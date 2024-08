Hosszas várakozás és megannyi szivárogtatás után július 10-én hivatalosan is leleplezte új, hajlított kijelzővel szerelt mobiljait a Samsung. A Galaxy Z Fold6 és a Galaxy Z Flip6 esetében – ahogy előbbiről írt tesztünkben azt már kiveséztük – túl sokat nem változtattak a már jól bevált formulán, ugyanazt az utat járják, amit az elődök már kitapostak. Ez a Samsung Mobile Universe-ben, vagy ha úgy tetszik, SAMU-ban még nem is lenne kifejezetten probléma, hiszen a Fold és Flip készülékek továbbra is a legmagasabb minőséget képviselik – nyitott szemmel járva azonban hamar észrevehetővé válik, hogy a konkurencia bizony csúnyán a vállalat nyakára nőtt.

Az olyan gyártók, mint például a Motorola vagy a Xiaomi már első ránézésre is impozánsabb Flip készülékeket mutatnak be manapság, a Samsung kezében azonban még mindig ott van egy rendkívül erős ütőkártya – kérdés, hogy ez idén elég lesz-e arra, hogy a Flip6-tal a trónon maradjanak. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Samsung Galaxy Flip6-ról, a vállalat legújabb kagylótelefonjáról, amit közel egy héten keresztül volt lehetőségünk nap mint nap használni.

11 Galéria: Galaxy Z Flip6 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Azt már az elején fontos leszögezni, hogy a helyzet közel sem annyira viharos, mint a Galaxy Z Fold6 esetében – a Flip6-nál történtek érdemi változtatások, a fejlődni azonban még mindig van hova. A készülék egy fekete dobozban érkezik, amiben némi papírmunkán, egy SIM-tűn és egy USB-C/USB-C kábelen felül semmit egyebet nem találunk. A Flip6-ot kézbe véve azonnal érezhetővé válik az enyhén frissített dizájn – az alumíniumkeret ezúttal már matt, és az S24-es mobilok dizájnjához illeszkedve kissé szögletesebb is. Érdekesség azonban, hogy ennek ellenére a készülék milliméterre és grammra pontosan is ugyanazokkal a specifikációkkal rendelkezik, mint az előd, pedig a készülékház alatt bőven történtek változtatások.

Kezdjük azonban a külcsínnel! Az új színeken és kereten felül az egyetlen jelentősebb, külalakot érintő változás a kamerák körüli gyűrűket érinti, amik nagyobbak és a készülék színével megegyezők lettek. A külső kijelző változatlan. Továbbra is egy 3,4 hüvelykes, 720×748 képpontos Super Amoled panelt kapunk, amit Gorilla Glass Victus 2 véd a karcolások és ütődések ellen. Hátrány, hogy a belső kijelzővel ellentétben az előlapi panel csak 60 hertzes képfrissítésre képes, ahogy az is, hogy a konkurenciával ellentétben az nem fedi le az egész előlapot – ennek ellenére azonban a megjelenítő még mindig rendkívül hasznos, ráadásul a GoodLock appnak köszönhetően nemcsak widgeteket jeleníthetünk meg rajta, hanem kvázi bármilyen alkalmazást.

Javarészt a belső panel is érintetlen maradt, a Samsungnak azonban két területet azért sikerült fejlesztenie; először is minden korábbinál fényesebb lett a Flip6-ba kerülő panel, így az most már 2600 nites csúcsfényerő kibocsátására képes, emellett pedig a kijelző közepén pihenő „árok” is mintha összébbhúzódott volna.

Mindent összevetve tehát egy fantasztikus kijelzőt kapunk a Flip6-tal, ami hozza a Samsungtól elvárható csúcskategóriás minőséget. Ugyanez igaz a teljesítményre is: a készülékben már egy Snapdragon 8 Gen3-as lapka ketyeg, a korábbi nyolc gigabyte memória helyett pedig 12 társaságában. Többek között ennek köszönhető az is, hogy a mobilon futó, Android 14-es alapokra épülő One UI 6.1.1-es felület villámgyors, az alkalmazások azonnal elindulnak, a több RAM-nak hála pedig még a háttérben is nyitva maradnak – bár ez már a Flip5 esetében sem jelentett különösebb problémát.

