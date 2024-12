A Samsung következő nagy frissítése, a One UI 7.0, hatalmas átalakításokat hoz a felhasználói élményben. Az Android 15 alapjaira épülő új verzió nem csupán a megszokott fejlesztéseket kínálja majd, hanem egy teljesen átdolgozott felületet és számos egyéb újdonságot is, amelyekhez foghatót évek óta nem láttunk – derült ki a dél-koreai gyártó friss közleményéből.

A One UI 7-tel minden megváltozik: az alkalmazásikonok, a gyorskapcsolók, és a zárolási képernyő is friss megjelenést kap. A felhasználói élményt úgy alakították ki, hogy egykezes használat során is kényelmes legyen. Például a kameraalkalmazásban a főbb vezérlők mostantól a képernyő alsó részére kerültek, és az alkalmazásfiók keresősávját is hasonlóan áthelyezték.

A Samsung célja, hogy a felület egyszerű, letisztult és tetszetős legyen – ennek érdekében számos apró, de annál jelentősebb fejlesztést is integráltak. Ide sorolható például az új akkumulátor ikon, a friss animációk és az optimalizált értesítési rendszer is. Emellett pedig a biztonságra is minden korábbinál nagyobb figyelmet fektet a vállalat, a legújabb One UI szoftver ugyanis úgy gondoskodik majd a személyes adatok védelméről, hogy választási lehetőséget, átláthatóságot és integrált biztonsági beállításokat kínál a felhasználóknak.

Színesebb, gyorsabb és rugalmasabb

Nem ez az első alkalom, hogy One UI 7-es infók derülnek ki: korábban már írtunk arról, hogy a Galaxy S25-ös telefonokra érkezhet egy Game Assist nevezetű funkció. Mint ismeretes, a Samsung telefonjai már most is tartalmaznak egy Game Booster nevű eszközt, amely a játékok teljesítményét helyezi előtérbe számos más hasznos funkció könnyebben hozzáférhetővé tétele mellett – a Game Assist azonban egy ettől teljesen különálló fejlesztés lenne. Egy szivárogtató szerint a Game Assist a „játéksegédek révén élvezetesebb játékélményt teremtene, többek között olyan fejlesztésekkel, amelyek a 60 hertzre korlátozott játékokat is 120 hertzre skáláznák”.

Bár a Game Assist vélhetően a Snapdragon 8 Elite chipnek köszönhetően fog működni, az ennek ellenére is szerves része lesz a One UI 7.0-nak, csakúgy, ahogy az alábbi fejlesztések is:

frissített rendszeralkalmazás-ikonok és háttérfelület,

új zárolási képernyő funkciók, például testre szabható ikonok és vezérlőelemek,

megújult értesítési sáv, amely több alkalmazást képes egyszerre megjeleníteni,

új kamerainterfész és bővített widgetkínálat az asztalon és a zárolási képernyőn,

egyedi animációk, például feloldási, értesítési és érintési effektek.

Ezek az újdonságok nemcsak látványosabbá, hanem gördülékenyebbé is teszik a felhasználói élményt. Külön jó hír, hogy a One UI 7.0-s frissítésre elméletben minden olyan Samsung okostelefon jogosult lesz, amely megjelenésekor Android 13-as (vagy újabb) rendszert futtatott. A hivatalos kompatibilitási lista még nem érhető el, de a korábbi frissítési stratégiák alapján egyelőre biztosra vehetjük, hogy a 2021 után gyártott eszközök széles köre részesül majd az új szoftverben.

Már nem kell sokat várni

A One UI 7 hivatalos verziója 2025 első negyedévétől kezdődően válik elérhetővé, elsőként a Galaxy S széria következő készülékein, amelyek további AI-képességekkel érkeznek majd, köztük a továbbfejlesztett, készüléken belüli AI-funkciókkal. Az operációs rendszer kiterjesztése iránti elkötelezettség részeként a Samsung ezt a frissítést is fokozatosan elérhetővé teszi majd további Galaxy készülékeken. A One UI 7 bétaprogram elsőként Dél-Koreában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Indiában, Németországban, valamint Lengyelországban lesz elérhető a Galaxy S24 széria készülékein, december 5-től. Az érintett országok Galaxy S24-felhasználói a Samsung Members felületen jelentkezhetnek, amennyiben telepítenék a bétaprogramot.