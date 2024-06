A hajlítható kijelzővel szerelt mobilok ma már egyáltalán nem számítanak újdonságnak, a technológiát évek óta alkalmazzák a különböző vállalatok, vagy így, vagy úgy. Az elmúlt időszakban két megoldás vált kifejezetten népszerűvé: a nagyobb, akár tabletméretű belső kijelzőt magában rejtő Fold, és a kicsivé alakítható Flip mobilok, amelyek tulajdonképpen a hagyományosnak vehető okostelefonok tulajdonságaival rendelkeznek, azt leszámítva, hogy össze lehet őket csukni.

A dél-koreai Samsung például mind a két kategóriában kínál modelleket, a Motorola azonban már csak Flip készülékeket értékesít, míg a Honor csak Foldokat – ez azonban már nem lesz így sokáig. Utóbbi ugyanis Kínában leleplezte legújabb termékét, a Magic V Flipet, a vállalat első ilyen típusú telefonját, ami papíron a konkurenciát megszégyenítő specifikációkkal rendelkezik. A készülék nemcsak nagyobb kijelzőt és vékonyabb kialakítást kapott, mint a kihívói, hanem az üzemideje is jóval nagyobb lehet.

Azt persze, hogy Európába mikor vándorol be a mobil, egyelőre még nem tudni. Csak bízni lehet abban, hogy a szeptemberi berlini IFA-n a Honor nemzetközileg is bemutatja azt – ez viszont még nem gátol meg minket abban, hogy részletesebben is beszámoljunk a készülékről, ami a jövőben komoly fejfájást okozhat a Samsungnak, a szférát ugyanis jelenleg ők uralják.

Vékonyabb, mégis jobban bírja

A Honor Magic V Flip a Magic V-hez hasonlóan rendkívül impozáns külsőt kapott, ami két területen nyilvánul meg igazán: a készülék vékonyságában és az előlapot borító kijelző méretében. Kezdjük az utóbbival. A Magic V Flip kinyitva 7,5 milliméter, amivel éppen hogy egy kicsit vastagabb a Samsung-féle Galaxy Z Flip5-nél, összecsukott állapotban azonban már csak 14,9 milliméteres, tehát vékonyabb, mint a konkurens modell – mindez annak tudható be, hogy a Honor telefonja egy olyan zsanért kapott, amit tökéletesen össze tudja zárni a készülék felső és alsó felét.

Ahogy írtuk, ugyancsak figyelemre méltó az a kereken négyhüvelykes, 1092 × 1200 képpontos, akár 120 hertzes képfrissítésre is képes előlapi panel, amelyen keresztül összecsukott állapotában vezérelhetjük a telefont. A kijelzőbe egyedül a két gigantikus kamera rondít bele, ezeket a panel jobb oldalán találjuk majd. Jó hír azonban, hogy ezek „kitakarásával” adott az előlapon 16:9-es képarányú a tartalom megjelenítése, így akár videókat is nézhetünk a másodlagos kijelzőn. A készülék belsejében egyébként egy nagyobb, 6,8 hüvelykes, 1080 × 2050 képpontos, ugyancsak 120 hertzes panel pihen.

Érdekesség, hogy az üzemidőért egy 4800 milliamperórás telep felel, ami a legnagyobb, amit valaha Flip telefonba helyeztek. Ennek köszönhetően – várhatóan – piacvezető lesz a Honor Magic V Flip üzemideje a hajlítható telefonok között, mérget azonban erre egyelőre még nem lehet venni; mindig érdemes megvárni az harmadik feles teszteket. Tölteni a készüléket 66 wattal tudjuk majd, a Honor szerint ezzel 42 perc alatt tölthetjük nulláról 100 százalékra a készüléket.

Az ára sem szállt el

A készülék belsejében egy Snapdragon 8 Gen 1-es lapka kapott helyett, ami nem éppen egy mai darab – a chip a 2022-es csúcsmodellek első számú erőforrása volt, tehát alsó hangon is két és fél éves technológiáról beszélünk. Ennek ellenére azonban a lapka teljesítménye még ma is elfogadható, sőt a felső kategóriában lazán megállja a helyét. Kárpótlásul azért, hogy nem az aktuálisan elérhető legerősebb lapka került a Magic V Flipbe, a Honor kifejezetten alacsonyan tartotta a telefon árát – már ami a Flop mobilok kategóriáját érinti.

A Magic V Flip körülbelül 640 eurónak megfelelő jüanért kerül forgalomba keleten – ez nagyjából 253 ezer jó magyar forintnak felel meg a cikk írásának pillanatában aktuálisnak számító árfolyammal számolva. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges magyarországi forgalomba hozáskor a készülék ára akár 300 ezer forint alá is beszorítható lenne, ami rendkívül kedvező lehet a Honor számára, a Galaxy Z Flipek ugyanis inkább 500 ezer körül mozognak.