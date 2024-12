A szabályozást még 2022-ben fogadták el, napokon belül pedig elérünk annak érvénybe lépéséhez is. Persze mivel az USB-C csatlakozók már most is a legnépszerűbbek, ez sok változtatást nem hoz majd – az Apple-nek azonban főhet a feje.

A vállalat ugyanis 2023 óta hiába szereli az iPhone-okat már az EU számára is megfelelő porttal, a régebbi modelleken nem tud változtatni, éppen ezért hamarosan kénytelenek lesznek azok forgalmazását megszüntetni.

Név szerint a harmadik generációs iPhone SE-ről, valamint az alig két évvel ezelőtt debütáló iPhone 14-ről és iPhone 14 Plusról van szó; ezeket a telefonokat december 28-tól nem árulja többé az Unióban az Apple.

Külön fájó pont, hogy a három készülék az Apple portfóliójának megfizethetőbb tagjai voltak, az iPhone SE 220 ezer forintért szerezhető be jelenleg, míg az iPhone 14-ért 300 ezret kér el a vállalat. Fontos információ, hogy a szabályozás csak magát a gyártót érinti, tehát a még készlettel rendelkező viszonteladók 2025-ben is értékesíthetik ezeket a készülékeket.

Ami azonban jó hír: jövő tavasszal szinte biztosan befut az iPhone SE 4, aminek tulajdonságairól az alábbi cikkben olvashat részletesebben.