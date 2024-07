Mostanra mondhatni népszokássá vált, hogy a Google aktuális csúcstelefonjai idő előtt kiszivárognak, nem történt ez másképp az idén esedékes Pixel 9-es szériával sem. A gyártó mobiljairól már hetek óta találni információkat és képeket is a különféle közösségi oldalakon, így hát a Google fogta magát, és néhány nappal ezelőtt idő előtt leleplezte azokat – legalábbis a dizájnjukat és azt, hogy mikor várhatjuk a részletesebb bemutatót. A Google számára mindez persze nem idegen, az elmúlt években mindig idő előtt megmutatták az új készülékeket – mutatjuk, eddig mit lehet tudni a Pixel 9-es szériáról.

Az új készülékek a Google által vezérelt Made by Google elnevezésű YouTube-csatornán tűntek fel egy-egy videó erejéig, ezekben a Pixel 9 Prót és a Pixel 9 Pro Foldot ismerhetjük meg, ami a vállalat második generációs hajlítható mobilja lesz. Ezek mellett azonban bennfentesek szerint még további két mobillal is számolhatunk majd: érkezni fog a Pixel 9 és a Pixel 9 Pro XL is – de ne szaladjunk ennyire előre. A vállalat két poénosra vett videóban leplezte le a mobilokat, amikben nemcsak a készülékek régi-új dizájnját, hanem a Google saját mesterséges intelligenciáját, a Geminit is promózzák.

A videóban a felhasználó azt kéri az asszisztenstől, hogy írjon egy szakító SMS-t, amiben kitér arra, hogy a különválás oka az, hogy az alanyunk talált valami sokkal újabbat, ami már tényleg varázslatnak érződik, és nem olyannak, mint az elődök – ekkor lép színre a Pixel 9 Pro.

Új, mégis ismerős

A csúcskategóriás Pixel 9 Próról már ránézésre meg lehet mondani, hogy ízig-vérig Google telefon. A hátlapi kamerasziget továbbra is vertikálisan helyezkedik el, az azonban ezúttal már nem az oldalsó keret részeként emelkedik ki, hanem különálló egységként pihen a hátlapi üvegborításon. A videó alapján a telefon – akárcsak az előd – három kamerával rendelkezik majd, amik mellett továbbra is ott fog pihenni a vaku és a hőmérő is, aminek haszna továbbra is vitatott. Újdonság még továbbá, hogy a készülék körül futó, fényesre polírozott alumíniumkeret is szögletesebb lesz, ezzel a Google is beállva azon gyártók sorába, akik az iPhone-okhoz hasonló mobilokat dobnak piacra.

Ezzel ellentétben a Pixel 9 Pro Foldnál már jelentősebb változásokat láthatunk: a Google például teljesen átdolgozta a készülék hátlapját, de a rövid videó alapján az előlapon is látni finomításokat a Pixel Foldhoz képest. Ugyancsak érdekesség a készülék elnevezése: a vállalat valamilyen indokból úgy döntött, hogy nem Fold 2-ként, hanem a Pixel 9-es család egyik tagjaként dobják majd piacra a modellt. Céljuk ezzel vélhetően a portfólió egyszerűbbé tétele volt, amennyiben azonban hihetünk azoknak a híreszteléseknek, amik szerint Pixel 9 és Pixel 9 pro XL is érkezik majd a mobilok mellé, akkor már egy kissé kusza felhozatallal lehet dolgunk.

Itthon is kaphatók lesznek

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, tavasszal még úgy hírlett, hogy a Google már a Pixel 8a-val betör a magyar piacra, mint azonban ez azóta kiderült, ez nem történt meg. A Pixel mobilokat persze szürkeimporttal mindig is be lehetett szerezni, hivatalos képviselete és szervize azonban mindeddig nem volt itthon a vállalatnak. Hamarosan mindez azonban megváltozhat, ahogy az ugyanis nemrégiben kiderült, a Pixel 9-es mobilok már tényleg elérhetők lesznek Magyarországon, méghozzá a Yettel kínálatában – derült ki a Mobilarena cikkéből. Az új készülékeket a Google augusztus 13-án fogja leleplezni, vélhetően a pontos megjelenési dátumra, illetve ajánlott fogyasztói árra is ekkor fog fény derülni.