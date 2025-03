Akárcsak tavaly, úgy idén is március első napjaiban rántotta le a leplet új, pénztárcabarát telefonjairól a Samsung. Bemutatkozott a Galaxy A56 és A36, melyek a felső-közép és középkategóriát képviselik; a Galaxy A26 személyében viszont az alsó-közép kategóriában keresgélők is megtalálhatják a számukra kedvező modellt.

Fotó: Samsung

A készülékek röviden és tömören egyértelműen az előző széria enyhén továbbfejlesztett változatai, eget rengető újítások nélkül – itt-ott viszont találni érdekességeket, főleg a mesterséges intelligencia alkalmazása terén.

Az új Galaxy A széria fontos mérföldkő az AI mindenkinek jövőképünk megvalósításában mert még több felhasználó számára teszi elérhetővé a mobil AI élményeket. Ezekkel a bámulatos új funkciókkal és képességekkel a Galaxy A széria is a határtalan kreativitás eszközévé válik, miközben biztonságos, megbízható és szórakoztató mobilélményt nyújt

– mondta TM Roh, a Samsung elnöke és a mobilkommunikációs üzletág vezetője.

A Galaxy A56, Galaxy A36 és Galaxy A26 egyaránt egy az elődöknél kicsivel nagyobb, 6,7 hüvelykes, 1080 x 2340 képpontos OLED-kijelzőt kapott, kategóriájukban tehát nem lehet majd panasz a megjelenítőkre. A Galaxy A56 váza alumíniumból készül, a két olcsóbb modell viszont sajnos továbbra is műanyagot használ majd – ennek előnye, hogy a készülékek könnyűek maradnak, strapabíróságuk viszont nem lesz a topon. Árukból kiindulva teljesítmény tekintetében sem lesznek az élen, az A56-ban ketyegő Samsung által fejlesztett Exynos 1580-as lapka viszont még okozhat meglepetéseket.

Hogy milyen intelligencia?!

Az AI korában természetesen már ezek a telefonok sem maradhattak ki a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztésekből,

a Galaxy AI-t viszont nem hozta el a Samsung az A szériás telefonokra.

Helyette egy új – véleményünk szerint rendkívül bugyután csengő – névvel ellátott AI-t készítettek, ami tulajdonképpen a Galaxy AI lebutított változata. Ez az A széria intelligencia, ami jelenleg kizárólag a Galaxy A56, Galaxy A36 és Galaxy A26 készülékeken érhető el, a Samsung szerint pedig hatékony, szórakoztató és könnyen használható AI-eszközökkel látja el a felhasználókat.

Az új – One UI 7 támogatott – A széria intelligencia funkciók közé olyan, már a Galaxy AI-ból ismert fejlesztések kerültek, mint például a Bekarikázással keresés, ami ezeken a telefonokon már a telefonszámokat, e-mail címeket és webcímeket is felismeri a képernyőn, így a felhasználók egyetlen érintéssel intézkedhetnek.

Fotó: Samsung

A Galaxy A termékcsalád emellett alkotóközpontú eszközökkel emelné magasabb szintre a kameraélményt. Mindhárom telefon hármas kamerarendszert kínál, amely az új készülékeken 50 megapixeles főkamerával, a Galaxy A56 és A36 készülékeken pedig 10 bites HDR előlapi kamerával felel a fényes és éles szelfik elkészítéséért. A felhasználók emellett a Galaxy A56-on elérhető Legjobb arc funkcióval minden korábbinál könnyebben készíthetnek tökéletes csoportképet, mivel a mozgó fényképről választhatják ki és kombinálhatják akár öt ember arckifejezését vagy vonásait.

A Galaxy A56 5G, a Galaxy A36 5G és a Galaxy A26 5G egyaránt precízebb Tárgyeltávolítóval rendelkezik, amellyel a felhasználók a nemkívánatos, zavaró tényezőket tüntethetik el a fényképekről. Saját kezűleg vagy automatikusan választhatják ki a törlendő elemeket, – legyen szó egy váratlan járókelőről vagy egy zavaró árnyékról –, így néhány érintéssel tökéletesített végeredményt kaphatnak. A Szűrők funkció emellett lehetővé teszi, hogy a felhasználók meglévő fotóikból – színek és stílusok átemelésével – egyéni szűrőket hozzanak létre.

Hosszú távra lettek tervezve

A Galaxy A termékcsalád – a mostantól akár – hatgenerációs Android operációs rendszer és One UI frissítésekkel, valamint hatévnyi biztonsági frissítésével erősíti meg szoftverek hosszú élettartamát. Ez az jelenti, hogy idővel akár az Android 21 is megérkezhet a készülékekre. A mobilokat emellett úgy tervezték, hogy ellenálljanak az élet kiszámíthatatlan helyzeteinek is – a Galaxy A56, A36 és A26 egyaránt IP67-es por- és vízállósági besorolással rendelkezik, amely garantálja az erős védelmet a váratlan tényezőkkel szemben.

A Galaxy A56 király világosszürke, király grafitszürke, király olivazöld és király rózsaszín színekben lesz elérhető 205 ezer forintos induló áron. A Galaxy A36 király levendula, király fekete és király limezöld színekben tetszeleg majd, míg a Galaxy A26-ot fekete, fehér és menta színekben vásárolhatja meg. Előbbit 160 ezer forintos, míg utóbbit 120 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron. A Galaxy A56 és Galaxy A36 március 14-én kerül fel a boltok polcaira, míg a Galaxy A26-ot valamikor március második felében kezdi el értékesíteni a Samsung.