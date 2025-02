Január második felében, a kaliforniai San Joséban rántotta le a leplet idei csúcskategóriás telefoncsaládjáról a Samsung. A Galaxy S25, Galaxy S25+ és Galaxy S25 Ultra tagadhatatlanul a vállalat eddigi legkiforrottabb mobiljai, jól látható azonban, hogy a dél-koreaiak talán még az Apple-nél is nagyobb biztonsági játékot játszanak. Ami nem rossz, azon nem is kell változtatni, mostanra mégis úgy érződik, hogy a Samsungnál elkényelmesedtek, ami leginkább azért fájó, mert sok esetben még a felhasználók által kért dolgokon sem változtatnak. Teszten az új külsővel flexelő Galaxy S25 Ultra, a Samsung eddigi legjobb telefonja.

A Samsung Galaxy S-széria hosszú évek óta egyet jelent a csúcskategóriával és a csúcsminőséggel, ez pedig idén sem változott. A Galaxy S25 Ultrából már az első kézbevételkor csak úgy sugárzik a prémiumérzet, az új külső pedig némi frissességet is magával hoz. A sötétszürke dobozban a mobilon felül csak egy SIM-tűt és egy UBS-C-s adatkábelt találunk, ami már megszokott, a készülék megjelenése viszont – ahogy írtuk – más. A gyártó hátrahagyta a korábban használt, végletekig szögletes és robusztus formatervet, helyette egy letisztultabb dizájnt választottak. Az Ultra kijelzője ezúttal a sarkokon már kerekített, titánból készült váza pedig lapos oldalakat használ – ezzel kinézetre még jobban passzol a Galaxy S25-ös család másik két tagjához.

Az összeszerelési minőség továbbra is első osztályú. Ugyan a közösségi oldalakon egyre nagyobb figyelmet kapnak azok a videók, amikben a Galaxy S25 Ultra kameragyűrűit erőszakkal próbálják meg eltávolítani, ezek nem feltétlenül mérvadóak. Megnyugtathatunk mindenkit, nincs az az életszerű eset, amikor a kameragyűrűk maguktól leesnének, a titánváz pedig kellően masszív ahhoz, hogy megvédje a mobilt. Az elő- és hátlapot Corning Gorilla Armor 2 üveg védi a karcolásokkal és törésekkel szemben, míg a por- és vízállóságot az IP68-as tanúsítvány garantálja.

A jól bevált recept

Ha Samsung csúcsmobilról beszélünk, az egyet jelent a kategória legjobb kijelzőjével is – annak ellenére is, ha az kvázi ugyanaz, mint ami az elődben található. Így igaz, a Galaxy S25 Ultra kijelzőjén tulajdonképpen semmit sem változtatott a Samsung, egyedül a panel váltott 6,8 hüvelykről 6,9-re. A Dynamic LTPO AMOLED 2X kijelző 1440 × 3120 képpontos felbontással, 2600 nites csúcsfényerővel, 120 hertzes képfrissítéssel és HDR10+-támogatással támad, amire szó szerint nem lehet semmilyen panasz. A színek, a fényerő, a betekintési szögek és tükröződésgátló réteg is zseniális, ahogy az ultrahangos ujjlenyomat-olvasó is szélsebes. Pluszpont, hogy a kijelzőt körülölelő keret még vékonyabb lett – nem túlzunk, amikor azt állítjuk, hogy a Galaxy S25 Ultrát olyan kézben tartani, mintha csak egy kijelző lenne a kezünkben.

Ugyancsak a jól bevált recept része, hogy a mobilba az aktuálisan elérhető legerősebb Qualcomm-chipet helyezi a Samsung. Ennek megfelelően a Galaxy S25 Ultrában egy nyolcmagos (2 × 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L, 6 × 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) Snapdragon 8 Elite lapka ketyeg, annak is kifejezetten a Galaxy telefonokba tervezett változata. A teljesítmény kiváló, nincs olyan játék vagy alkalmazás a Play Store-ban, ami akadályt jelentene a készülék számára, a melegedés miatti teljesítmény-visszafokozás azonban jelentős. Ez kifejezetten meglepő azok után, hogy a Samsung éppen ezzel a modellel növelte meg hőelvezető rendszerét; úgy tűnik, a Snapdragon 8 Elite hőtermelése még a vártnál is jelentősebb. Megjegyzendő, hogy túlmelegedést hétköznapi feladatok végzése során egyáltalán nem tapasztalni. Egyedül a szintetikus stressztesztek és a 4K-s videórögzítés izzasztja meg jobban a mobilt – azok viszont nagyon, bizonyos esetekben 50-55 százalékos teljesítmény-visszafokozásról is beszélhetünk.