11 Galéria: Galaxy Z Flip6 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Felért a nagyokhoz

Mint az a párizsi Galaxy Unpackeden kiderült, a Galaxy Z Flip6 egyik legnagyobb újítása az új főkamera, ami már 50 megapixeles (f/1.8, 23 mm, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS) képeket készít – az új jelző azonban nem feltétlenül állja meg a helyét. A készülékbe ugyanis az a kamera került, ami a Galaxy Z Fold6-ban is található, abban azonban három generáció óta nem frissítették a szenzort, tehát csak akkor beszélhetünk új kameráról, ha kizárólagosan a Flip5-höz hasonlítjuk az idei modellt. Ennek ellenére a változtatás örömmel látott, a Flip6 minden körülmény között érezhetően jobb képeket és videókat készít az elődnél. A 12 megapixeles (f/2.2, 123˚, 1.12µm) ultranagy látószögű és a 10 megapixeles (f/2.2, 23mm, 1.22µm) szelfikamera azonban maradt változatlan.

Ugyancsak pluszpont, hogy nőtt az akkumulátor mérete is. A korábbi 3700 milliamperórás telep helyett a Samsungnak ezúttal már egy kereken 4000 milliamperórás aksit is sikerült a Flip6 készülékházába zsúfolni, ami az üzemidőn is megérződik. Bár a kétnapos működés továbbra is álom marad, a megnövelt telepméret miatt még magabiztosabban indulhatunk el otthonról nem csurig töltött telefonnal is. A tesztidőszak alatt 5-7 órás képernyőidőt értünk el egy teljes töltéssel, terheléstől függően, így azt mondanánk, hogy az egész napos üzemidő a Flip6 esetében is garantált. Amiért azonban már mínuszpont jár, az a töltés sebessége: a maximum továbbra is csak 25 watt vezetékesen és 15 watt vezetékmentesen, ami a konkurens gyártók készülékeinek 60-120 wattos gyorstöltéséhez viszonyítva nem túl impozáns.

11 Galéria: Galaxy Z Flip6 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Összegezve

Mindent összevetve a Galaxy Z Flip6 szerintünk az egyik legjobb, hajlítható kijelzővel szerelt mobil a piacon, aminek ellenfele csak a Motorola Edge 50 Ultra, vagy a nemrégiben leleplezett Xiaomi Mix Flip lehet. Ahogy azonban azt a bevezetőben is említettük, a Samsungnak van egy rendkívül erős ütőkártyája – a márkához köthető megbízhatóság és a készülékek mellé társított támogatás. A Galaxy Z Flip6 mellé a dél-koreai vállalat nem kevesebb mint hét évnyi szoftveres támogatást garantál, ami azt jelenti, hogy még legalább hét Android főverzió biztosan megérkezik majd a telefonra, ezzel folyamatosan naprakészen tartva azt. Ez egy olyan előny, amivel jelen álláspont szerint még az Apple sem tud versenyezni, a kaliforniaiak ugyanis csak ötévnyi támogatást ígérnek biztosan az iPhone 15-ös telefonok mellé.

Ugyancsak említésre méltó a Galaxy AI, ami több mindenre képes a Fold6 és Flip6-os mobilokban, mint valaha – ezekről ide kattintva olvashat részletesebben. A Flip6 tehát továbbra is sokrétű és sokszínű, ezáltal rendkívül szerethető, a 7. generációval azonban ennél sokkal jobban oda kell tennie magát a Samsungnak. A felhők ugyanis már elkezdtek gyülekezni a vállalat feje felett, amennyiben pedig nem lépnek, még a villámok is lecsapnak. A Galaxy Z Flip6 12 gigabyte memóriával és 256 gigabyte tárhellyel szerelt változata 499 990, míg az 512 gigabyte-os változata 549 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el ködös ezüst, sárga, menta és kék színváltozatokban – nálunk az utóbbi modell járt.