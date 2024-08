A Google Pixel okostelefonok és viselhető eszközök legújabb generációja mától hivatalosan is elérhető Magyarországon. A Google a Yettel Magyarországgal, az Alza.hu-val és az eMaggal kötött exkluzív együttműködésének köszönhetően hivatalosan is a magyar piacra hozza legújabb, Pixel 9 okostelefon-szériáját, a Pixel Watch 3-at és a Pixel Buds Pro 2 fülhallgatóit. Egyenesen a Google mérnöki műhelyéből érkezik a Pixel, az egyetlen olyan telefon, amely ötvözi a csúcstechnológiát képviselő hardvert, a Google Gemini modelleket, az Android operációs rendszert és a Google AI-t.

Hivatalosan is megérkezik Magyarországra a Pixel 9, a Pixel 9 Pro és a Pixel 9 Pro XL. Mindegyik készülékben a Google vadonatúj Tensor G4 chipje dolgozik, hogy a felhasználók a Pixel legjavát élvezhessék, ráadásul a telefonok ezúttal kétszer olyan tartósak, mint a Pixel 8. Újdonság, hogy a Pro modell most először kétféle méretben is elérhető: kapható lesz 6,3 hüvelykes és 6,8 hüvelykes méretben is, a kijelző méretén és teljesítményén kívül azonban Pixel 9 Pro és a Pixel 9 Pro XL minden specifikációban és funkcióban megegyezik.

Mindkettő a Google eddigi legjobb és legmagasabb fényerejű Super Actua kijelzőjével, valamint egy új, 42 megapixeles előlapi kamerával rendelkezik, így a felhasználók élesebb és világosabb fotókat kapnak gyenge fényviszonyok között is. Külsejüket tekintve is frissített felületekkel rendelkeznek a telefonok; selymesen matt üveg hátlappal és csiszolt fém oldalakkal a kifejezetten prémium érzetért.

A Pixel 9 számos egyéb frissítést is kínál. A 6,3 hüvelykes Actua kijelzővel a Pixel 35 százalékkal magasabb fényerejű, mint a Pixel 8, így kategóriájában a legjobb kijelzőnek minősül. Ami a kamerát illeti, a felhasználók ugyanazt a fő- és ultraszéles kamerát kapják, mint a Pixel 9 Pro és Pixel 9 Pro XL esetében. Az ultraszéles objektívnél ez hatalmas változás, hisz a Pixel 8 12 megapixeles kamerájához viszonyítva a Pixel 9 esetében már 48 megapixeles egységről beszélhetünk. A Pixel 9 telefonok további előnye, hogy idővel még jobbak lesznek – mindegyik telefonhoz hétévnyi operációsrendszer-, Pixel Drops- és biztonsági frissítés jár.

Középpontban a Gemini

A Google Pixel 9 telefonok a vállalat új, egyedi szilíciumjával működnek: Tensor G4 chip található bennük. Ez a Google eddigi leghatékonyabb chipje, melyet a mindennapos használat élményének fokozására terveztek – legyen szó akár az alkalmazások megnyitásáról vagy a webes böngészésről. A Pixel 9 Pro mellé Google One AI Premium csomag is jár, amely az első évben térítésmentes hozzáférést biztosít a felhasználóknak a Gemini Advanced szolgáltatáshoz. Ezzel a csomaggal a felhasználók még erősebb AI-funkciókhoz jutnak, és közvetlenül kedvenc Google termékeikben, például a Gmailben és a Dokumentumokban is kipróbálhatják a Geminit.

A Google további mesterségesintelligencia-funkciókat is hozzáadott a telefonokhoz, hogy segítse a felhasználókat a tökéletes fotó elkészítésében.

A Közös Fotó (Add Me) funkcióval a felhasználók képesek lesznek olyan fényképet készíteni, amelyen mindenki szerepel, aki ott volt, beleértve a fotóst is, anélkül, hogy állványt kellene vinni vagy egy idegen segítségét kérni.

A Google a panorámafunkciót (Panorama) is újragondolta, hogy részletgazdag felvételek készülhessenek – még gyenge fényviszonyok között is –, ez az újítás bármely Pixel okostelefonon elérhető. A Varázsgép (Magic Editor) mostantól automatikusan képes a fotó keretezésére, a kép kibővítésére, hogy több látszódjon a jelenetből, míg a népszerű Legjobb Felvétel (Best Take) funkcióval a hasonló fotók kombinálásával az egész csoportról lenyűgöző fotót készíthet. A Pixel ugyanis megtalálja a legjobb pillanatot, vagy lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza mindenki legjobb arckifejezését.

Indul az előrendelés

A Pixel 9, a Pixel 9 Pro és a Pixel 9 Pro XL már előrendelhető 379 990, 464 990 és 509 990 forintos áron. A Pixel 9 és a Pixel 9 Pro XL augusztus 22-én kerül a Google exkluzív partnereinél, a Yettel Magyarországnál, az Alza.hu-nál és az eMagnál a polcokra, míg a Pixel 9 megjelenése valamikor szeptemberben várható.