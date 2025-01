Tagadhatatlan, hogy a Samsung az elmúlt évek során bombabiztosan beágyazta magát a hajlítható mobilok piacára – nemcsak azért, mert ők voltak az elsők, akik tulajdonképpen népszerűvé tették ezeket a készülékeket, hanem azért is, mert a felhasználók visszajelzése alapján a Fold és Flip mobilok rendkívül megbízhatók. Ugyanakkor az is egyre jobban látszik, hogy a konkurencia szépen ránőtt a dél-koreaiak fejére: a kínai vállalatok – mint a Honor vagy a Huawei – már nagyon komoly foldable-öket készítenek, amik vagy így, vagy úgy, de ma már felülmúlják a Samsung telefonjait.

Fotó: Samsung Display

Remek példa erre a Honor Magic V3. A kínaiak készüléke nemcsak vékonyabb és könnyebb a dél-koreaiak aktuálisan elérhető legjobb hajlíthatójánál, a Galaxy Z Fold6 Special Editionnél, de üzemideje is parádésabb; teljesítmény tekintetében pedig tulajdonképpen ugyanazt hozza mind a két telefon. A Honor mert bátor lenni, és ez ki is fizetődött a számukra, míg a Samsung az elmúlt években egyfajta biztonsági játékot kezdett el játszani: az Apple-höz hasonlóan most már ők is csak akkor újítanak, ha teljesen biztosak abban, hogy a bevezetni kívánt technológia mindenképp megállja majd a helyét.

Éppen ezért kifejezetten meglepő olyan pletykákat olvasni, miszerint a Samsung akár már idén piacra dobhatja első, duplán hajlítható telefonját. Ugyan a gyártó ezzel a húzással sem válna vezetővé a hajlíthatós innovátorok között – hiszen a Huawei 2024-ben már bemutatott egy ilyen telefont Mate XT Ultimate néven –, mégis, egy ilyen lépéssel szinte borítékolhatóan magukra tudnák terelni a figyelmet. Főleg, ha az adott készülék megfizethetőbb és kiforrottabb lenne a Huawei némileg kezdetleges megoldásánál.

Más oldalról közelítik meg a problémát

A Samsung tehát – egyes források szerint – készen áll a felzárkózásra, a pletykák alapján azonban új modelljük más dizájnt követ majd, mint a Huawei Mate XT Ultimate. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Huawei hajlíthatója „Z” alakban csukható össze, a két zsanér tehát különböző mechanikákat használ. A kialakítás előnye, hogy a készülék összezárt állapotban vékonyabb tud lenni, hátránya viszont, hogy így a kijelző egy része mindenképp a telefon hátlapja is lesz egyben. Ezzel szemben a Samsung megoldása egy olyan duplán hajlítható készülék lenne, amit „G” alakban lehetne összecsukni, ezzel megoldva a fent említett problémát, írja a BGR.

Ugyanakkor ez a megközelítés egy különálló külső kijelző meglétét is szükségessé teszi, hasonlóan a Galaxy Z Fold modellekhez.

A telefon alapja az a Samsung által fejlesztett, Flex G elnevezésű kijelzőtechnológia lenne, amit még a 2022-es CES-en mutattak be először. A panel lehetővé teszi, hogy azt akár kétszer is meghajlítsák, így tökéletes választás lenne az új telefonhoz, főleg, hogy az elmúlt három évben akár még a tartóssággal kapcsolatos problémákat is kijavíthatta a vállalat.

Még kérdéses a megjelenés

A lap jelentése szerint a Samsung új projektje akár már idén napvilágot láthat, ezt azonban, úgy gondoljuk, érdemes fenntartásokkal kezelni. A vállalat néhány nap múlva, január 22-én tart bemutatót – itt azonban a Galaxy S25-ös készülékeken lesz a hangsúly. Igaz, eddig három készülék (Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra) érkezését vártuk, a hivatalos meghívókon azonban négy telefont láthatunk, így ez okot adhat némi gyanúra. Sokkal nagyobb esély van viszont még így is egy eddig eltitkolt, negyedik Galaxy S25-ös mobil leleplezésére, mint a dél-koreaiak új hajlíthatójának felfedésére – főleg annak tudatában, hogy a készülék gyártása még csak el sem kezdődött.

Információk szerint a Samsung kevesebb mint 300 ezer darab duplán hajlítható Galaxyt szeretne legyártatni első körben, hiszen egy drága és rétegtermékről lenne szó. Ez egyben azt is jelentheti, hogy a modell csak bizonyos piacokon lenne elérhető, hasonlóan a Galaxy Z Fold SE-hez, amely szintén limitált megjelenést kapott.