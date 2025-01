Bőven több mint két éve már, hogy az Apple piacra dobta az utolsó iPhone SE-t, azaz a vállalat pénztárcabarát telefonját, amit visszafogottabb képességei ellenére is vittek, mint a cukrot. A jelenlegi legfrissebb kiadás 2022-ben debütált, és tulajdonképpen ugyanúgy néz ki, mint a második generációs SE – a harmadik generációs készülék mindösszesen egy kicsit nagyobb akkumulátort, több memóriát és frissített rendszerchipet kapott, hogy időtállóbb maradjon.

Éppen ezért a készülék a vásárlók figyelmét is elkerülte, ami az eladásokon is meglátszott – a negyedik generációval azonban ismét készen áll az Apple egy olyan telefont letenni az asztalra, ami ár-érték arányban még a 2023-as iPhone 15-öt is verheti.

Ahogy arról korábban az Indexen is írtunk, a készülékben az az A18-as chip fog majd ketyegni, mint ami a 2024 őszén bemutatott iPhone 16-okba is kerül. Kapunk tehát egy hatmagos processzort, egy ötmagos grafikus gyorsítót és egy 16 magos Neural Engine-t, mindezt megspékelve a korábbi négy helyett nyolc gigabyte rendszermemóriával, hogy az új telefon Apple Intelligence-kompatibilis legyen.

Azt is tudni már, hogy a készülék továbbra is csak egy hátlapi kamerát kap majd. Ez vélhetően az iPhone 15-ben vagy az iPhone 16-ban található 48 megapixeles egységgel lesz majd megegyező, ami azt jelenti, hogy ugyan kétszeres szenzorzoomra számíthatunk majd, 0,5-szeres nagylátószögre már nem igazán. Az Apple persze egy 48 megapixeles ultranagy látószögű egységet is választhat, ami alapesetben szenzorzoommal fotóz 12 megapixeles egyszeres látószögű képeket, erre azonban kevés esélyt látunk.

Ami azonban már nem tiszta, az az, hogy a telefont pontosan hogyan fogják hívni.

Korábban minden szivárogtató iPhone SE 4-ként, vagy 4. generációs iPhone SE-ként hivatkozott a tavasszal érkező készülékre, egy friss jelentés szerint azonban az Apple felhagy ezzel az elnevezéssel, helyette pedig az iPhone 16-os család alá vonnák be az „olcsó” iPhone-t.

A legújabb pletykák alapján az idei első almás telefont iPhone 16E-nek fogja hívni az Apple, vélhetően azért, mert a mobil már nem lesz annyira kedvező árú, mint az „SE” jelzésű iPhone-ok, illetve azért, hogy az átlagvásárlónak egyszerűbb legyen egy bizonyos évjárathoz kötni a készüléket.

A telefont a jelentések szerint fekete és fehér színben lesz elérhető, megjelenése pedig március-április környékére várható, nagyjából 250 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron.