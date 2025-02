Egy évvel ezelőtt sokan még csak legyintettek a Minimal Phone bejelentése hallatán, mondván, az egész csak egy olyan technológiai projekt – egyesek számára álom –, ami soha nem valósul meg. Nos, az érdeklődőknek van egy jó hírünk: a Minimal Phone él és virul, hamarosan pedig forgalmazása is elindul.

Fotó: The Minimal Company

Első ránézésre a Minimal Phone a BlackBerry régi dicső napjait idézi: széles kialakítás, kompakt, billentyűzet feletti képernyő és letisztult formavilág jellemzi a mobilt. A különlegességét azonban egy 600 x 800 képpont felbontású monokróm E Ink kijelző adja, amely szokatlan, mégis praktikus megoldás egy modern okostelefonban. Mármint akkor, ha a mobilhasználat csökkentése a cél.

Bár E Ink kijelzőt használ, a Minimal Phone teljes értékű Android 14-es rendszert futtat. Ez azt jelenti, hogy az összes Android-alkalmazás elérhető rajta, kivéve azokat, amelyek komolyabb hardvert igényelnek – például ne számítsunk arra, hogy Call of Duty: Mobile-ozni fogunk a készüléken.

Legyen okos, de ne túlságosan

A fejlesztők szeme előtt az a cél lebegett, hogy egy olyan minimalista telefont alkossanak, ami kellően okos ahhoz, hogy a felhasználó ne érezze magát kirekesztettnek az online világból, de emellett elég buta legyen ahhoz, hogy ne késztesse a felhasználót arra, hogy azt folyamatosan használni akarja. A gyártó ezt azzal oldotta meg, hogy E Ink kijelzőt használtak, ami e-book-olvasókban remekül működik, egy okostelefon kijelzőjének azonban nem éppen a legjobb választás, elsősorban alacsony képfrissítési képességei miatt.

Az E Ink kijelzők működése teljesen eltér a hagyományos LCD- vagy OLED-technológiától, mivel nem fénykibocsátáson, hanem elektroforézis elvén alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a kijelző felületén található mikrokapszulákban apró, fekete és fehér pigmentrészecskék helyezkednek el, amelyek elektromos mező hatására mozdulnak el. Minden kapszula tartalmaz pozitív töltésű fehér, valamint negatív töltésű fekete részecskéket, és attól függően, hogy milyen töltést alkalmaznak, a megfelelő színű részecskék kerülnek a kijelző felszínére. Ha pozitív elektromos töltést kap egy adott terület, a fekete pigmentek láthatóvá válnak, míg negatív töltés esetén a fehér részecskék kerülnek előtérbe. Így alakulnak ki a fekete-fehér képpontok, amelyek megjelenítik a kívánt szöveget vagy képet.

A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy a kijelző csak akkor fogyaszt áramot, amikor tartalma változik.

Hátránya viszont, hogy lassú képfrissítése miatt nem igazán alkalmas gyors mozgóképes tartalmak fogyasztására – de a fejlesztők célja éppen ez volt.

Fotó: The Minimal Company

A Minimal Phone hardveres képességei egyébként vegyes benyomást keltenek. A 16 megapixeles kamerától nem várhatunk különleges teljesítményt, ráadásul a mobil még az 5G-t sem támogatja, kénytelenek vagyunk a lassabb, 4G LTE hálózattal beérni. Ugyanakkor kellemes meglepetések is akadnak: van a mobilban NFC-s fizetés, ujjlenyomat-olvasó, Qi vezeték nélküli töltés, valamint dual-SIM támogatás, bővíthető tárhely, és a régi idők rajongóinak kedvence, a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó is megtalálható a mobilon. És természetesen teljes értékű billentyűzet.

Tarolnak a formabontó telefonok

A Minimal Phone eredetileg 2024 augusztusában landolt volna az Indiegogón keresztül a projektet támogatókhoz, a szállítás viszont többször is csúszott. Végül decemberben kezdődött meg az első darabok kiküldése, a vásárlás sorrendjében. A cég szerint a készülékeket márciustól lehet majd szélesebb körben megrendelni, 399 dolláros, tehát körülbelül 160 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron. Nem ez azonban az egyetlen formabontó mobil, amiért az elmúlt időszakban odáig meg vissza volt az internet népe. Az ősz folyamán például a HMD állt elő tematikus készülékkel: a Barbie Phone visszahozta a flip phone-ok világát, és szó szerint csillogást vitt a mindennapokba egy összecsukható telefon formájában, ami ráadásul egy tükröt is kapott az előlapjára, hogy a felhasználó akár útközben is megigazíthassa a sminkjét. Erről az alábbi cikkünkben olvashat részletesebben.