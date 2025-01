Jóformán még csak fel sem fogtuk, hogy már 2025-öt írunk, a Honor máris egy teljesen új készülékkel sokkolta a magyar piacot – méghozzá nem is akármilyennel. A vállalat idei csúcskategóriás készülékcsaládjának megfizethetőbb változatát jelentették be január 2-án. Ahogy tavaly, úgy idén is a „Lite” variáns lesz elsőként beszerezhető az aktuális Magic szériás készülékek közül, amik előreláthatólag a barcelonai MWC-n debütálnak majd. Teszten a Honor Magic7 Lite, a gyártó új középkategóriába szánt készüléke, ami egészen addig kiváló választásnak tűnik, míg rá nem jövünk, hogy a 160 ezer forintos ajánlott fogyasztói árból sokkal jobb telefonokat is választhatunk – még a Honor palettájából is.

14 Galéria: Honor Magic7 Lite Fotó: Papajcsik Péter / Index

A Magic7 Lite – akárcsak a többi Honor telefon – ma már standardnak, de ettől függetlenül még szegényesnek mondható csomagolásban érkezik. A készülék dobozában (a telefonon felül) egy SIM-tűt és egy USB-A–USB-C-s adatkábelt találunk; hálózati adapter és tok tehát nincs, előre felhelyezett fólia viszont van, ami pluszpont. Amellett azonban ennek ellenére is nehéz eltekinteni, hogy a vállalat 2025-ben még mindig USB-A-s töltőkábelt ad telefonjai mellé, erről záros határidőn belül érdemes lenne leszokni. Az összeszerelési minőség rendben van, sokkal masszívabb telefont kapunk az elődnél, és már adott az IP64-es por- és vízállósági tanúsítvány is. A kijelző és a hátlap egyaránt hajlított, találkozásuknál vékony, fényes felületű keret fogja össze őket.

A telefon nagyobb mérete ellenére kényelmesen illeszkedik a kézbe és a méretesebb hátlapi kamerasziget ellenére is jó a súlyelosztása. Tokot azonban mindenképp érdemes lesz hozzá beszereznie, matt felületű hátlapja ugyanis brutálisan csúszik – akár kezünkben, akár a zsebünkben tartjuk a telefont. Ami még fejlődött a Magic6 Lite-hoz képest, az a hangzás: az utód végre sztereó hangszórókat kapott, és bár ezek minősége nem üti meg a csúcskategóriás mobilokét, az előző szériával összehasonlítva ég és föld a különbség azok teljesítménye között.

Ami jó, az jó

Az előlapot egy 6,78 hüvelykes, 1224 x 2700 képpontos, 120 hertzes képfrissítésre és akár 4000 nites csúcsfényerő kibocsátására képes AMOLED panel borítja, hibátlan színhűséggel és betekintési szögekkel. A Honor ezen a téren nem szeret a felhasználókkal szórakozni, közel csúcskategóriás panelt helyez még megfizethetőbb készülékeibe is – ez pedig egyértelműen igaz a Magic7 Lite-ra is. Ahogy írtuk korábban, a kijelző oldalai lekerekítettek, ezt mindenképp érdemes számításba venni. Pozitívum, hogy a panelt körülölelő keret mind a négy oldalon szimmetrikus, ahogy az is, hogy a kijelző alá beépített optikai ujjlenyomat-olvasó gyorsan és pontosan működik. A Magic7 Lite az elődhöz képest már kapszula alakú előlapi kamerát kapott, ami egyet jelent azzal, hogy a mobil támogatja a MagicOS 8 Magic Capsule elnevezésű funkcióját; tehát az Apple-féle Dynamic Islandhez hasonlóan itt is vezérelhetünk bizonyos interaktív jelzéseket – mint mondjuk az időzítő vagy a zenelejátszó.

