A vártnál korábban, már február 19-én leleplezi az év első almás készülékeit az Apple – derült ki Tim Cook múlt heti X-bejegyzéséből. A vezérigazgató mindig is aktív volt a platformon, az Apple-eseményekkel kapcsolatos hirdetéseket azonban nem sokkal Elon Musk hatalomra lépése után visszafogták, így a dátum mellett az is sokkolta a rajongókat, hogy újra pénzt költ az Apple az X-en. Mindez a feje tetejére állította a közösségi oldalt, többen egy Apple és Tesla közötti együttműködésről kezdtek fantáziálni – mivel Musk újraosztotta Cook bejegyzését –, az egyik legmegbízhatóbb bennfentes, Mark Gurman viszont hamar lelőtte ezeket a következtetéseket.

Szerinte a bejelentés középpontjában biztosan egy iPhone-fog állni. A negyedik generációs iPhone SE érkezéséről már hónapok óta olvasni, Cook bejegyzése viszont arra enged következtetni, hogy az új készülék nem ezt a nevet fogja viselni.

Készülj fel a család legújabb tagjának megismerésére

– írta X-posztjában a vezérigazgató. A szóhasználat miatt szinte borítékolhatóvá vált, hogy egy újabb iPhone 16-ot fog leleplezni szerdán az Apple, az új almás telefon az iPhone 16e névre hallgathat majd. A döntés hátterében az elemzők szerint az a szemléletmódváltás áll, miszerint az Apple már nem szeretné az új készüléket az „olcsó” iPhone-ként feltüntetni. Egy olyan telefont szeretnének prezentálni, ami méltó az iPhone 16-os megnevezésre, csupán megfizethetőbb.

A jelenlegi legfrissebb kiadás 2022-ben debütált és tulajdonképpen ugyanúgy néz ki, mint a második generációs SE – a harmadik generációs készülék mindösszesen egy kicsit nagyobb akkumulátort, több memóriát és frissített rendszerchipet kapott, hogy időtállóbb maradjon. Éppen ezért a készülék a vásárlók figyelmét is elkerülte, ami az eladásokon is meglátszott – a negyedik generációval azonban ismét készen áll az Apple egy olyan telefont letenni az asztalra, ami ár-érték arányban még a tavaly előtt bemutatott iPhone 15-öt is verheti; de ne szaladjunk ennyire előre.

Bivalyerős küklopsz

Az új iPhone SE egyre biztosabb, hogy a 2022-ben bemutatott iPhone 14 külsejét fogja megörökölni, Dynamic Island helyett tehát csak egy kisebb notchot találunk majd a kijelző felső régiójában. A kijelző ennek értelmében 6,1 hüvelykes lesz, ami rossz hír a kisebb készülékeket kedvelők számára. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a negyedik generációs SE-t az iPhone 13 mini külsejébe zsugorítja majd az Apple, ezt a tervet mostanra látszólag elvetették, vélhetően a nem túl kedvező üzemidő miatt. Lesz tehát egy manapság mondhatni átlagos méretűnek számító, OLED-kijelzős, notchos iPhone-unk, ami egy Special Editionhöz híven kimagasló teljesítménnyel rendelkezik majd.

Bennfentesek szerint a készülékben az az A18-as chip fog majd ketyegni, mint ami a néhány héttel ezelőtt bemutatott iPhone 16-okba is kerül. Kapunk tehát egy hatmagos processzort, egy ötmagos grafikus gyorsítót és 16 magos Neural Engine-t, mindezt megspékelve a korábbi négy helyett nyolc gigabyte rendszermemóriával. Ezek tudatában a témában jártasak számára már egyértelművé is válhatott, hogy

az iPhone SE 4 bizony képes lesz az Apple Intelligence futtatására is – az Apple látszólag mindent megtesz annak érdekében, hogy legújabb készülékein egytől egyig ott legyen majd az almás AI.

Ami azonban furcsának mondható, az az, hogy a készülék továbbra is csak egy hátlapi kamerát kap majd. Ez vélhetően az iPhone 16-ban található 48 megapixeles egységgel lesz majd megegyező, ami azt jelenti, hogy ugyan kétszeres szenzorzoomra számíthatunk majd, 0,5-szeres nagylátószögre már nem igazán.

The next iPhone SE may be called “iPhone 16E” 👀



Do you think Apple will change the name of their budget model? pic.twitter.com/RnJuXwCtzu — AppleTrack (@appltrack) February 14, 2025

Ez még nem minden

Tim Cook a beharangozóban egy #AppleLaunch hashtaget is elrejtett, amit eddig még nem használt a vállalat, így senki nem tudja, hogy pontosan mit is takar. Korábban bejelentéseikre az #AppleEvent hashtaggel hivatkoztak, ez alapján tehát nem érdemes túl nagy felhajtásra számítani. Míg egy Apple Event egy akár kétórás élő közvetítést is jelenthet, addig az Apple Launch alatt vélhetően csak egy néhány perces, YouTube-re feltöltött videót ért az Apple; tavaly is csináltak már ehhez hasonlót, amikor az új MacBook Prókat, iMaceket és újratervezett Mac minit lepleztek le három nap leforgása alatt.

A pletykák szerint azonban nem az új iPhone lesz az egyetlen készülék, amit leleplez szerdán a vállalat. Az iPhone SE/iPhone 16e mellett bemutatkozhat még az M4-es chippel szerelt MacBook Air, a 11. generációs, belépő szintű iPad és az M3-as chippel szerelt iPad Air is. De szoftveres újdonságokat is mutathat a vállalat; részletesebb betekintést kaphatunk például abba is, hogy milyen újdonságokat hozhat majd az iOS 18.4 és az Apple Intelligence. Utóbbi egyébként néhány hét múlva már Európába is megérkezik, így ha iPhone 15 Próval vagy újabb iPhone-nal rendelkezik, áprilistól már ön is használhatja az almás mesterséges intelligenciát.

Az iPhone 16e érkezése pedig szépen feje tetejére állítja majd az Apple teljes portfólióját is, mellette már nem sok értelme lesz például az iPhone 15-nek, ami jelenleg még mindig kapható a vállalatnál. A telefon az új készülékkel szemben gyengébb chippel rendelkezik és nem támogatja az Apple Intelligence-t sem, cserében pedig drágább is, mint az iPhone SE/16e vélt ára. A telefon 499 dolláros, azaz körülbelül 220-250 ezer forintos árcédulával kerülhet fel a boltok polcaira; biztosat azonban persze csak szerdán fogunk majd tudni.