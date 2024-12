Egy általában megbízható információforrástól, az iPhoneSofttól származó értesülés szerint már tudhatjuk, mely készülékek lesznek kompatibilisek az Apple jövő évben érkező nagyobb operációs rendszerfrissítéseivel.

A jelentés szerint minden olyan iPhone modell, amely jelenleg támogatja az iOS 18-at, az iOS 19-et is támogatni fogja. Azonban, mint minden évben, néhány funkció valószínűleg csak az újabb telefonokon lesz elérhető. Ennek ellenére ez azt jelenti, hogy az olyan régi modellek is, mint az iPhone XS és XR – amelyeket 2018-ban mutattak be –, még egy évig támogatást kapnak majd.

Az iPadek esetében azonban már nem lesz ennyire fényes a helyzet, a lap információi szerint a tableteket esetében szorosabbra húzza nadrágszíjat az Apple.

Az A10-es processzorral működő 7. generációs iPad például valószínűleg nem fogja támogatni az iPadOS 19-et, ami alapján arra lehet következtetni, hogy az iPadOS minimális processzorigénye az A12-es chip lesz.

Az iOS 19-et és az iPadOS 19-et várhatóan 2025 júniusában mutatják be a fejlesztők számára, a nyilvános megjelenés pedig körülbelül 2025 szeptemberére várható.

Ahogy arról korábban az Indexen is írtunk, egyelőre még nem világos, milyen funkciókat fog tartalmazni az iOS 19. A Bloomberg munkatársa, Mark Gurman már korábban utalt arra, hogy az iOS 18 funkcióinak hosszas fejlesztése miatt az iOS 19-es fejlesztések is csúszni fognak, így az iOS 19 valószínűleg kisebb frissítés lesz, kevesebb jelentős új funkcióval.

Emellett pedig felmerül az Apple Intelligence frissítések kérdése is. Ha az új operációs rendszer számos funkciójához szükség lesz az almás mesterséges intelligenciára, akkor a ténylegesen támogatott hardverek köre sokkal szűkebb lehet – az Apple Intelligence-t ugyanis csak az iPhone 15 Prónál újabb iPhone-ok támogatják.