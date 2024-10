A kínai piac letarolása után a Vivo készen áll arra, hogy a magyarországi piacra is betörjön – derült ki a vállalat legújabb bemutatója után, ahol új csúcskészülékeiket, az X200-as szériát is leleplezték. A Pekingben megrendezett exkluzív eseményre az Index is meghívást kapott.

A Vivo még 15 évvel ezelőtt, 2009-ben kezdte meg működését Kínában, és bár idehaza keveseknek csenghet ismerősen a márkanév, a valóságban a világ ötödik legnagyobb telefongyártójáról beszélünk – részesedésük 10 százalékos volt 2023-ban.

Ez azt jelenti, hogy világszinten minden tizedik eladott telefon Vivo márkájú volt.

A vállalat 2024-ben négy készülékkel tör be a magyar piacra: a közép-felső kategóriás Vivo V40-nel, a középkategóriás Vivo V40SE 4G-s és 5G-s variánsával, valamint az alsó kategóriás Vivo Y28-cal. Azt, hogy a készülékek pontosan mikor és milyen áron kerülnek fel a magyarországi boltok polcaira, egyelőre még nem tudni, az azonban biztos, hogy még idén elérhetők lesznek a hazai viszonteladóknál.

Ez még nem minden

Bár hazai szempontból egyértelműen a márka debütálása rendelkezik a legnagyobb hírértékkel, világszinten ez csak egy kis lépés a Vivónak. Ami azonban már számukra is jelentősebb mérföldkő, az az X200-as csúcskategóriás mobilszéria leleplezése, ami nem egy, nem kettő, hanem egyenesen három új modellből áll. Az új készülékekre egyaránt igaz, hogy elképesztően nagy teljesítménnyel és minden korábbinál jobb kamerás szettel érkeznek – a kérdés már csak az, hogy Magyarországra mikor és milyen formában; a pekingi bemutatón ugyanis csak a kínai piacra szánt modelleket ismerhettük meg.

A Vivo X200-ban, X200 Próban, valamint X200 Pro miniben egyaránt a MediaTek Dimensity 9400-es lapkája ketyeg, amely a vállalat állítása szerint jelenleg a legerősebb mobilchip a piacon,

még az iPhone 16 Prókban lévő A18 Prónál is combosabb számítási és grafikus teljesítménnyel rendelkezik.

Ezenfelül a készülékek különlegessége az új kamerás szett: a Vivo X200 Pro és X200 Pro mini egyaránt kapott egy 200 megapixeles periszkópos telefotókamerát, amelyekkel szuper részletes makroképeket készíthetünk, a megszokottnál akár sokkal távolabbról is. Ugyancsak kiemelkedő a készülékek akkumulátorkapacitása – a Vivo X200 egy 5800 milliamperórás telepet kapott, míg a Vivo X200 Pro aksiját kereken 6000-re húzta a vállalat. Előbbiek nagyobb mérete mellett persze ez annyira nem váratlan – az alapmodell 6,67, míg a Pro 6,78 hüvelykes LTPO OLED-panelt kapott –, az azonban rendkívül impozáns, hogy az X200 Pro minibe 5700 milliamperórás telepet tudott zsúfolni a vállalat, miközben a készülék kijelzője „csak” 6,3 hüvelykes.

Ahogy említettük, azt, hogy a vállalat frissen bemutatott csúcskategóriás készülékcsaládja mikor érkezik meg Magyarországra, egyelőre nem tudni – a Vivo egyelőre a már meglévő készülékeinek hazai értékesítésére szeretne fókuszálni; ezekkel kapcsolatban is vélhetően több információ fog a rendelkezésünkre állni a következő napokban.