14 Galéria: Honor Magic7 Lite Fotó: Papajcsik Péter / Index

Elcsent fejlesztések

A készülék belsejében egy Snapdragon 6 Gen 1-es lapka kapott helyet, ami már a tavalyi Magic6 Lite-ot is hajtotta. Önmagában persze az újrahasznált chip gondolatával még nincs probléma, azzal azonban már annál inkább, hogy az SoC már a tavalyi modellben is csak éppen elegendő teljesítményt nyújtott. Ugyanez igaz tehát a Magic7 Lite-ra is – mindennapi feladatokra, internetes böngészésre és közösségi oldalak görgetésére elegendő a mobil teljesítménye, szomorú azonban, hogy egy év alatt semmilyen előrelépést nem tudott ilyen téren eszközölni a Honor. Memóriából továbbra is nyolc gigabyte-ot kapunk, ahogy tárhelyből is adott a 256 vagy 512 gigabyte, ami a későbbiekben nem bővíthető.

Az Android 14-es alapokra épülő MagicOS 8 egyébként gyors és reszponzív, a gyártó pedig elméletben hat éven keresztül garantálja majd az újabb androidos főverziókra való frissítés lehetőségét, tehát ebből a szempontból mindenképp időtálló készüléknek mondható a Magic7 Lite – a kérdés már csak az, hogy ezt mennyire bírja majd a chip. Melegedéssel nem igazán kell számolni, hosszú üzemidővel azonban már annál inkább! Köszönhetően annak, hogy a Magic7 Lite-ban már egy újabb, 6600 milliamperórás szilícium-szén akkumulátor található, annak üzemideje kiemelkedő.

kiegyensúlyozott használat mellett vígan kibír a készülék akár két teljes napot is töltés nélkül.

És ha már töltés: a mobilt csak vezetékesen tudjuk tölteni, méghozzá akár 66 wattal, ha a Honor saját, külön megvásárolható hálózati adapterét használjuk. Ellenkező esetben kénytelenek leszünk 40 wattal beérni. A készülék visszafogott teljesítménye mellett tehát igazi üde folt annak üzemideje, a helyzet azonban nem ennyire egyszerű: a Magic7 Lite-nak sajnos van még egy olyan része, ami nem kapott kellő figyelmet a Honortól. Ez nem más, mint a kamerás szett. A telefonban szinte pontosan ugyanazokat a szenzorokat találjuk, mint a tavalyi Magic6 Lite-ban. Ennek függvényében egy 108 megapixeles (f/1.8, 1/1.67”, PDAF, OIS) főegységet és egy öt megapixeles (f/2.2) ultranagy látószögű kamerát kapunk; két megapixeles makroszenzor hála az égnek ezúttal már nincs.

14 Galéria: Honor Magic7 Lite Fotó: Papajcsik Péter / Index

A főegységgel lőtt képek minőségén az új algoritmusok, a mesterséges intelligencia és az optikai képstabilizáló javít valamennyit, az ultraszéles kamerát azonban akárcsak tavaly, idén is jobb kerülni. A 108 megapixeles főkamerával azonban kielégítő képek készíthetők kedvező és kedvezőtlenebb fényviszonyok között is, sőt, még az éjszakai képekkel is képes úgy-ahogy megbirkózni. Nagy plusz jár a Honornak a szenzorzoomért is. Telefotó-kamera hiányában kénytelen a készülék a főegységre támaszkodni, ha kétszeres vagy háromszoros zoommal szeretnénk fotózni – ami nem minden esetben ideális megoldás –, a Magic7 Lite-ban valamiért kiválóan működik ez a funkció, az MI bizonyos esetekben kegyetlenül jól feljavítja a képeket.

Az előlapi kamera ugyancsak maradt 16 megapixeles, ahogy a videók minőségében sem történt különösebb változás. A hátlapon továbbra is adott a 4K-s rögzítés 30 képkocka/másodperc mellett, míg az előlapon a FullHD a limit, szintén 30 képkocka/ másodperccel.

Mindent kibír?

