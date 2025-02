Az októberi kínai bemutató után január végén idehaza is leleplezte csúcskategóriás készülékét a Vivo. A márka tavaly év végén kezdte meg hazai terjeszkedését, egyenesen négy új mobilt hoztak a magyar piacra – ezek azonban inkább a belépőszintet, illetve a közép-felső kategóriát képviselték, mintsem az abszolút csúcsot. Mivel Pekingben már lehetőségünk volt kipróbálni a Vivo X200 Prót, epekedve vártuk a pillanatot, mikor fut be idehaza is. A pillanat elérkezett, az elmúlt egy hétben lehetőségünk volt huzamosabban is tesztelni az X200 Prót: a Vivo annak ellenére, hogy újonc, keményen feladta a leckét a konkurenseknek. Ez most jelenleg a legjobb kamerás felhozatallal rendelkező telefon a piacon.

9 Galéria: Vivo X200 Pro Fotó: Szollár Zsófi / Index

A gyártó készülékeit három kategóriába sorolhatjuk: az X széria a csúcskategóriát, a V széria a közép-felső kategóriát, míg az Y széria a belépőszintet képviseli – ezek közül itthon mindeddig az utóbbi két készülékcsalád volt beszerezhető. Név szerint a Vivo V40-ről, a Vivo V40SE 5G-s és 4G-s változatáról, valamint a Vivo Y28-ról beszélhetünk; januárban hozzájuk csatlakozott az X200 Pro. Érdekesség, hogy a mobilnak Kínában három változata kapható, a Magyarországra is befutó Pro modell mellett találkozni még az alap X200-zal és az X200 Pro minivel is. Kompakt mérete és bitang teljesítménye miatt utóbbi érkezését vártuk a leginkább, a vállalat azonban végül úgy döntött, hogy csak a Pro kiadást hozzák Magyarországra – az X200 és a Pro mini maradtak Kínában.

A Vivo X200 Pro a hajlítható mobilokat megszégyenítő méretű dobozban érkezik a felhasználóhoz. Először azt hihetnénk, hogy a gyártó elhalmoz minket minden jóval, kicsomagolás után viszont hamar kiderül, hogy mindez csak szemfényvesztés. A készüléken felül egy USB-C–USB-A végződésű adatkábelt és egy SIM-tűt találunk csak a dobozban. Hiába van hely toknak, sőt hálózati adapternek is – ezeket nem mellékeli a Vivo; utóbbit egyébként a legfrissebb EU-s szabályozások már nem is tennék lehetővé. Sok hűhó tehát ez semmiért, maga a telefon azonban kárpótol minket mindenért.

Az, hogy egy telefon szép-e, vagy jól néz-e ki, teljesen szubjektív dolog, mindenki döntse el magának, hogy a Vivo X200 Pro gigászi hátlapi kameraszigete tetszetős-e, vagy sem; egy termék minősége azonban már egyszerűbben megállapítható. Az X200 Pro tagadhatatlanul a Vivo csúcsmodellje, ez pedig már az első kézbevételkor megérződik. Az anyaghasználattól kezdve az összeszerelési minőségen át az IP69-es por- és vízállósági tanúsítványig minden arról árulkodik, hogy itt bizony egy komoly telefonnal van dolgunk.

Öröm ránézni

A készülék előlapját egy 6,78 hüvelykes, 1260 × 2800 képpontos, akár 4500 nites csúcsfényerő kibocsátására is képes 120 hertzes LTPO AMOLED panel borítja. A kijelző emellett támogatja a Dolby Vision- és HDR10+-szabványokat, valamint minden olyan egyéb technológiát, mint például a folyamatos megjelenítés. Ahogy azt már több tesztünkben is megfogalmaztuk, csúcskategóriában jelenleg nem igazán lehet rossz kijelzővel szerelt telefont választani, bármerre nézünk, parádés panelekkel találkozunk. Jelentősebb különbséget a legtöbb esetben csak a csúcsfényerő esetében lehet észrevenni, az X200 Pro itt is remekel. Természetesen rendben van a színhűség, ahogy a betekintési szögekre sem lehet panasz. A kijelző alatt ultrahangos ujjlenyomat-olvasót találunk, háromdimenziós arcfelismerésre nem képes a mobil.

