A 2024-es berlini IFA-n nemzetközi környezetben is bemutatkozott a Honor Magic V3, a vállalat eddigi legvékonyabb hajlítható kijelzővel szerelt okostelefonja, aminek köszönhetően ismét életre kelt bennünk a remény már kialvófélben lévő lángja – most úgy tűnik, egy-két éven belül már tényleg kompromisszummentesen használhatunk összecsukható mobilokat. A Honor Magic V3 annyira vékony, hogy összecsukott állapotban már leköröz egy tokba helyezett iPhone 16 Pro Maxot is, súlyban pedig egy grammal még kevesebbet is nyom, mint az Apple aktuális csúcsmodellje. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Honor felettébb drága, de annál impozánsabb új hajlíthatójáról.

A Honor Magic V3 nem most járt először a kezünkben. A nyár folyamán lehetőségünk volt a mobilt közelebbről is megnézni a Honor budapesti irodaházában, akkor azonban csak szűk egy órát tölthettünk a készülék társaságában, míg most napokon keresztül használhattuk azt. Írhatnánk, hogy véleményünk sokat változott az első benyomás óta, ez azonban nem így van – a Magic V3 továbbra is az egyik legkényelmesebben használható foldable a piacon. Prémium-anyaghasználat és összeszerelési minőség ötvöződik csúcskategóriás hardverrel egy olyan külsőben, amit minden konkurens gyártónak érdemes lenne szemügyre vennie.

A legszebb az egészben az, hogy mindezzel a Honor is tisztában van, sőt előszeretettel adják az egész világ tudtára, hogy ők aztán most tényleg megcsinálták. Ezzel vitatkozni persze nem lehet, a Magic V3 tényleg remek hajlítható, a készülék európai marketingje azonban több mint kellemetlen volt – száz százalékban biztosak vagyunk benne, hogy a Samsunggal szemben indított lejárató kampány nélkül is sikeres tud lenni a széria. Az olyan húzások, mint a zsanérra gravírozott bocsánatkérés, mondhatni, befeketítették a készülék rajtját, a szemünkben pedig inkább elvett, mintsem hozzáadott a Honor presztízsértékéhez – ettől eltekintve azonban jó irányba halad a vállalat a tökéletes hajlítható kifejlesztésének útján.

A repülőgépek inspirálták

A mobil egy, a korábbi modellekhez hasonló, méretes fekete dobozban érkezik, amiben a készüléken felül egy USB-A–USB-C kábelt, egy kétrészes védőtokot és a kötelező papírmunkát találjuk; hálózati adapter tehát nincs, ami két dolog miatt is negatívum. Először, eleve amiért nincs, másodszor, amiért a Magic V3-at csak a Honor saját szabványával lehet gyors töltésre bírni, tehát ha ezt ki akarja használni, nem lesz elég egy már meglévő adapter, annak mindenképp a Honor által gyártott darabnak kell lennie. Ezen túllépve azonban hamar elvarázsolhatja a felhasználót a készülék.

A Magic V3 ízig-vérig Honor telefon, és továbbra is azt a formatervet tökéletesíti, amit az első generáció elkezdett. Ennek értelmében összecsukott állapotában egy 6,43 hüvelykes, 1060 × 2376 képpontos, 120 hertzes LTPO OLED-panelen végezhetjük a dolgunkat, míg kinyitva egy közel kétszer akkora, 7,92 hüvelykes, 2156 × 2344 képpontos, ugyancsak 120 hertzes LTPO OLED-panelen folytathatjuk a munkát, játszást vagy internetes böngészést.

A kijelző minden szempontból első osztályú, és ugyan a belső panel közepén még mindig érezhető és látható a gyűrődés, az már közel sem annyira szignifikáns, mint a korábbi modellek esetében.

