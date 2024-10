Hónapok óta olvasni már arról, hogy a Samsung a konkurencia vékonyabb hajlíthatóira válaszolva egy finomított Galaxy Foldon dolgozik, amit még a Galaxy Z Fold7 megjelenése előtt piacra dobnának. Bár a hetekben szinte el is felejtődött a készülék, azt most az ázsiai piac számára hivatalosan is leleplezte a Samsung – bemutatkozott a Galaxy Z Fold Special Edition.

Fotó: Samsung

A készülék ahogy az várható volt, vékonyabb és nagyobb is az elődjénél. Összecsukva vastagsága 10,6, míg kinyitva 4,9 milliméteres, ami sokkal barátibb, mint a Z Fold6-os modell 12,1 és 5,6 milliméteres dimenziói. Hiába azonban a kecsesebb külső, a gyártó ezzel még mindig nem éri el például a Honor Magic V3 szintjén, ami a jelenleg kapható legvékonyabb egyszer hajlítható okostelefon.

Változott továbbá a kijelzők mérete is. Az előlapi panel 6,3-ról 6,5 hüvelykre nőtt, míg a belső kijelző 7,6 helyett már kereken 8 hüvelykes – ezek mindenképp örömmel látott változtatások.

Változatlan maradt viszont a készülék teljesítménye: a Galaxy Z Fold Special Editionben továbbra is egy Snapdragon 8 Gen 3-as lapka ketyeg, annak ellenére is, hogy éppen a napokban leplezte le a Qualcomm a következő generációs Snapdragon 8 Elite mobilplatformot. Jó hír azonban, hogy a hátlapi kamera frissült: a Z Fold6 50 megapixeles szenzorát egy 200 megapixeles egység váltotta.

Galaxy Z Fold Special Edition

10.6mm/4.9mm

8"(10:9)/6.5"(21:9)

200MP

236g pic.twitter.com/w5v8cVLxLq — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 21, 2024

Összességében tehát egy szép kis ráncfelvarrásról van szó, ami némileg javít a Samsung elmaradásán, igazi megváltást azonban nem valószínű, hogy hozni fog – már csak azért sem, mert a jelek szerint a készülék csak Dél-Koreában és Kínában lesz megvásárolható körülbelül 750 ezer forintnak megfelelő wonért vagy jüanért.

A készülék azonban abszolút bizakodásra ad okot azzal kapcsolatban, hogy mit várhatunk majd a Galaxy Z Fold7 esetében.