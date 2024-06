Lassan három hete már, hogy az Apple leleplezte a 2024-es Worldwide Developer Conference keretein belül az iOS 18-at. Az új szoftver számos újítást hoz az iPhone-okra: hosszú évek után végre szabadon rendezhetővé válnak például az alkalmazásikonok, de ezentúl megváltoztathatjuk akár azok színét is. Ugyancsak számos újítás érkezett az iMessage-be és a Fotók appba is, amit tulajdonképpen teljesen újratervezett az Apple; a legnagyobb durranás azonban egyértelműen az Apple Intelligence, a vállalat saját mesterséges intelligenciájának bejelentése volt, amivel teljesen új korszakot nyitnak a cég történetében.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple Intelligence négy fő felhasználási területtel rendelkezik: képes szöveget generálni, módosítani, összesíteni, képes képeket, emojikat generálni és módosítani, képes kontextusában értelmezni a szövegeket, és képes rendszerszintű feladatokat végrehajtani, akár olyanokat is, amelyekhez egyébként egy külön alkalmazás megnyitására is szükség lenne. A fejlesztés ingyenesen lesz elérhető ősztől az iPhone 15 Prókban, valamint minden M szériás chippel rendelkező iPadben és Macben. Az Apple azonban felhívta a figyelmet arra, hogy

az Apple Intelligence idén csak angol nyelven lesz használható, nemrégiben pedig arra is fény derült, hogy az EU-n belül jó ideig biztosan nem lesz elérhető a fejlesztés, köszönhetően a DMA-nak.

Az EU és az almás vállalat közötti évek óta tartó csetepatéról már több ízben is beszámoltunk, az azonban továbbra sem enyhül. Mint ismeretes, az Európai Unió számos olyan szabályt vezetett be, amelyek teljesen szembemennek az Apple alapelveivel, annak érdekében azonban, hogy továbbra is forgalmazhassák készülékeiket a kontinensen, kénytelenek voltak behódolni. Többek között az EU-nak köszönhető az, hogy az iPhone 15-ös mobilok már USB-C csatlakozót kaptak, ahogy az is, hogy az iOS 17 kései változataira már nemcsak az App Store-ból, hanem weboldalakról és harmadik feles alkalmazásboltokból is lehet appokat tölteni.

Az Apple mindeddig mindent megtett annak érdekében, hogy megfeleljenek az uniós jogszabályoknak, most azonban úgy tűnik, hogy ők készülnek visszavágni.

Viszlát, AI, iPhone tükrözés és SharePlay képernyőmegosztás

Az iOS 18-ban ugyanis – legalábbis a kezdetekkor – számos, már most közönségkedvenc funkció nem lesz elérhető. Az egyik ilyen például az Apple Intelligence, amiről korábban azt hihettük, hogy az amerikai angolra állított készüléknyelv mellett használható lesz – most azonban kiderült, hogy nem. Ugyancsak nem érkezik az EU-ba a macOS-en elérhető iPhone tükrözés app, amelynek segítségével asztali számítógépünkről, laptopunkról irányíthatjuk iPhone-unkat, minden funkciót elérve. Végül, de semmiképp sem utolsósorban a SharePlay képernyőtükrözés sem lesz elérhető az EU-n belüli országokban; a funkcióval megoszthatjuk iPhone-unk vagy iPadünk kijelzőjének képét, sőt, akár teljes hozzáférést is adhatunk másnak a készülék távolról való irányítása felett. Utóbbi akkor lehet rendkívül hasznos, ha egy ismerősünk vagy szerettünk nem talál valamilyen funkciót vagy beállítást, mi pedig nem vagyunk személyesen ott, hogy segítsünk.

Az Európai Unión kívüli országokban a fejlesztések mind elérhetők lesznek az iOS 18, iPadOS 18 és macOS Sequoia debütálásakor, az unióban azonban vélhetően csak jövőre futhatnak majd be. Azt, hogy mindennek hátterében mi állhat, egyelőre sem az Apple, sem az EU nem tisztázta – kizárásos alapon a DMA-ra lehet tippelni, konkrét magyarázattal azonban nem tudunk szolgálni.

Ezért nem lesz elérhető mindegyik iPhone-on

Az új szoftver az alábbi modelleket támogatja majd: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. generáció vagy újabb). Az Apple Intelligence azonban csak a tavalyi két csúcsmodellen, az iPhone 15 Prón és iPhone 15 Pro Maxon lesz elérhető.

Ennek legfőbb oka az, hogy ezekben a készülékekben már az Apple A17 Pro nevezetű chipje ketyeg. Érdekesség, hogy az Apple szerint egyébként a többi készülék is képes lenne futtatni az Apple Intelligence-t, a felhasználói élmény azonban kompromisszumokkal teli lenne, mivel az iPhone-okban található chipek közül egyedül csak az A17 Pro rendelkezik olyan erős Neural Engine-nel, hogy a beérkező kéréseket és feladatokat kellő gyorsasággal vigye véghez a telefon. A vállalat fogalmazása szerint más iPhone-okon az Intelligence használata nem hozna olyan eredményeket, amelyekhez a nevüket adnák, így egyszerűen korlátozzák annak elérhetőségét.

Az iOS 18 fejlesztői bétája már most letölthető a Beállítások appból, ennek telepítését azonban egyelőre kizárólag egy másodlagos, a mindennapok során nem használt készülék esetében ajánljuk – ez a szoftververzió ugyanis még nem stabil. A publikus megjelenésre valamikor szeptemberben lehet számítani.