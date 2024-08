Bár a megjelenésig még több mint egy hónap van hátra, már így is kifejezetten sokat tudni az Apple idei csúcskategóriás készülékeiről – bármennyire is próbálja mindezt megakadályozni a vállalat. Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, az Apple idén előreláthatólag négy új készüléket fog leleplezni – iPhone SE-vel tehát már nem érdemes számolni, azt leghamarabb jövő tavasszal leplezheti le a vállalat. A 2024-es portfólió új tagjai ennek értelmében az iPhone 16, az iPhone 16 Plus, valamint az iPhone 16 Pro és az iPhone 16 Pro Max telefonok lesznek.

Azt már korábban is tudtuk, hogy milyen formatervbeli változásokat fog idén eszközölni az Apple – nagyjából semmilyent –, de az alapmodelleknél azért lesz némi alakítgatás. Külsőleg az iPhone 16 és az iPhone 16 Plus szinte teljesen meg fog egyezni az elődökkel; egy dolgot leszámítva, ami nem más, mint a kamerasziget, az ugyanis a jelenlegi átlós dizájn helyett, úgy néz ki, hogy visszatér az iPhone 11-nél és iPhone 12-nél már megismert, egymás alatti elrendezéshez, hogy az iPhone 15 Próhoz hasonlóan ezek a telefonok is képesek legyenek Spatial Videókat rögzíteni.

Emellett a két alapmodell megkapja a tavalyi iPhone 15 Próban debütáló Művelet gombot is, illetve – amennyiben hihetünk a pletykáknak – egy teljesen új gombot is kapnak, ami a készülékek jobb oldalán, a bekapcsológomb alatt fog majd helyet kapni, segítségükkel pedig azonnal elindíthatóvá válik a kameraapp. Ez azonban még nem minden.

Vissza a kezdetekhez

Bár már korábban is olvashatók voltak pletykák azzal kapcsolatban, hogy milyen színekben pompázhatnak majd az idei modellek, azokról mostanra kiderült, hogy minden bizonnyal hamisak voltak – néhány nappal ezelőtt ugyanis felkerült az X-hez és Reddithez hasonló közösségi oldalakra egy fotó, ami keresztülhúz mindent, amit eddig hittünk. Az iPhone 16-ról és iPhone 16 Plusról ugyanis úgy hírlett, hogy a jelenlegi generációhoz hasonlóan nagyon halvány színeket fog majd az Apple alkalmazni – a kép azonban ennek a teljes ellenkezőjét állítja; utoljára talán az iPhone XR-nél láthattunk ennyire telített színeket. Az iPhone 16 Plus a kép alapján

fehér,

fekete,

kék,

zöld és

rózsaszín

színekben lesz elérhető, mindegyik esetben rendkívül telített árnyalatokban.

Most először ráadásul az iPhone 16 Prók és iPhone 16 Pro Maxok színvariánsai is kiszivároghattak – ezek a készülékek az előző modellekhez hasonlóan kevésbé kihívó, földközelibb színeket kapnak; fekete, ezüst, szürke és egy új, rozéárnyalatban lesznek elérhetők.

The iPhone 16 Pro lineup is rumored to be available in four new colors



Which color would you pick? pic.twitter.com/BgKjpdtcdO — Apple Hub (@theapplehub) August 1, 2024

Már nincs messze a megjelenés

Ahogy az lenni szokott, az Apple várhatóan idén is szeptemberben fogja leleplezni a legújabb iPhone-okat, ha tippelnünk kellene, szeptember 10-ét jelölnénk meg a nagy napnak, szeptember 20-i forgalomba hozással. Az eseményen az iPhone 16-os mobilok mellett szinte biztosan ott lesz az Apple Watchok következő generációja is, de egy új belépő szintű iPad, illetve egy negyedik generációs AirPods befutása sem kizárt; igaz, ezekről egyelőre semmi sem hallani. A készülék nettó ára dollárban számítva a jelek szerint marad változatlan. Az iPhone 16-ért tehát továbbra is 799 USD-t fog elkérni az Apple, míg a Plus modellért 899-et. Az iPhone 16 Pro marad 999 dollár, míg a Pro Max (256 gigabyte-os induló tárhellyel) 1199 USD, a magyarországi indulóárak a tavalyihoz viszonyított kedvezőtlenebb dollár-forint árfolyamnak köszönhetően azonban vélhetően drágulni fognak az iPhone 15-ös családhoz viszonyítva.