Az X200 Pro különlegessége, hogy belsejében nem a Qualcomm által gyártott Snapdragon 8 Elite lapka ketyeg – mint a többi androidos konkurensben –, hanem a MediaTek gondozásában készülő Dimensity 9400-as lapka.

Összességében elmondható, hogy mindkét chip kegyetlenül erős. Vannak területek, ahol a Dimensity 9400 szerepel jobban, míg máshol a Snapdragon 8 Elite remekel – konkrét győztest nem lehet hirdetni. Az azonban mindenképp elismerésre méltó, hogy a Vivo kiválóan tervezte meg az X200 Pro hűtését, egy Honor Magic7 Próval, Asus ROG Phone 9 Próval vagy Galaxy S25 Ultrával szemben sokkal kevésbé melegedik a készülék. Teljesítményigényesebb alkalmazások és játékok futtatása közben persze langyosodik a hátlap és a keret, jelentősebb forrósodásról azonban nem tudunk beszámolni. Memóriából 16 gigabyte-ot kapunk, míg tárhelyből 512 gigabyte jár már az alapmodell mellé is – ezt utólag bővíteni nem tudjuk, ekkora méret mellett azonban ez nem is feltétlenül probléma.

9 Galéria: Vivo X200 Pro Fotó: Szollár Zsófi / Index

Az Android 15-ös alapokra épülő FuntouchOS 15 egyébként kellően gyorsan fut a készüléken, ahogy annak pedig 2025-ben lennie kell, telis-tele van pakolva a legkülönfélébb AI-megoldásokkal; többek között előre telepítve érkezik a Google Gemini asszisztens is. Szoftveres frissítésekből négyévnyit garantál a Vivo, ami elfogadható, a Samsung által garantált hétéves támogatással azonban ez nem veszi fel a versenyt.

Kamerazseni

Amikor tavaly októberben a pekingi bemutató előtt lehetőségünk volt kipróbálni az X200 Pro kamerás képességeit, az állunk csaknem a földet karcolta. Azóta is azt vártuk, hogy a Vivo csúcskategóriás kamerás szettjét ismét kezeink közé kaparintsuk. Örömmel jelentjük: emlékeinket nem az idő szépítette meg. Az X200 Próban egy, a Zeiss-szel közösen fejlesztett 50 megapixeles (f/1,6, 23mm, 1/1,28", 1,22µm, PDAF, OIS) nagy, egy 200 megapixeles (f/2,7, 85mm, 1/1,4", 0,56µm, multi-directional PDAF, OIS), 3,7-szeres optikai zoomolásra képes periszkópos telefotó és egy 50 megapixeles (f/2,0, 15mm, 119˚, 1/2,76", 0,64µm, AF) ultranagy látószögű egységet találunk.

A német optoelektronikai gyártóval való közös munka nemcsak a hátlapra nyomtatva, hanem magában a kamerás szoftverben és a képek minőségében is visszaköszön. Bármelyik lencsét is választjuk, kiemelkedő színhűséggel, dinamikatartománnyal és élességgel találkozunk majd – még akkor is, ha kedvezőtlen fényviszonyok között fotózunk. Nem ezért neveztük azonban a bevezetőben a Vivo X200 Pro kamerás felhozatalát az eddigi legjobbnak a mobilpiacon. Ahogy fentebb is említettük, a készülékben található egy 200 megapixeles periszkópos telefotó-kamera, ami amellett, hogy brutális zoomképességgekkel vértezi fel a mobilt, olyan makrofotózási tudással is ellátja azt, amivel egy konkurens sem tudja (jelenleg) felvenni a versenyt.

