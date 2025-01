A Google idén előrehozhatja legújabb középkategóriás okostelefonjának, a Pixel 9a-nak a premierjét, a megszokott májusi Google I/O bejelentés helyett a készülék ugyanis már március közepén megérkezhet – hasonlóan a Pixel 9 sorozathoz, amely tavaly október helyett augusztusban debütált.

Egy megbízható forrás szerint a Pixel 9a előrendelése március 19-én indul, a kiszállítás pedig egy héttel később, március 26-án kezdődik. Az árak az Egyesült Államokban 499 dollárról indulnak a 128 gigabyte-os verzió esetében, míg a nagyobb, 256 gigabyte-os modellért 599 dollárt kell kicsengetni.

Ez azt jelenti, hogy idehaza körülbelül 200–220 ezer forintos ajánlott fogyasztói árral számolhatunk majd.

A Google jelentős változtatásokat eszközölt a Pixel 9a dizájnján. Az egyik leglátványosabb újítás, hogy eltűnik a korábban megszokott kameracsík, így a készülék hátlapja teljesen sík lesz. A Pixel 9a egy 5100 milliamperóra kapacitású akkumulátorral érkezik, ami a legnagyobb eddig egy Pixel telefonban – még a Pixel 9 Pro XL-ben is „csak” egy 5060 milliamperórás telep kapott helyet.

Google Pixel 9a apparently launches in March starting at $499 pic.twitter.com/crt9luU8h1 — Anthony (@TheGalox_) January 29, 2025

A készülék méreteiben is történt némi változás: a Pixel 9a valamivel szélesebb és magasabb lesz, mint elődje, a Pixel 8a, de vastagsága marad 8,9 milliméter. Súlya 185,9 grammra csökken, így könnyebb lesz a korábbi modellekhez képest, kijelzője viszont továbbra is 6,28 hüvelykes marad, tehát továbbra is egy – mai szemmel – kompakt készüléket várhatunk.

A Google a Pixel 9a-t várhatóan négy színben dobja piacra: obszidián, porcelán, írisz és bazsarózsa változatokban. A hivatalos bejelentés várhatóan a következő napokban megtörténik, írja az Android Headlines.