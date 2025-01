Tagadhatatlan, hogy mobilok tekintetében rendkívül izgalmas hónapokat tudhatunk magunk mögött, szinte az év teljes egészében agyeldobós újításokkal rukkoltak elő a gyártók. 2024-ben elsőként a Samsung rúgta ránk páros lábbal az ajtót a Galaxy S24-es telefonok bejelentésével – de a Honornak, a Xiaominak és az Apple-nek is sikerült maradandót alkotnia. Arról nem is beszélve, hogy idén két új – külföldön már rendkívül népszerű – márkát is üdvözölhettünk itthon a Google és a Vivo személyében. Mutatjuk, az Index szerint melyek voltak az év legjobb és legérdekesebb telefonjai.

Fotó: Németh Emília / Index

Bár az androidos mobilok között hatalmas volt idén a verseny, végül az év elején debütáló Galaxy S24 Ultrát egyik modell sem tudta utolérni. Az Index ezt már januárban megjósolta: tesztünkben az eddigi legjobb androidos telefonként hivatkoztunk a dél-koreaiak csúcskategóriás készülékére; ami azonban még érdekesebb, az az, hogy ezt a pozícióját a hónapok során is meg tudta tartani a telefon. A Galaxy S24 Ultra első osztályú összeszerelési minőséggel, kijelzővel és általános felhasználói élményével vett minket le a lábunkról. A legerősebb telefonnak már nem mondható, a cikk írásának pillanatában ugyanis már bőven találkozni olyan készülékkel, amelyben a Snapdragon 8 Elite lapka ketyeg – nálunk is járt már egy Asus ROG Phone 9 Pro –, ennek ellenére az S24 Ultra több mint elegendő nyerserővel rendelkezik.

Nem lehet azonban eltekinteni a Google hazai rajtjától sem – hosszú évek után hivatalosan is kaphatók lettek Magyarországon a Pixel készülékek, az óriásvállalat ráadásul a teljes Pixel 9-es szériáját elhozta hozzánk. A telefon a szerkesztőségünkben is megfordult, és bár a konkurencia csúcskategóriás készülékeivel szemben bőven voltak lemaradásai, összességében mégis egy zseniálisan összerakott mobilnak ítéltük meg, köszönhetően annak, hogy a szoftver és a hardver már-már Apple-szintű harmóniában van egymással.

Hatalmasat fejlődtek a hajlítható telefonok

Ugyancsak lehetetlen elmenni a hajlítható telefonok fejlődése mellett, ebben a szegmensben a Honor és a Huawei tündökölt – előbbi a Magic V3-mal, amit magunk is teszteltünk, míg utóbbi a világ első duplán hajlítható telefonjával, a Mate XT Ultimate-tel, amit kínai utazásunk során nekünk is lehetőségünk volt közelebbről megnézni. A Magic V3 továbbra is az egyik legkényelmesebben használható foldable a piacon. Prémium-anyaghasználat és összeszerelési minőség ötvöződik csúcskategóriás hardverrel egy olyan külsőben, amit minden konkurens gyártónak érdemes lenne szemügyre vennie.

A legszebb az egészben az, hogy mindezzel a Honor is tisztában van, sőt előszeretettel adják az egész világ tudtára, hogy ők aztán most tényleg megcsinálták. Ezzel vitatkozni persze nem lehet, a Magic V3 tényleg remek hajlítható, a készülék európai marketingje azonban kissé befeketítette a telefon rajtját – ettől függetlenül azonban tagadhatatlan, hogy jelenleg a Honor áll az élvonalon.

Ezzel szemben a Huawei esetében kicsit más a helyzet, készülékük ugyanis egyelőre csak Kínában kapható, egyedülállósága miatt azonban lehetetlen azt kihagyni a listából. A Mate XT Ultimate összecsukva 12,8 milliméter vastag, ami önmagában nem lenyűgöző, figyelembe véve azonban azt, hogy a konkurens gyártók egyszer hajlítható készülékei csak egy-két milliméterrel vékonyabbak, már más lesz a helyzet.

Teljesen kinyitva a Huawei mobilja a legvékonyabb területen 3,6 milliméteres, a legvastagabb részen pedig 4,5 milliméteres, ezzel a legvékonyabb mobil lett a piacon,

maga mögé utasítva ezzel a Honor Magic V3-at, ami ugyancsak lehengerlő dimenziókkal rendelkezik. Érdekesség, hogy a Mate XT Ultimate egyes „szárnyai” nem egyforma vastagságúak, ahogy a két zsanér is különbözik egymástól, mivel nem ugyanolyan formában kell meghajlítani az eszközt. Részletes tapasztalatainkat a telefonnal kapcsolatban az alábbi cikkben írtuk le.

Középpontban idén is az MI

A hardveres fejlesztések mellett idén egy új trend kialakulását is láthattuk: a vállalatok minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektettek a szoftveres újításokba, amelyekre esetenként teljes marketingkampányokat is építettek. Ékes példája ennek az Apple, akik az iPhone 16-ot szinte teljesen egészében az Apple Intelligence-szel reklámozták; ezzel azonban több gond is volt. Elsősorban az, hogy a készülékek megjelenésének idején az Apple Intelligence még csak nem is volt elérhető, másodsorban pedig az, hogy az almás mesterséges intelligencia a világ több országában is korlátozva van.

Az Apple Intelligence azóta megjelent és folyamatosan frissül is, az iOS 18.2-vel már használhatóvá váltak az olyan, nyáron beharangozott funkciók is, mint a ChatGPT-integráció, vagy a Genmoji, az élmény azonban még messze nem az igazi.

Attól pedig továbbra is nehéz eltekinteni, hogy az Európai Unióban az Apple Intelligence egyelőre csak a Maceken használható. Éppen ezért hivatkoztunk részletes tesztünkben az iPhone 16 Próra egy unalmas telefonként – azt azonban továbbra sem lehet elvenni a készüléktől, hogy egy rendkívül kiforrott darab, összességében pedig egy kiváló készülék. És ha már a kiváló készülékeknél tartunk: mindenképp érdemes 2024 legjobb telefonjaihoz venni a Xiaomi 14T Prót is, ami ár-érték arányával vett le minket a lábunkról.

Jövőre sem fogunk unatkozni

Mondhatnánk, hogy nem tudjuk, mit hoz a jövő, jelenleg azonban egészen tisztán látszik, milyen megjelenésekkel lesz érdemes számolni 2025 első felében – ezek alapján pedig egy rendkívül izgalmas évnek nézünk elébe. Akárcsak tavaly, úgy idén is a Samsung nyitja majd a sort a Galaxy S25-ös telefonokkal, őket követheti majd a Vivo az X200-as széria európai rajtjával. A Honor és a Xiaomi sem fog lazsálni, a barcelonai MWC környékén a Magic 7-es és a Xiaomi 15-ös készülékcsaládokkal jelentkezhetnek, ha pedig ez nem lett volna elég, három év kihagyás után ismét számíthatunk tavaszi iPhone-bejelentésre is. Ahogy arról mi is beszámoltunk, mostanra borítékolhatónak tűnik a negyedik generációs iPhone SE érkezése, ami jócskán felkavarja majd az állóvizet. Főleg, hogy lehet, nem is iPhone SE lesz majd a neve.