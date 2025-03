Idén is Barcelona és a Mobile World Congress (MWC) adott otthont a Xiaomi aktuális csúcskategóriás okostelefon-sorozatának, a Xiaomi 15-nek a bemutatójának. Az exkluzív eseményen a kínai technológiai óriás elsősorban az új modellek professzionális fényképezési képességeit emelte ki, amelyeket a Leica Summilux optikai lencsék és a továbbfejlesztett Xiaomi HyperOS 2 operációs rendszer támogatnak; de új tabletből, fülhallgatóból és okosórából sem volt hiány.

Fotó: Xiaomi

Az új készülékek gyorsabb teljesítményt, valamint újabb mesterséges intelligencia alapú funkciókat kínálnak – nem csak a telefonokról volt azonban szó a vasárnapi bemutatón. Itt leplezte le a vállalat a Xiaomi Pad 7-et, a Xiaomi Buds 5 Pro-t és a Xiaomi Watch S4 okosórát is; a reflektorfény viszont egyértelműen a Xiaomi 15-ön és a XIaomi 15 Ultrán volt.

A Xiaomi 15 Ultra lenyűgöző, 6,73 hüvelykes WQHD+ AMOLED kijelzőt kapott, amely akár 3200 nites csúcsfényerőt is biztosít. A készülék ultrahangos ujjlenyomat-érzékelővel és a Xiaomi Guardian Structure védelmi rendszerrel lett felszerelve, míg a tartósságról az erős alumínium váz és a Xiaomi Shield Glass 2.0 gondoskodik.

Középpontban a fotózás

A fotózás szerelmeseinek készült kamera rendszerben az 50 megapixeles főkamera mellett egy 70 milliméteres Leica teleobjektív, valamint egy 200 megapixeles ultra teleobjektíves kamera is helyet kapott a Xiaomi 15 Ultrában. A készülék támogatja a Dolby Vision-videófelvételt – 4K felbontás és 60 képkocka/másodperc mellett –, és a 10-bites Log formátumot, lehetővé téve a professzionális szintű videók rögzítését.

A Xiaomi 15 Ultra kamerarendszerének szíve nem más, mint az iparágvezető Leica 23 milliméteres, egy hüvelykes főkamerája, amelyet egy 50 megapixeles Sony LYT-900 képszenzorral láttak el a kivételes tisztaság és részletesség érdekében. A Leica Summilux optikai lencsével párosítva egy nagy ƒ/1.63 rekesszel, változtatható gyújtótávolságokkal (23, 28 és 35 milliméter) és lenyűgöző 14EV magas dinamikatartománnyal rendelkezik. Ezen elemek kombinációja biztosítja a lenyűgöző teljesítményt gyenge fényviszonyok és éjszakai fényképezés során, lehetővé téve, hogy élénk és élethű képeket rögzítsünk.

Portré- és utcai fényképezéshez egy 70 milliméteres Leica lebegő teleobjektíves kamera működik a legideálisabb fókusztávolságon, természetes és előnyös felvételeket készítve. Nagy szenzora a makró fényképezésben is kiemelkedő, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy akár 10 centiméteres távolságból is aprólékos részleteket rögzítsenek. Az iparágvezető 200 megapixeles ultra teleobjektíves kamera pedig segít a távoli objektumok fényképezésében, 100 milliméteres fókusztávolsággal, amely 200 milliméterre is bővíthető az érzékelőn belüli zoom technológia segítségével.

A kistesónak sincs miért szégyenkeznie

A kompaktabb kialakítású Xiaomi 15 valamivel kisebb, 6,36 hüvelykes AMOLED kijelzőt kapott; tripla kamerás rendszere pedig egy 60 milliméteres teleobjektívet és egy ultraszéles látószögű kamerát is magában foglal. Mindkét készülék támogatja a gyors, 0,6 másodperces Fastshot módot, amely különösen az utcai fotózás kedvelőinek lehet előnyös; emellett pedig nyers erőből sem lesz hiány a telefonokban.

Egyaránt a Xiaomi 15-ben és a Xiaomi 15 Ultrában is egy Snapdragon 8 Elite lapka ketyeg, amely jelentős teljesítménynövekedést és energiahatékonyságot garantál az előző szériához képest. A chipeknek ezzel arányosan persze a hőtermelése is növekszik – ilyenkor jön képbe a Xiaomi IceLoop hűtőrendszer, ami hatékony hőkezelést biztosít a telefonok számára.

A Xiaomi 15 Ultába egy 5410, míg a Xiaomi 15-be egy 5240 milliamperórás akkumulátort szuszakolt a gyártó, ezzel garantálva az egész napos üzemidőt. Jó hír, hogy mindkét modell támogatja a gyors töltést, vezetékesen 90 wattig, míg vezeték mentesen 80 és 50 wattig.

Az új mobilok már március 3-án felkerülnek a boltok polcaira. A Xiaomi 15 három színváltozatban, feketében, fehérben és zöldben lesz elérhető 12 gigabyte memóriával és 256 gigabyte tárhellyel, 399 990 forintos ajánlott fogyasztói áron. A Xiaomi 15 Ultra ezzel szemben csak fémes ezüst variánsban lesz idehaza kapható, a 16 gigabyte memóriával és 512 gigabyte tárhellyel szerelt változatért 599 990 forintot kér majd el a gyártó.