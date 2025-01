Hosszú várakozás után január 30-án hivatalosan is felkerül a boltok polcaira a Vivo aktuális csúcskészüléke, a Vivo X200 Pro. Múlt év októberében, a telefon kínai leleplezésén az Index is jelen volt, és már akkor megírtuk, hogy az új gyártó bizony alaposan gatyába rázza majd a hazai mobilpiacot. Mindezt 2024 végén a magyarországi rajtjukkal kezdték meg, amikor három, a közép-felső kategóriában induló mobilt dobtak a piacra. Most azonban teljes sebességre kapcsoltak, mivel itthon is debütál a valódi zászlóshajó.

Az X200 Pro három fő területen tér el a többi gyártó jelenleg ismert csúcskészülékeitől. Belsejében nem a már jól ismert Snapdragon 8 Elite lapka ketyeg, hanem a konkurens MediaTek által gyártott Dimensity 9400, ami bizonyos területeken jobban teljesít, mint a Qualcomm mobilplatformja, más területeken azonban alulmarad azzal szemben.

Ugyancsak az X200 Pro egyedisége annak kamerás felhozatala. A Vivo a német Zeiss-szel együttműködve fejleszti a készülékei kameráit – és magát a kijelzőt is –, így az optoelektronikai vállalattól megszokott minőséget várhatjuk a telefontól is. Főleg hogy annak 200 megapixeles telefotókamerája ugyancsak ritkaságnak számít a piacon; segítségével lélegzetelállító telefotó makroképeket készíthetünk.

Végül, de semmiképp sem utolsósorban, természetesen a Vivónál is feltűnik a mesterséges intelligencia – a gyártóspecifikus megoldásokról azonban majd a részletes készüléktesztünkben írunk mélyebben.

Indul az előrendelés

A Vivo X200 Pro értékesítése – ahogy említettük – január 30-án indul, idehaza a 16 gigabyte memóriával és 512 gigabyte tárhellyel szerelt modell kerül forgalomba, titánszürke színben. A telefon ajánlott fogyasztói ára 499 990 forint lesz, a Vivo csúcskészüléke tehát nemcsak az Apple és a Samsung, hanem a Honor zászlóshajójánál is kedvezőbb árú lesz. Az iPhone 16 Pro Max és a frissen leleplezett Galaxy S25 Ultra egyaránt 600 ezer forintért szerezhető be, míg a Honor Magic7 Prót 550 ezerért árulja a gyártója.

Ez azonban még nem minden. Amennyiben valaki március 31-ig szerzi be az X200 Prót, úgy a Vivo egy kis ajándékkal kedveskedik nekik: Vivo TWS 3e vezeték nélküli fülhallgatót és 90 wattos gyorstöltőt kapnak a telefon mellé.