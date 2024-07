Bár most éppen országos szinten a júliushoz képest hűvösebb kinti hőmérséklettel találkozhatunk, néhány napon belül ismét lecsap a tomboló nyár, ami nemcsak az embereket, hanem elektronikus készülékeinket is megviselheti. Az egyik legégetőbb probléma ilyenkor a telefonok túlhevülése, ami miatt a készülékek minimálisra csökkentik a fényerejüket és teljesítményüket, így jóformán használhatatlanná válnak – ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie. Alábbi cikkünkben összegyűjtöttünk néhány tippet arról, hogyan is előzheti meg, hogy telefonján tojást lehessen sütni még a legnagyobb forróságban is.

A mobiltelefonok miniatűr számítógépek, ennek okán működésükkel hőt termelnek. Hőt termel a chip, a világító kijelző és még az akkumulátor is, amikkel ideális esetben a telefon passzív hűtése mind-mind megbirkózik. Vannak azonban helyzetek, amikor ez már nem elég. Mint ismeretes, a legtöbb telefon semmilyen aktív hűtéssel nem rendelkezik, a belső komponensek csak a készülékházon keresztül tudnak hőt leadni, így a legfontosabb, hogy a telefon ezen részét hűvösen tartsuk. Emellett azonban arra is figyelni kell, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük magának a készüléknek a hőtermelését is.

Ezt a legegyszerűbben úgy érhetjük el, ha nem használjuk azt – ez azonban valljuk be, nem éppen a legjobb tanács. A helyzet viszont az, hogy a nyári hőséggel semmiképp sem fog megbirkózni telefonunk, ha még mi is arra késztetjük, hogy hőt termeljen. Először is vegyük sorra azokat a dolgokat, amiket nem érdemes csinálni a telefonon tűző napsütésben, azok ugyanis pillanatok alatt túlhevíthetik a készüléket.

Többet ésszel, mint erővel

Érdemes kerülni például minden hardverigényes alkalmazást, a nagyobb teljesítményleadás ugyanis nagyobb hővel is jár. Idetartozik például a fotók és videók készítése, a telefonos játékok futtatása, de a mobil interneten keresztüli letöltések és a GPS-t igénylő alkalmazások (pl. Térkép) is az átlagosnál nagyobb erőforrást igényelnek. A legjobb tehát ezeket mellőzni, a közösségi oldalak gyors csekkolása vagy éppen néhány üzenet elküldése azonban még teljesen rendben lehet – amennyiben azonban tudjuk, ezeket is úgy intézzük el, hogy a kijelzőt ne érje direktben a napfény.

Mindemellett – ahogy korábban említettük – az is rendkívül fontos, hogy hol és hogyan tároljuk a készüléket. A zsebünkben vagy a táskában például biztonságban lehet, utóbbi esetében azonban érdemes egy olyan belső zsebet választani, aminek külső felét nem süti a nap. Bevett szokás továbbá, hogy például a vízparton úgy védjük a naptól a telefont, hogy egy törölközőt dobunk rá;

ez azonban az egyik legrosszabb dolog, amit tehetünk.

A törölköző ugyanis nem fogja megvédeni a készüléket a napfénytől, cserébe megfosztja a mobilt a szellőzés lehetőségétől, ezzel a legrosszabb körülmények egyikét előidézve. Ehelyett tegyük a mobilt a táska legmélyére, a táskát pedig lehetőség szerint egy árnyékos, jól szellőző helyre.

Ugyancsak túlmelegedéshez vezethet, ha vezetés közben navigációt futtat a készüléken, amit a szélvédő előtt tárol, ezzel teljesen kitéve azt a napsütésnek. Ezzel szemben azonban a műszerfal előtt már védett lehet a készülék. Végül, de nem utolsósorban a nyári hőségben tölteni sem érdemes a készüléket, ez ugyanis ugyancsak pluszhőt termel, arról nem is beszélve, hogy bizonyos hőfok felett a telefon meg is tagadhatja a pluszenergia felvételét, tehát még csak sikerrel sem fogunk járni.

És ha már megtörtént a baj?

Persze bármennyire is vigyázunk, vannak olyan pillanatok, amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni telefonunk túlhevülését. Ennek első jele lehet az, hogy a készülék automatikusan csökkenti a kijelző maximális fényerejét – először csak 10-15 százalékkal, majd egyre drasztikusabban, végső esetekben az eredeti maximális fényerő csupán 20-25 százalékát engedélyezve. Egy másik gyakori tünet a teljesítmény visszafokozása: annak érdekében, hogy a mobil a lehető legkevesebb hőt termelje, a telefon visszaveszi az azt hajtó chip órajelét, minek következtében az animációk megakadhatnak, az alkalmazások pedig lassabban nyílhatnak meg. A túlhevülésnek a legvégső stádiuma az, amikor a készülék kiírja, hogy azt addig nem lehet használni, amíg le nem hűl. Ilyenkor a következőket teheti a mobillal:

Kiveszi azt a tokjából (amennyiben volt rajta ilyen).

Árnyékos, hűvös helyre viszi.

Egy ventilátor vagy klíma közelébe rakja (de semmiképp sem közvetlenül eléjük).

Amit mindenképp érdemes ilyenkor elkerülni, az a készülék hűtőbe vagy fagyasztóba helyezése. Bármennyire is csábítónak hangzik, ezzel csak tovább árt a mobilnak, a hirtelen hőmérséklet-változás miatt ugyanis fennállhat a belső károsodás esélye. Összegezve tehát: a nyári napsütés senkit és semmit sem kímél, így a telefonokat sem, olyan csodamódszer pedig nincs, aminek következtében mindig minden körülmények között használható marad a mobil – a fent leírtakat betartva azonban könnyebben átvészelhetővé válhatnak a forróbb nyári napok.