Az alapmodell esetében 12 gigabyte memória és 256 gigabyte tárhely áll a felhasználók rendelkezésére, ezeket a későbbiekben bővíteni nem tudjuk.

Ami pedig a szoftvert illeti: kétségkívül ez az új telefonok egyik legizgalmasabb része. A Galaxy S25 Ultrán már az Android 15-ös alapokra épülő One UI 7-es felület fut, ami a Samsung eddigi legátgondoltabb, leggyorsabb és legjobban kinéző felülete; utóbbi persze szubjektív.

Középpontban a Galaxy AI

A Galaxy S25-ös mobilok számos új Galaxy AI-funkcióval bővülnek, ezeket a One UI 7-be integrálta a Samsung. A továbbfejlesztett Bekarikázással keresés például még hasznosabbá, gyorsabbá és kontextusalapúvá teszi a keresést a kijelzőn. A Bekarikázással keresés képes gyorsan felismeri a telefonszámokat, e-mail- és URL-címeket, így a felhasználók könnyedén indíthatnak hívást, küldhetnek e-mailt, vagy kereshetnek fel egy weboldalt egyetlen érintéssel. Továbbá gördülékenyebben válthatnak az applikációk között is, ha például egy GIF-et osztanának meg, vagy elmentenék egy esemény részleteit.

Ugyancsak újdonság, hogy a Galaxy S25-ös mobilokon a One UI 7-ben már támogatott a természetes nyelvi keresés – tehát a Galériában vagy a Beállításokban már nem kell spéci kifejezéseket használnunk, hogy megtaláljuk, amit keresünk. Elég csak szabadon körülírnunk a keresett képet/képeket vagy menüpontot. Az AI-alapú képszerkesztés is fejlődött az idei mobilokban, jelentősen jobb eredményeket produkál például az objektumeltüntető.

Természetesen a Galaxy S25 Ultrában is megtalálhatók azok a Galaxy AI-funkciók, amelyeket már korábban bemutatott a Samsung, így a Hívásátírót, az Írássegédet és a Rajzsegédet a Galaxy S25-ös készülékeken is használhatjuk.. Újdonság viszont a Hangsávszerkesztő – amely megkönnyítheti a nem kívánt zajok eltávolítását a videókból – vagy éppen a zárolási képernyőn lévő Now Bar, ami az iPhone-os Dynamic Islandhez hasonlóan az éppen futó alkalmazásokhoz jelenít meg hasznos vezérlőket. De érkezik még egy Now Brief nevű funkció is, ami napi riportokat készít a felhasználóknak annak érdekében, hogy azok jobban átlássák teendőiket; igaz, ez a tesztidőszak alatt az időjáráson és az esedékes naptárbejegyzéseken felül semmi hasznosat nem mutatott számunkra.

Érthetetlen döntések

A sok jó mellett viszont érhetetlen döntések sorozatát is felvonultatja a Galaxy S25 Ultra, amiket nem igazán lehet mivel magyarázni. Ilyen például, hogy az S-Penből kivette a Bluetooth-szenzort a Samsung, de giroszkóp és gyorsulásmérő sincs már benne, így a Galaxy S25 Ultra-tulajok búcsút inthetnek az összes olyan S-Pen funkciónak, amelyek korábban ezeket használták.

Nincs többé távolról fotózás, de a gesztusvezérlés sem támogatott már az S-Pen segítségével; a tollat ebben a telefonban már csak és kizárólag jegyzetelésre lehet használni. Ugyancsak változatlanul 5000 milliamperórás maradt az akkumulátor, miközben a konkurensek már 5500-6000 milliamperórás telepeket használnak; emellett pedig a töltés sebessége sem lett gyorsabb. Elméletben Power Delivery 3.0-t támogató adapterrel akár 45 wattal is tölthetjük a mobilt, a tesztidőszak alatt azonban ez inkább csak 25-30 watt között mozgott. Az üzemidő is maradt változatlan az S24 Ultrához képest,

intenzívebb használat mellett is garantáltan kihúzhatunk egy napot a mobillal, ha pedig kicsit visszafogjuk magunkat, akár két napig is nyúzhatjuk.

