Épphogy az év első hónapjának végéhez értünk, máris temérdek szivárogtatással találkozni azzal kapcsolatban, milyen újításokkal érkezik majd idén szeptemberben az iPhone 17-es termékcsalád. Nem túlzunk, ha azt írjuk, soha nem volt még ekkora a felhajtás az év ezen időszakában az új készülékek körül, ami nem véletlen: az eddig ismertek alapján az Apple valami teljesen újra készül – nagyjából a jubileumi iPhone X bemutatás előtt volt ennyire „megőrülve” a techvilág.

Amennyiben hihetünk a szivárogtatóknak – akik közül néhányan rémisztően jó eredményekkel rendelkeznek szivárogtatásaikat illetően –, akkor idén nemcsak a készülékek kinézete változik meg drasztikusan, hanem a Samsunghoz hasonlóan egy minden korábbinál vékonyabb iPhone is napvilágot láthat. De ne szaladjunk ennyire előre! Az iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max ugyanis önmagában is nagy ugrás lehet a jelenlegi modellekhez képest; mutatjuk, mivel újíthat a cupertinói óriásvállalat.

Az Apple idén ősszel jelentős fejlesztéseket eszközölhet az új iPhone-ok kameráinál, kezdve az előlapi szenzorral. A korábbi 12 megapixel helyett egy vadonatúj, 24 megapixeles egységet alkalmazhat az Apple, amivel a szelfik minősége jóval közelebb kerülhet azokhoz a képekhez, amiket a hátlapi kamerákkal készíthetünk.

Kegyetlen nyers erő, okosabb AI

Az iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max lehet továbbá az otthona a vállalat legújabb saját fejlesztésű mobilchipjének, az A19 Prónak, ami az előrejelzések alapján 20-30 százalékos teljesítménybeli előrelépést hozhat a már most is bitangerős A18 Próhoz képest. A nagyobb teljesítményhez ráadásul jelentősen megnövelt memória is társul: a Pro modellek 12 gigabyte memóriát kaphatnak, ami 50 százalékos ugrást jelent a tavalyi modellekhez képest; ezekben jelenleg is nyolc gigabyte-nyi ketyeg.

A döntés nem légből kapott. Az Apple fókuszában jelenleg egyértelműen az Apple Intelligence felfuttatása és fejlesztése áll, az almás mesterséges intelligencia azonban minimum nyolc gigabyte memóriát igényel.

A megnövelt memóriamennyiség lehetővé teszi, hogy az Apple Intelligence még zökkenőmentesebben és gyorsabban fusson az új készülékeken, emellett pedig olyan funkciókat is elérhetővé tehet, amelyekhez a nyolc gigabyte-os egység egyszerűen kevésnek bizonyul. A nagyobb teljesítmény viszont hőtermeléssel is jár, ezért az Apple új hűtési megoldásokat vezethet be. Az iPhone 17 Pro Max modellek az androidos vetélytársakhoz hasonlóan gőzkamrás és grafitlapos hűtést kaphatnak, amely lehetővé teszi, hogy a készülék hosszabb ideig működjön extrém terhelés alatt.

Az Apple mindezek mellett évek óta dolgozik saját hálózati technológiáin is, amelyeket idén nagy valószínűséggel elhoznak az új iPhone-okba – ezekben debütálhat a vállalat első saját fejlesztésű Wi-Fi és Bluetooth chipje, amivel tovább függetlenednek korábbi partnereinktől. Az viszont szinte borítékolható, hogy az 5G modemet továbbra is a Qualcomm szállítja majd, annak ellenére is, hogy az Apple-nek ilyen téren is készülőben vannak saját megoldásai. Egyesek szerint az ultravékony iPhone 17 Airben már ez a chip kap helyet, a korábbiakkal ellentétben azonban ezt kifejezetten kevesen erősítették meg eddig.

Viszlát, titán!

Ugyancsak egyre biztosabbnak tűnik, hogy az Apple búcsút int az iPhone 15-ös széria egyik legnagyobb újdonságának, az alumíniummal szemben nem csupán könnyebb, de ellenállóbb titánnak. Jelentések szerint idén egyaránt az alap- és a Pro iPhone modellek is alumíniumvázat kapnak majd, aminek hátterében a titán drága beszerzési ára állhat. Viszont nem csak ezzel újul a dizájn. Amennyiben hihetünk annak a megszámlálhatatlan mennyiségű szivárogtatásnak, ami az elmúlt hetekben a különböző közösségi oldalakra és fórumokra felkerült,

akkor egy kéttónusú, üveg és alumínium hátlappal, kapszula alakú, vízszintesen elterülő kameraszigettel szerelt iPhone érkezését várhatjuk,

amely megjelenés szempontjából egyáltalán nem hasonlít a jelenlegi modellekre. Az iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max továbbra is három hátlapi kamerával operál majd. Újdonság lesz viszont, hogy a 48 megapixeles ultranagy látószögű és a 48 megapixeles nagylátószögű mellé egy ugyancsak 48 megapixeles telefotó-kamera kerül majd. Ez továbbra is ötszörös optikai zoomot tesz majd lehetővé.

Biztosat persze a debütálásig nem tudhatunk. A hivatalos bejelentés szeptemberben várható, nem kell viszont addig várni egy teljesen új iPhone érkezéséig. A negyedik generációs iPhone SE – vagy ahogy mostanság emlegetik, az iPhone 16e – már idén tavasszal a boltok polcaira kerülhet. Erről a készülékről az alábbi cikkünkben írtunk részletesebben.