Alább a 3,7-szeres telefotóegység képességeit szemléltetjük. Érdemes odafigyelni a képek mélységélességére, ami már-már a profi fényképezők szintjét közelíti. Ugyancsak talál a lenti galériában egy példát az X200 Pro portréfotós képességéről is. Tapasztalataink szerint nincs még egy olyan telefon a piacon, ami ilyen részletességgel különítette volna el az alanyt a háttértől, szó szerint hajszálpontosan dolgozott a Vivo algoritmusa.

7 Galéria: Vivo X200 Pro // 3,7-szeres telefotó-kamera Galéria: Vivo X200 Pro // 3,7-szeres telefotó kamera (Fotó: Gábor Zoltán / Index)

Az előlapon egy 32 megapixeles (f/2,0, 20mm) szelfikamera figyel minket, ami ugyancsak remekel. Videózás tekintetében viszont továbbra is az Apple mobiljai a csúcstartók, bár a Vivónak sincs szégyenkeznivalója. Az X200 Pro akár 8K-ban is tud rögzíteni 30 képkocka per másodperccel, véleményünk szerint azonban érdemesebb a 4K/60, illetve 4K/30 beállításokat választani, ilyenkor a legkonzisztensebb a végeredmény. Pluszpont, hogy a mobil támogatja a 10 bites Log-videók rögzítését, ennek leginkább a profi videósok fognak örülni.

Sanyarú sors

A sok pozitívum mellett azonban van egy nagy negatívuma is az itthon kapható X200 Prónak. Míg a kínai modellben egy 6000 milliamperórás szilícium-szén akkumulátor pihen, addig a Magyarországra érkező kiadásban csak egy 5200 milliamperórás lítiumionos telep kapott helyet. A technológiai visszalépés mellett tehát kapacitásbeli visszaesésről is beszélhetünk. Ennek hátterében kivitelesen nem EU-s, hanem osztrák szabályozás áll. A szomszédban sokkal szigorúbbak az akkumulátorok beszállításával és tárolásával kapcsolatos törvények, és mivel a Vivo Németországot és Magyarországot kiszolgáló raktára Ausztriában található, ezért itthon is ezek a modellek kerülnek forgalomba. Érdekesség, hogy a világon csak ez a három ország (Ausztria, Németország és Magyarország) érintett, bármelyik másik EU-s tagállamban az eredeti, 6000 milliamperórás akkumulátorral szerezheti be a mobilt.

Az üzemidőre ennek ellenére nem lehet panasz, a Vivo X200 Pro intenzívebb használat mellett is helytáll egész nap.

A vezetékes gyorstöltés 90 wattig támogatott, míg vezetékmentesen 30 wattal tudjuk tölteni a telefont. Jó hír, hogy van fordított töltés is öt wattig; ezt vélhetően kevésszer fogja használni, de jó, hogy jelen van.

9 Galéria: Vivo X200 Pro Fotó: Szollár Zsófi / Index

Összegezve

Korábban is megírtuk már: minden konkurensnek érdemes felkötni a gatyát, a Vivo rendkívül erős felhozatallal lépett be Magyarországra. A Vivo X200 Pro minden területen képes felvenni a versenyt az idehaza is népszerű gyártókkal, kamerás területen pedig jelenleg a legsokrétűbb készülék a piacon. Amellett pedig, hogy telefonjaik hardveresen is helytállnak, árban sem szállnak el. Legalábbis nem annyira. A Vivo X200 Pro ajánlott fogyasztói ára 500 ezer forint – összehasonlításképp egy iPhone 16 Pro Max és egy Samsung Galaxy S25 Ultra 600 ezer forintba kerül, míg egy Honor Magic7 Pro 550 ezer forintról indul. A készülék idehaza kizárólag szürke színben szerezhető be, április végéig pedig ajándék 90 wattos hálózati adaptert és vezeték nélküli fülhallgatót is biztosít a Vivo termékregisztráció esetén.