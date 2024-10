Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a világ egyik legnagyobb telefongyártója, a Vivo hamarosan Magyarországon is terjeszkedni kezd – ennek apropóján invitálták meg lapunkat Kínába, ahol többek között X200-as csúcskategóriás telefonszériájukat is leleplezték. Bár az esemény Pekingben volt, kint tartózkodásunk alatt lehetőségünk volt Kína technológiai fővárosában, Sencsenben is szétnézni, ami számos nyalánkságot rejtegetett magában; többek között a Huawei egyik legújabb dobását is.

A vállalat még szeptemberben leleplezte a világ első duplán hajlítható telefonját, ami egyelőre csak és kizárólag Kínában érhető el, így európaiként kifejezetten nehéz hozzájutni. Egy sencseni Huawei üzletben azonban sikerült rávetnünk magunkat a lélegzetelállító készülékre – sőt mi több, az újságírói kártyát kijátszva az üzlet munkatársai még azt is megengedték, hogy kézbe vegyük azt. Ez persze nem volt annyira egyszerű: a kiállított, üvegkalitka alá rejtett modellhez továbbra sem nyúlhattunk hozzá – a kipróbálható állapotban lévő Mate XT Ultimate-et a hátsó raktárból rántották elő, a munkatársak pedig kikötötték, hogy sem képeket, sem videókat nem készíthetünk arról, ahogy a kezünkben van a mobil.

Ez azonban természetesen nem gátolt meg minket abban, hogy szemügyre vegyük a pofátlanul vékony és szó szerint sokrétű telefont, ami annak ellenére, hogy ennyire újat mutat, már most kifejezetten kiforrottnak tűnik.

Lehengerlő

A Huawei Mate XT Ultimate-en összecsukott állapotban egy 6,4 hüvelykes, 1008×2232 képpontos, 120 hertzes LTPO OLED-panelen végezhetjük teendőinket, amennyiben azonban több helyre lenne szükségünk – mondjuk, egy dokumentum vagy táblázat szerkesztése esetén –, könnyedén előhívhatjuk a kijelző második harmadát, ezzel 7,9 hüvelykes, de már 2048×2232 képpontos panelt előidézve. Amikor pedig úgy döntenénk, hogy itt az idő filmeket/sorozatokat/videókat nézni, jöhet a kijelző harmadik harmada – a 10,1 hüvelykes felület már megegyezik a legtöbb táblagép kijelzőméretével, így ilyen téren egyáltalán nem kell kompromisszumokat kötnünk.

A Mate XT összecsukva 12,8 milliméter vastag, ami önmagában nem lenyűgöző, figyelembe véve azonban azt, hogy a konkurens gyártók egyszer hajlítható készülékei csak egy-két milliméterrel vékonyabbak, már más lesz a helyzet. Teljesen kinyitva a Huawei mobilja a legvékonyabb területen 3,6 milliméteres, a legvastagabb részen pedig 4,5 milliméteres, ezzel a legvékonyabb mobil lett a piacon, maga mögé utasítva ezzel a Honor Magic V3-at, ami ugyancsak lehengerlő dimenziókkal rendelkezik. Érdekesség, hogy a Mate XT egyes „szárnyai” nem egyforma vastagságúak, ahogy a két zsanér is különbözik egymástól, mivel nem ugyanolyan formában kell meghajlítani az eszközt.

És hogy milyen érzés kézben tartani a Mate XT Ultimate-et? Lehengerlő. Az, hogy egy 6,4 hüvelykes kijelzőből néhány lépés alatt 10,1 hüvelykes panelt kreálhatunk, véleményünk szerint egyszerűen zseniális, mindez ráadásul szinte teljesen kompromisszummentes – a kijelzőn látható gyűrődések nem nagyobbak, mint a manapság megszokott hajlíthatók esetében. Mindennek persze az ára is megvan. A 256 gigabyte tárhellyel induló modellért 20 ezer jüant, azaz körülbelül egymillió forintot kér el a vállalat, míg az egy terabyte-os kiszerelésért 24 ezret, tehát nagyjából 1,2 millió jó magyar forintot. A készülék két színben elérhető, feketében és mélyvörösben, jelenleg azonban teljes a készlethiány, a sencseni Huawei üzlet alkalmazottai szerint jelenleg nem is lehet náluk megvásárolni a telefont, maximum csak előrendelni.