És akkor jöjjön az igazi feketeleves. „A vadonatúj Honor Magic7 Lite-tal új értelmet nyer a strapabíróság és a tartósság” – állítja a Honor egy, a lapunknak küldött közleményében, amely láttán igencsak felkeltette érdeklődésünket a telefon, ez azonban még nem minden. Annak érdekében, hogy a mobil túlélőképességeiről mi magunk is meggyőződhessünk, a tesztpéldányt mobilos kínzóeszközök hadával juttatta el hozzánk a Honor. Többek között arra kértek minket, hogy nyugodtan ejtsük le két méterről a telefont, tegyük azt fagyasztóba, nézzünk rajta órákon át filmet, használjuk spatulaként, törjünk vele diót, vagy próbáljuk meg összekarcolni. Ezekhez kaptunk a csomagban mérőszalagot, hőmérőt, konyhai időzítőt, sörnyitót és egyéb nyalánkságokat, az eredmény pedig a következő lett:

Kosz- és mocsokteszt: túlélve Ütődésteszt: túlélve Üzemidőteszt: túlélve Hőmérsékletteszt: túlélve Karcolásteszt: túlélve Kétméteres esésteszt: elbukva

Sajnos hiába állította a Honor, hogy a készülék probléma nélkül kibír egy kétméteres esést, hamar kiderült, hogy ez egyáltalán nem igaz: a megerősített összeszerelés ellenére már a második próbánál megrepedt a készülék hátlapja. Az azonban mindenképp a készülék javára szól, hogy sem az elő-, sem hátlapot nem tudtuk megkarcolni a mellékelt sörnyitóval, de kijelzőt érő konkrét ütések sem tettek kárt a panelben. Szintén kiemelkedő a Magic7 Lite üzemideje, ahogy az is, hogy extrém körülmények között is üzemképes tud maradni. Azt azonban egyértelmű túlzásnak érezzük, hogy a telefon új értelmet ad a strapabíróság és a tartósság fogalmának; a Magic 7 Lite látszólag semmivel sem strapabíróbb, mint bármilyen más gyártó készülékei. Amennyiben tehát biztonságban szeretné tudni Magic7 Lite-ját, mindenképp vásároljon rá tokot.

14 Galéria: Honor Magic7 Lite Fotó: Papajcsik Péter / Index

Összegezve

Mindent összevetve tehát kaptunk a Honortól egy kedvezőbb árú középkategóriás készüléket, ami remek összeszerelési minőséggel, kiváló kijelzővel és díjnyertes üzemidővel rendelkezik. Teljesítményével és kamerás felhozatalával azonban már vannak problémák, főleg, hogy az említett árkategóriában már találni sokkal jobb képességű készülékeket is. Csak hogy egy példát említsünk a Honor portfóliójából: a tavaly nyáron bemutatott Honor 200 tulajdonképpen minden területen felülmúlja a Magic7 Lite-ot, úgy, hogy közben ára semmivel sem több a gyártó új készülékénél. És hogy egy konkurens modellt is említsünk: a tavalyi év egyik meglepetésgyártója, a Vivo meglepően jó ajánlatokkal nyitott idehaza, V40-es készülékük ugyancsak megfontolandó, ha 200 ezer alatt keres mobilt.

A Honor tehát a Magic7 Lite-tal szó szerint a saját kardjába dől bele – olyan készüléket dobtak piacra, aminek áráért konkrétan a saját portfóliójukban is találni jobb ajánlatot, és olyan tulajdonságokra húzták fel marketingkampányukat, ami egyszerűen nem igaz az adott készülékre. Ettől függetlenül azonban a Magic7 Lite nem rossz telefon, néhány hónap múlva érdemes lesz hozzá visszatérni, akkor, amikor már mérsékeltebb lesz az ára. Ahogy említettük, a mobil idehaza 159 990 ezer forintos bruttó ajánlott fogyasztói áron lesz beszerezhető február 3-tól titánfekete és titánlila színben – az elnevezés azonban senkit se tévesszen meg, a mobilok borításának köze sincs a titánhoz.