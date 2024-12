A Xiaomi újabb jelentős lépést tervez tenni a függetlenség felé: saját fejlesztésű chipkészleten dolgozik a kínai vállalat, amelynek első számú célja, hogy csökkentse a Qualcomm és a MediaTek technológiáitól való függőségét – derült ki a Bloomberg legfrissebb jelentéséből. Az új chip gyártása már 2024-ben elindulhat. Az első, ezzel működő okostelefonok pedig várhatóan 2025-ben kerülhetnek piacra.

A kínai kormány az elmúlt években többször is arra ösztönözte a hazai cégeket, hogy minimalizálják külföldi technológiákra való támaszkodásukat. Úgy tűnik, a Xiaomi is komolyan veszi ezt az iránymutatást, hiszen a vállalat a Samsung, a Google és az Apple után úgy döntött, ők is belevágnak a saját fejlesztésű chipek készítésébe.

Azt, hogy a lapkakészlet a prémium vagy a középkategóriás készülékekben debütál-e majd, egyelőre még nem tudni, ahogy azt sem, a chip hogyan fog teljesíteni a Qualcomm (Snapdragon) és a MediaTek (Dimensity) hasonló megoldásaival szemben – ami azonban biztos, az az, hogy a Xiaomi új stratégiája komoly változásokat hoz majd a mobilpiacon.

Máris érkezne egy Snapdragon 8 Elite-kihívó?

A vállalat hatalmas összegeket tervez kutatás-fejlesztésre fordítani: 2025-re mintegy 30 milliárd jüant, átszámítva körülbelül 1620 milliárd forintot különítenek el erre a célra, ami jelentős növekedés az idei 24 milliárd jüanos költségvetéshez képest. Az új chip fejlesztése vélhetően jelentős részt vesz el ebből az összegből, így akarva-akaratlanul is arra gondolhatunk, hogy egy csúcskategóriás lapkán dolgozik a vállalat. Ahogy arról már beszámoltunk,

a jövőre érkező Xiaomi 15-ös szériát még biztosan a Qualcomm eddigi legerősebb mobilplatformja, a Snapdragon 8 Elite fogja hajtani,

ugyanez azonban már aligha lesz elmondható a Xiaomi 16-os szériáról. Az új Snapdragon lapka egyik legfontosabb újdonsága a Qualcomm által fejlesztett Oryon CPU, amely két nagy teljesítményű és hat kisebb teljesítményű magot tartalmaz. A legnagyobb sebességű magok akár 4,32 GHz-re is képesek, ami rekord a mobilprocesszorok körében. A Snapdragon 8 Elite emellett szakít a hagyományos háromklaszteres felépítéssel, elhagyva az energiatakarékos magokat.

A Snapdragon 8 Elite grafikus feldolgozóegysége, az Adreno GPU szintén figyelemre méltó fejlődésen ment keresztül. A grafikai teljesítmény 40 százalékkal nőtt, miközben az energiafogyasztás csökkent. Ez a chip továbbá az első olyan mobilplatform, amely teljes mértékben támogatja az Unreal Engine 5.3 Nanite technológiát – nem lenne meglepő tehát, ha az iPhone-ok után hamarosan az androidos mobilokra is megérkeznének az AAA-s játékok. A kérdés már csak az, hogy a Xiaomi fejlesztése mennyire tudja majd felvenni ezzel a versenyt.

Türelem rózsát terem

Azt persze érdemes figyelembe venni, hogy míg a dél-koreai Samsung már évek óta készít saját mobilchipeket, azokat manapság nem pakolják bele a csúcskategóriás, „Ultra” jelzésű modelljeikbe, maximum az S-széria alapmodelljeibe. Ennek oka rendkívül egyszerű – hiába a több éves tapasztalat, az Exynos-lapkák sem teljesítmény, sem energiahatékonyság terén nem tudják felvenni a versenyt a Snapdragon-chipekkel. A piacon jelenleg szinte a Google és az Apple az egyetlen, akik a konkurencia teljesítésétől függetlenül kizárólag saját chipjeiket használják, a Google esetében a Tensor-lapkákról, míg az Apple esetében az A-szériás chipekről beszélhetünk.

Ahogy említettük, a Xiaomi első mobilchipjei már akár idén lekerülhetnek a gyártósorokról, így nem is kell annyira sokat aludni ahhoz, hogy megtudjuk, mire lehet képes ilyen téren a vállalat. Azt viszont még érdemes észben tartani, hogy a debütálás elsősorban szinte biztosan csak a Kínában elérhető modellekre vonatkozik majd, Európába – és a világ többi részére – várhatóan kicsit később érkeznek majd meg a Xiaomi saját fejlesztésű mobilplatfromjával szerelt telefonok.