A hátlapon továbbra is egy 200 megapixeles (f/1,7, 24 mm, 1/1,3", 0,6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS) fő egységet kapunk, ami ugyanaz, amit a Galaxy S24 Ultrában és Galaxy S23 Ultrában is használt a Samsung. Ezt egy új, 50 megapixeles (f/1,9, 120˚, 0,7µm, dual pixel PDAF) ultranagy látószögű szenzor váltja, amit két, már eddig is ismert telefotó kamera követ. Előbbi 10 megapixeles (f/2.4, 67 mm, 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS), és háromszoros optikai zoomolásra képes, míg utóbbi 50 megapixeles (f/3.4, 111 mm, PDAF, OIS), és ötszörös optikai zoomolásra képes.

Összességében elmondható, hogy a jelentősebb hardveres változtatások ellenére a Galaxy S25 Ultra szinte minden területen tisztább és élesebb képeket készít – főleg gyengébb fényviszonyok esetén –, köszönhetően a frissített képalkotó algoritmusoknak és a mesterséges intelligenciának.

Akarva-akaratlanul is megfordul azonban az ember fejében a gondolat, hogy mi lett volna, ha jelentősebb hardveres fejlesztéseket is eszközöl a Samsung. A Galaxy S25 Ultra kamerás szettje kiváló, de már nem a legjobb a mobilos piacon, a Vivo X200 Pro a videózáson kívül például minden más területen lekörözi a dél-koreaiak készülékét. És az egyik legnagyobb konkurens, a Xiaomi még csak ezek után fogja nemzetközi vizeken is leleplezni idei zászlóshajóját, így bőven akad majd kihívója a Galaxy S25 Ultrának.

Összegezve

A Galaxy S25-ös készülékcsalád a Samsung eddigi legkonzisztensebb telefonfelhozatala, aminek ékköve egyértelműen a Galaxy S25 Ultra. Kialakítás, anyaghasználat és összeszerelési minőség területén talán most érte el a tökéletességet a mobil, hardveresen azonban bőven van hová felzárkóznia a dél-koreaiaknak; nem minden a bitang erős chip és a mesterséges intelligencia. A Galaxy AI ettől függetlenül szépen fejlődik, a magyar nyelv támogatottsága nélkül idehaza azonban nem sokra megyünk vele; ráadásul ezen funkciók a One UI 7-tel egyetemben idővel mind megérkeznek majd a korábbi Galaxy telefonokra is. A Galaxy S24 Ultrával szemben tehát vajmi kevés újdonságot tud felmutatni a Galaxy S25 Ultra. Ha szigorúak vagyunk, az új kinézeten – amiről azonnal megfeledkezünk, amint tokba helyezzük a telefont – , az új chipen és az új ultranagy látószögű kamerán kívül minden maradt a régi.

A Galaxy S25 Ultra fekete titán, szürke titán, fehéres szürke titán és ezüstkék titán színekben lesz elérhető, nálunk az utóbbi modell járt. Ahogy említettük, a készülékek 256 gigabyte-os alaptárhelyről indulnak, ezért a változatért 599 990 forintot kér a Samsung, míg az 512 gigabyte-os és 1 terabyte-os változatokért 669 990 és 769 990 forintot.

Összehasonlításképp a Samsung tavalyi csúcsmodellje, a Galaxy S24 Ultra már 450 ezer forint alatt is beszerezhető – amivel ár-érték arányban bőven az idei mobil fölé kerül. A Galaxy S25 széria előrendelése 2025. január 22-én indult, és egészen február 6-ig tart. A lehetőséggel azért érdemes élni, mert ebben az időszakban a Galaxy S25, S25+ és a Galaxy S25 Ultra előrendelése esetén a Samsung többek között kétszer akkora tárhelyet biztosít a kiválasztott készülékekhez, mint amekkorát a felhasználó eredetileg választott.