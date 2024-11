Az eddig is ismert volt, hogy az Apple komoly változtatásokat tervez a 2025-ben érkező iPhone 17-es szériával, az azonban már nem, hogy a bennfentesek által emlegetett változtatások nemcsak a teljesen új Slim vagy Air modellt érintik majd, hanem a 17 Pro és 17 Pro Max készülékeket is. A The Information legújabb jelentése szerint az egész termékcsalád jelentős ráncfelvarrást kap az almás vállalattól, amitől szinte felismerhetetlenné válnak majd a jövő évi iPhone-ok.

A szakma leginkább csak egy jókora szemöldökfelhúzással reagált a lap meglehetősen légből kapottnak tűnő jelentésére. Attól a ténytől azonban nem lehet eltekinteni, hogy a The Information közel 100 százalékos megbízhatósági aránnyal rendelkezik, ha az Apple-lel kapcsolatos szivárogtatásokról van szó. Ez azt jelenti, hogy a lap megbízható forrásokból közöl információkat – amit eddig megjósoltak, az általában úgy is lett –, most azonban mintha valami félrecsúszott volna, vagy az Apple-nél ment el mindenkinek az esze.

A legfrissebb pletykák szerint ugyanis az iPhone 17-es széria teljes dizájnváltáson megy keresztül. Amennyiben hihetünk a lapnak, akkor az Apple 2025-ben alig két év után kivezeti a titánból készült iPhone-okat, és visszatér az alumíniumhoz, emellett pedig teljesen átdolgozzák a készülékek hátlapját is, új kameraszigetet kialakítva. Mutatjuk, mit lehet eddig tudni a jövőre érkező almás csúcstelefonokról.

Egy lépés előre, kettő hátra

Ahogy említettük, a 2025-ös iPhone-ok egyik legnagyobb „újítása” az lesz, hogy az Apple minden iPhone 17 modellt alumíniumkerettel szerel majd, lecserélve ezzel a rozsdamentes acélt és titánt. A Pro és Pro Max modellek esetében a hátlap is átalakul: az új kialakítás részben alumíniumból, részben üvegből készül majd, amit egyelőre szinte lehetetlen elképzelni, néhány Apple-fanatikus azonban már megálmodta, a leírtak alapján hogyan nézhet ki az új dizájn.

New iPhone 17 Pro details, via @theinformation ‼️



👀 Most significant redesign in years

🆕 Aluminum frame on all models

📷 Rectangular aluminum camera bump

⚡ Partly glass back for wireless charging pic.twitter.com/JjImhsb1zY — AppleTrack (@appltrack) November 26, 2024

A hátlap felső részén egy nagyobb, téglalap alakú kamerasziget kaphat helyet, amely immár alumíniumból készül, szemben a korábbi 3D-s üveggel, az alsó rész azonban továbbra is üveg marad, hogy biztosítsa a vezeték nélküli töltési funkciót. Érdekesség, hogy az Apple már a 2024-es iPad Prók esetében átállt a kamerasziget alumíniumból való formázására, így vélhetően egy ahhoz hasonló dizájnt láthatunk majd a jövőre érkező iPhone-oknál is. A fentebb látott horizontális elrendezés megvalósulását azonban több indokból is esélytelennek tartjuk:

először is az Apple soha nem készítene olyan dizájnt, ami egy Google Pixel kiköpött mása,

másodszor pedig a Térbeli fotók és videók rögzítése megköveteli, hogy a nagy és az ultranagy látószögű kamerák fizikailag egymás alatt legyenek,

így ebből a szempontból a The Information jelentése a valóságtól teljesen elrugaszkodottnak tűnik. Ettől függetlenül viszont abban, hogy a kamerasziget alumíniumból, a készülékház pedig részben üvegből készül majd, már annál több ráció van. A titán elhagyása azonban minden tekintetében nagy visszalépés lenne.

De miért?

Mint ismert, az Apple még 2017-ben, az iPhone 8, iPhone 8 Plus és iPhone X készülékekkel váltott át az üvegből készült hátlapokra, emellett az iPhone X volt az az iPhone is, amely visszahozta az almás telefonok világába a rozsdamentes acélt. Azóta az iPhone 14 Próig bezárólag minden csúcskategóriás iPhone váza ebből az anyagból készült – az acélt az iPhone 15 Pro váltotta, amely már a könnyebb és strapabíróbb titánból készült. Ezek után egyértelműnek tűnt, hogy az iPhone-ok jövője a titánban lakozik, az Apple azonban viszonylag hamar meggondolta magát, amikor realizálta,

hogy mennyivel drágább is a titán beszerzése az alumíniummal szemben.

Bár ezt senki nem erősítette meg, egészen egyértelmű, hogy az Apple emiatt vált majd alumíniumra az alapmodellek mellett a Pro modellek esetében is – vélhetően azonban sikerült valamilyen új ötvözetet kikísérletezniük, ami strapabíróbb, mint a korábban használt változatok. Egy biztos: ha igazzá válnak, ha nem, rég hallottunk ennyire „vad” pletykákat az iPhone-okkal kapcsolatban, így kíváncsian várjuk, mivel rukkol elő az Apple jövő szeptemberben. Addig is tavasszal még befuthat az iPhone SE 4 – erről a telefonról ide kattintva olvashat részletesebben.