Tagadhatatlan, hogy a Samsung az elmúlt években a világ egyik legmeghatározóbb elektronikai cikkeket árusító márkájává nőtte ki magát – a háztartási gépektől kezdve a televíziókon át az egyéb szórakoztató elektronikáig mindenhol ott vannak. Okostelefonjaik mára ugyancsak az egyik legnépszerűbbé váltak; ha a Galaxy elnevezést említjük, szinte biztosan a Samsung okostelefonjaira fogunk gondolni. Ez persze nem véletlen: a dél-koreaiak 2009 – azaz az első Galaxy-telefon leleplezése – óta ezt a márkanevet pakolják minden egyes okostelefonjuk elé. A Samsung Galaxy tulajdonképpen ugyanolyan erővel bír, mintha azt írnánk: Apple iPhone.

Legyen szó egy alig százezer forintos belépőszintű készülékről, vagy az egymilliót alulról karcoló csúcskategóriás mobilról, ha az a Samsung keze közül kerül ki, annak nevében biztosan ott lesz a Galaxy jelző. Ez azonban egyszerre áldás és átok: miközben a Galaxy márkanév a techvilágban tulajdonképpen fogalommá nőtte ki magát, addig lényegében vissza is fogta a Samsungot, hiszen időközben az elvesztette „prémium” mivoltát – ez pedig a Samsung bennfentesei szerint az eladásoknak is árt.

Annak érdekében, hogy a különböző készülékcsaládok megkülönböztethetők legyenek, a Samsung betűk használatát vezette be. Jelenleg a Galaxy S a csúcskategóriát jelképezi, a Galaxy Z a hajlíthatók megnevezése, míg a Galaxy A készülékek általában a közép-felsőkategóriás mobilokat jelentik, amik megfizethetőbbek a felhasználók számára. Az elmúlt évek során találkozhattunk még Galaxy E, Galaxy J, sőt Galaxy C szériával is – tehát ezen a téren egyre nagyobb lett a zűrzavar. A legfőbb probléma azonban mégis inkább az, hogy a Galaxy S elnevezés nem tűnik ki a eléggé a többi modell közül.

Autógyártó mintájára dolgoznának

Éppen ezért nem annyira meglepő, hogy a dél-koreaiak valami teljesen újba vágnák bele a fejszéjüket – friss értesülések szerint egyre biztosabb, hogy néhány éven belül búcsút inthetünk a Galaxy-telefonoknak, legalábbis a csúcskategóriában. A SamMobile értesülései szerint a Samsung egy másik dél-koreai vállalattól, a Hyundaitól szerezhette a névváltoztatással kapcsolatos inspirációkat. Mint ismeretes, a Hyundai a 2000-es években Genesis néven adott ki prémiumkategóriás szedánt, ezzel elkülönítve az alapmárkától az autót – miközben a lepel alatt az továbbra is Hyundai-gyártás volt.

A Samsung is hasonló lépésre készülhet, csak itt éppen a Galaxy elnevezést küldenék nyugdíjba prémiumkategóriás telefonjaik esetében.

Érdekesség, hogy a Samsung korábban azzal is próbálkozott, hogy magát a Samsung márkanevet tüntették el telefonjaik marketinganyagaiból. Japánban például 2015 és 2023 között az összes Samsung-telefon egyszerűen csak Galaxyként volt reklámozva, nyolc évnyi kihagyás után, 2024-ben azonban visszatért a Samsung márkanév is a készülékek nevébe, hiszen a vállalat úgy látta, annak elhagyása nem hozott jelentősebb növekedést az eladásokban. Ennek hátterében is az állt, hogy a fiatalok többsége sokkal jobban vonzódott az iPhone-ok, mintsem a Galaxyk felé, egyszerűen azért, mert a Galaxyhoz képest prémiumabb márkának tekintik.

A helyzet még a Samsung hazájában, Dél-Koreában is rossz, ahol egy nemrégiben készült felmérés szerint a 20-as éveikben járó válaszadók 64 százaléka mondta azt, hogy iPhone-t használ. Ha ezt az adatot tovább szűkítjük a 20-as éveikben járó nőkre, az arány 75 százalékra ugrik, ami elképesztően magas részesedés egy olyan országban, ahol elméletben a Samsungnak kellene dominálnia. Ugyancsak nehéz eltekinteni attól a ténytől is, hogy ugyan a Samsung darabszámra több telefont értékesít éves szinten, mint az Apple, ezek java része nem a csúcskategóriából származik; ergo az Apple sokkal több prémiumkategóriás iPhone-t értékesít, mint ahány Galaxy S szériás telefont sikerül a Samsungnak eladnia.

Még semmi sincs kőbe vésve

Azt, hogy a Samsung mikor lépheti meg az új márka bevezetését, egyelőre nem tudni – az is benne van a pakliban, hogy végül semmi sem lesz belőle. Amennyiben azonban mégis, úgy szinte biztosra vehető, hogy a névváltoztatás csak a jelenleg Galaxy S jelzéssel ismert telefonokat érinti majd. A Galaxy márka tehát továbbra is megmaradna, az azonban a jövőben már csak az alsó és közép-felsőkategóriás telefonokat fedné le, míg az új megnevezés új érába vezetné át a dél-koreai gyártó legfejlettebb telefonjait – hogy azok harcképesebbek legyenek az iPhone-okkal szemben.