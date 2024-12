Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, 2025-től már nem lehet ez Európai Unió országaiban olyan telefonokat forgalmazni, amelyek nem USB-C csatlakozóval rendelkeznek.

A szabályozást még 2022-ben fogadták el, 2024. december 28-án pedig életbe is léptették azt. Persze mivel az USB-C csatlakozók már most is a legnépszerűbbek, ez sok változtatást nem hozott – az Apple-nek azonban főhet a feje.

A vállalat ugyanis 2023 óta hiába szereli az iPhone-okat már az EU számára is megfelelő porttal, a régebbi modelleken nem tud változtatni, éppen ezért kénytelenek voltak azok forgalmazását is megszüntetni.

Név szerint a harmadik generációs iPhone SE-ről, valamint az alig két évvel ezelőtt debütáló iPhone 14-ről és iPhone 14 Plusról van szó; ezeket a telefonokat december 28-tól nem árulja többé az unióban az Apple. A készülékek ugyan még megtalálhatók a vállalat weboldalán, nevükre kattintva viszont már csak egy hibaüzenet fogadja a felhasználókat.

A keresett oldal nem található

– olvashattuk az Apple weboldalán, miután megpróbáltunk egy harmadik generációs iPhone SE-t vásárolni.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a szabályozás kifejezetten csak a gyártókra vonatkozik, tehát a viszonteladók továbbra is értékesíthetik már meglévő készletüket, így náluk – egy ideig – még beszerezhető lesz mindhárom érintett iPhone.