Az Oppo ismét elkápráztatta a technológia és a popkultúra rajongóit: ezúttal egy különleges, Harry Potter tematikájú okostelefonnal jelentkeztek. A Reno 12F Harry Potter Edition először Peruban debütált, ahol a készülék szó szerint letarolta a varázslóvilág szerelmeseinek figyelmét – hamarosan azonban a világ más országaiban is elérhető lehet.

Fotó: Oppo

A készülék csomagolása önmagában is különlegesség: a doboz egy régi varázskönyvre emlékeztet, amelyben exkluzív kiegészítők várják a rajongókat. Az okostelefonhoz mellékelt tartozékok között található egy varázspálcára hasonlító stylus, egy védőtok, egy Aranycikesz kulcstartó, valamint egy Halál ereklyéi formájú SIM-tű is. Ez azonban még nem minden.

A csomagban ugyanis egy roxforti felvételi levelet is találunk, míg a készülék hátoldalát a Roxfort címere díszíti, ezzel is hangsúlyozva, hogy a telefon valódi gyűjtői darab.

Varázslatos külső, középszerű belső

A különleges külső alatt azonban sajnos nem éppen egy csúcskategóriás mobil lapul, a Reno12 F-ről még idén nyáron rántotta le a leplet az Oppo. A készülék tripla kamerarendszerrel érkezik, melynek fő eleme egy 50 megapixeles lencse, emellett egy nyolc megapixeles ultraszéles és egy két megapixeles mélységérzékelő gondoskodik a papíron részletgazdag képek minőségéről – egyértelmű azonban, hogy egy ilyen kamerás szett nem tudja felvenni a versenyt az élmezőnnyel. Jó hír, hogy cserébe a szelfikamera ütősebb, 32 megapixeles, és maga kijelző is meglepően jó specifikációkkal rendelkezik.

A Reno12 F egy 6,67 hüvelykes, 1080 × 2400 képpontos, 120 hertzes, akár 2100 nites csúcsfényerő kibocsátására is képes OLED-panelt kapott,

ami ebben a kategóriában kiemelkedőnek számít. A telefon belsejében egy MediaTek Dimensity 6300 processzor dolgozik, amit 12 gigabyte memória és 256 gigabyte tárhely egészít ki – utóbbit akár két terabyte-ig is bővíthetjük microSD-kártyával, csak hogy biztosan ráférjen a készülékre az összes Harry Potter-film.

Fotó: Oppo

Akkumulátor tekintetében egy kereken 5000 milliamperórás telepet kapunk, ezzel egész napos üzemidőt garantál az Oppo. A gyors töltés támogatott, igaz, csak 45 wattos sebességig, azonban jelenleg ez is több, mint amit az Apple vagy a Samsung szolgáltat. És ha mindez nem lett volna elég, a felhasználói élményt természetesen különböző MI-alapú fejlesztések is javítják, mint AI Eraser, amely fotószerkesztésre szolgál, és az AI Studio, amely professzionális portrék készítését teszi lehetővé.

A limitált kiadású Oppo Reno12 F 1599 perui solba, azaz körülbelül 400 euróba kerül.

Tarolnak a kollaborációk

Nem ez az első eset persze, hogy egy gyártó valamilyen tematikus mobilt dob piacra. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, tavaly a Realme Coca-Cola által inspirált telefonja tarolta le az internetet, akik egyébként már készítettek Dragon Ball-Z és Naruto tematikájú készülékeket is. Ugyan manapság már nem élnek ilyenekkel, néhány évvel ezelőtt még a dél-koreai Samsung is piacra dobott egy-egy különleges telefont: készítettek már hivatalos Vasember-mobilt, amely Galaxy S6 Edge-ként látta meg a napvilágot, később pedig Batman tematikájú készüléket is a piacra dobtak, ami a Galaxy S7 Edge egyik limitált kiadása volt.

Idén is volt azonban már olyan kollaboráció, ami kifejezetten nagy sikert aratott – a HMD elkészítette az igazi Barbie-telefont, ami amellett, hogy ikonikus megjelenésével a rajongók azonnali kedvence lett, még egy jó ügy mögé is beállt; „butatelefon” révén a HMD Barbie-telefonja arra hívta fel a figyelmet, hogy kevesebb időt kellene képernyő előtt töltenünk.