A kinyitott állapotban mindösszesen 4,35 milliméter vastagságú készülékházba belefért kifejezetten jól szóló hangszórópáros, de ujjlenyomat-olvasót is találunk a bekapcsoló gombba rejtve. Ez méretéből adódóan nem feltétlenül lesz a legpontosabb, a 2D-s arcalapú feloldás azonban gyorsan és megbízhatóan működik világos környezetben. A Magic V3 kerete egyébként fényesre polírozott alumíniumból készül, míg a hátlapot a repülőgépek esetében is használatos üvegszál védi az ütésektől és karcolásoktól. Ha pedig ez még nem lett volna elég, adott az IPX8-as vízállóság is; a szabvány értelmében 2,5 méteres mélységben akár 30 percig is képes lehet túlélni a mobil, ezt azonban amennyiben nem muszáj, nem érdemes próbálgatni. Porállóság nincs, a zsanérban azonban minden korábbinál jobban bízik a Honor, becslésük szerint félmillió nyitás-csukásig hibátlanul kellene működnie a mobilnak.

Nem sajnáltak ki belőle semmit

A Honor Magic V3 belsejében a jelenleg elérhető Snapdragon 8 Gen 3-as lapka ketyeg, aminek hűs működéséért egy titánból készült gőzkamra gondoskodik. A teljesítményre egyáltalán nem lehet panasz, a 12 gigabyte memóriának köszönhetően egyszerre akár több appot is játszi könnyedséggel futtathatunk, hevesebb használat során azonban találkozni enyhébb melegedéssel. Az Android 14-es alapokra épülő MagicOS 8 ugyancsak remekül muzsikál, nem meglepő módon pedig a Magic V3-on is elérhetők a Honor AI-hoz köthető funkciók, így a Dynamic Islandet másoló Magic Capsule, vagy a Magic Portal, ami kontextustól függően képes számunkra alkalmazásajánlásokat tenni.

A legnagyobb plusz azonban az, hogy a Honor ezúttal már négyévnyi szoftveres és ötévnyi biztonsági támogatást ígér a készülék mellé.

Ugyancsak újdonság az elődhöz képest a fejlesztett kamerarendszer. A két előlapi egység maradt 20-20 megapixeles, a hátlapon azonban már nagyobb változások történtek. Először is a kamerasziget a bal felső sarokból a hátlap közepére vándorolt, és a Magic-széria egyéb tagjaihoz hasonlóan kör alakúvá változott. Itt találunk egy, a szériában teljesen újnak számító 50 megapixeles, 3,5-szeres zoomolásra képes periszkópos telefotó-kamerát, egy 50 megapixeles főegységet és egy 40 megapixeles ultranagy látószögű kamerát is, amelyekkel a Magic V-széria eddigi legjobb képei készíthetők. Videózás tekintetében a 4K@60fps a maximum, amit kifacsarhatunk a készülékből, ez azonban több mint elegendő. A felvételek minősége kedvező fényviszonyok mellett kiemelkedő, egyéb esetben azonban már hagy némi kivetnivalót.

Végül, de nem utolsósorban a Magic V3 akkumulátoráról és üzemidejéről is érdemes értekezni egy keveset, a többnapos használat után sem tudjuk ugyanis feldolgozni, hogy a Honor hogyan tudott egy 5100 milliamperórás telepet egy mindösszesen 4,35 milliméter vastag készülékházba zsúfolni. Mindenesetre az akksi ott van, az üzemidő ennek köszönhetően pedig bőven egész napos. Ahogy azt korábban említettük, a Honor adapter használatával akár 66 wattal is tölthetjük a készüléket vezetékkel, és 50 wattal vezetékmentesen, illetve öt wattal a fordított vezetékes töltés is adott.

Összegezve

Bár a marketingkampánnyal túllőttek a célon, azt nem lehet elvenni a Honortól, hogy a Magic V3-mal tényleg megcsinálták az egyik legjobb hajlítható telefont. Mindennapos használat során tökéletesen használható a 6,43 hüvelykes előlapi panel, amikor pedig nagyobb területre van szükségünk, könnyedén válthatunk a belső kijelzőre. A teljesítmény első osztályú, akárcsak a kamerás felszerelés, mindent összevetve tehát egy remekül összerakott telefonnal van dolgunk. A Magic V3 ennek függvényében persze nem olcsó. A 12 gigabyte memóriával és 512 gigabyte tárhellyel szerelt alapmodellért 800 ezer jó magyar forintot kér el a vállalat, amivel pont a Samsung Galaxy Z Fold6 árazása alá lőttek – a dél-koreaiak készüléke 830 ezer forintot kóstál. A Honor Magic V3 idehaza két színben, zöldben és feketében lesz elérhető – nálunk az utóbbi járt.