Ha hihetünk a kiszivárogtatásoknak, a Samsung következő csúcskategóriás Galaxy-szériája – a Galaxy S25 – valamikor 2025 januárjának végén debütálhat. A Samsung új zászlóshajója egybeesik majd az Android 15-alapú One UI 7 stabil kiadásával is, amit a vállalat korábban már leleplezett. Arról, hogy a friss szoftver milyen újdonságokat hoz, már számos információ elérhető, az azonban csak most derült ki, hogy a Galaxy S25-ös mobilok exkluzivitása lehet egy teljesen új, Game Assist nevű funkció is.

Mint ismeretes, a Samsung telefonjai már most is tartalmaznak egy Game Booster nevű eszközt, amely a játékok teljesítményét helyezi előtérbe számos más hasznos funkció könnyebben hozzáférhetővé tétele mellett – a Game Assist azonban egy ettől teljesen különálló fejlesztés lenne. Egy szivárogtató szerint a Game Assist a „játéksegédek révén élvezetesebb játékélményt teremtene, többek között olyan fejlesztésekkel, amelyek a 60 hertzre korlátozott játékokat is 120 hertzre skáláznák” – írja az Android Police.

Emellett több más „teljesítményoptimalizálás” is elérhető lenne a telefonokban, amelyek biztosítják, hogy a Galaxy mobilok jobb teljesítményt nyújtsanak, miközben kevesebb hőt termelnek, ezáltal hosszabb játékidőt eredményezve.

Célkeresztben a játékosok

A Game Assist valószínűleg a Qualcomm Adreno Frame Motion Engine 2.0 (AFME) technológiájára támaszkodik majd – erre azért van szükség, hogy a képkockák skálázása megfelelő legyen. Ahogy arról korábban már az Indexen is beszámoltunk, szinte biztosra vehető, hogy a dél-koreai gyártó jövőre érkező telefonjaiban Snapdragon 8 Elite lapka fog ketyegni – ami a chipgyártó szerint „valósághű részleteket biztosít magas minőségű jelenetek generálásával, megduplázva a képkockasebességet, miközben az energiafogyasztás nem nő”.

És hogy miért van szükség a Game Assistra? Például azért, mert annak ellenére, hogy a legtöbb androidos telefon már évek óta magas képfrissítési frekvenciájú kijelzővel van szerelve, sok népszerű Android-játék mégsem támogatja ezeket. Ehelyett 60 hertzen vagy annál alacsonyabb frissítési frekvencián futnak, ami kevésbé gördülékeny játékélményt eredményez; a Samsung a Game Assist segítségével kívánhatja megoldani ezt a problémát. Hátrány, hogy a AFME 2.0-t a Galaxy S24-es telefonokban lévő Snapdragon 8 Gen 3-as chip is támogatja már, a funkció azonban valószínűleg az S25-ös szériára lesz korlátozva.

Szinte mindent tudni már a Galaxy S25-ről

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is írtunk, a Galaxy S25 és Galaxy S25+ csak egy kisebb ráncfelvarrás lesz az elődökhöz képest. Minimálisan vékonyodik majd a kijelző körüli keret, hajszálnyit változik a hátlapi kamerasziget dizájnja, és természetesen frissül a hardver is. Úgy tűnik, hogy a Galaxy S23-as telefonokhoz hasonlóan most ismét mindenhol Snapdragon lapkával szerelik majd az alapmodelleket is, ami kifejezetten meglepő lépés annak fényében, hogy nemrégiben még arról lehetett olvasni, hogy a Samsung saját fejlesztésű Exynos 2500-as chipje mennyire erős lesz – könnyen megeshet azonban, hogy azt végül nem az S25-ös telefonokba szánják.

Teljesen más a helyzet azonban a Galaxy S25 Ultra esetében, ezt a készüléket ugyanis látszólag az alapoktól gondolta újra a Samsung. Marad a 6,8 hüvelykes csúcskategóriás óriáskijelző és az S-Pen-támogatás is, a korábbi szögletes és robusztus felépítést azonban egy sokkal letisztultabb, lekerekített éleket használó dizájn váltja majd. A titánkeret oldalai ezzel szemben viszont egyenesek lesznek, a bennfentesek szerint a Galaxy S25 Ultra dizájnja leginkább az iPhone 16 Pro Maxra és a Google Pixel 9 Pro XL-re hasonlít majd ezen a téren.

Az ikonikussá vált hátlapi kameraelrendezés marad változatlan, ahogy a 200 megapixeles főszenzorhoz, a 10 megapixeles háromszoros telefotóhoz és az 50 megapixeles ötszörös telefotóhoz sem nyúl a Samsung. Frissítik azonban az ultranagy látószögű kamerát, a korábbi 12 helyett már 50 megapixeles képeket is lőhetünk majd az új szenzorral. Természetesen ebben a készülékben is a Snapdragon legújabb chipje fog ketyegni, amelynek köszönhetően annak ellenére is nőhet a Galaxy S25 Ultra üzemideje, hogy annak fizikai mérete néhány milliméterrel csökkenhet az elődhöz képest, illetve hogy az továbbra is „csak” egy 5000 milliamperórás akkumulátort kap majd.

Az új készülékek vélhetően januárban debütálhatnak, addig azonban, amíg a Samsung ezt nem erősíti meg, csak találgatni lehet.