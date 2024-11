A Vivo még októberben leplezte le, hogy a világ negyedik legnagyobb telefongyártójaként a magyarországi piacra is be szeretnének törni – ennek apropója 2024-es csúcskészülékeiknek, az X200-as szériának a leleplezése volt. Az exkluzív eseményt – amire lapunk is meghívást kapott – Pekingben rendezte meg a vállalat, szerda délelőtt azonban már Budapesten tartottak sajtótájékoztatót; nem véletlenül.

A Vivo ugyanis november hatodikától hivatalosan is a magyar boltok polcaira pakolta telefonjait. A gyártó készülékeket három kategóriába sorolhatjuk: az X-széria a csúcskategóriát, a V-széria a közép-felsőkategóriát, míg az Y-széria a belépőszintet képviseli – ezek közül itthon (egyelőre) az utóbbi két készülékcsalád lesz beszerezhető. Név szerint a Vivo V40-ről, a Vivo V40SE 5G-s és 4G-s változatáról, valamint a Vivo Y28-ról beszélhetünk.

A készülékek változó áron, 65 és 200 ezer forint között vásárolhatók meg a viszonteladóknál, előbbi összeg értelemszerűen az Y-, míg utóbbi a V-szériára vonatkozik. Azt, hogy X-széria mikor érkezik Magyarországra, egyelőre még nem tudni, a madarak azonban januári indításról csiripelnek.

A ZEISS-szel működnek együtt

A V40 különlegessége többek közt a ZEISS-technológiával fejlesztett kamerarendszer, amivel rendkívül jó minőségű fényképek készíthetők. A készülékbe épített Aura Light technológia még gyenge fényviszonyok között is természetes és éles portrék készítését teszi lehetővé, az okostelefon pedig még IP68-as por- és vízállósági tanúsítványt kapott, tehát a külső behatások ellen is védett.

A mobil előlapján egy kifejezetten nagy, 6,78 hüvelykes OLED-panel kapott helyet, ami támogatja a 120 hertzes képfrissítést és az akár 4500 nites csúcsfényerő kibocsátását is.

Emellett pedig a gyorsasággal sem lesz elméletben probléma – a telefon belsejében egy Snapdragon 7 Gen 3-as lapka ketyeg. Üzemidő tekintetében a Vivo V40 szintén remekelhet, az 5500 milliamperórás akkumulátor szinte biztosan garantálja majd az egész napos üzemidőt, ha pedig mégis lemerülne a készülék, ott van a 80 wattos gyorstöltés. Mindent összevetve tehát a V40 egy rendkívül erős induló a közép-felsőkategóriában.

Olcsón is lehet jót kapni

Hasonlóan jó ár-érték arányú készülék lehet továbbá a Vivo V40 SE is – a telefon ajánlott fogyasztói ára alig több mint 105 ezer forint, ezért cserébe pedig ugyancsak 120 hertzes OLED-kijelzőt, valamint 50 megapixeles kamerát és Snapdragon 4 Gen 2-es rendszerchipet kap.

A sereghajtó Y28 persze már más tál tészta. A telefon mindösszesen 65 ezer forintos ajánlott fogyasztói árából könnyen kikövetkeztethető, hogy nem éppen a legélesebb késről van szó a fiókban – a mobilnak azonban még a gyengébb hardveres specifikációk ellenére is van egy különlegessége. Akkumulátora nem 5000 és még csak nem is 5500, hanem egyenesen 6000 milliamperórás, ami a visszafogottabb felszerelés mellett szinte garantálja a kétnapos üzemidőt.

Azt azonban érdemes észben tartani, hogy a mobilokról tényleges összképet csak egy átfogó teszt után kaphatunk – reméljük, hamarosan erre is sor kerül.