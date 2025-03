A Samsung ismét nagy dobásra készül a Galaxy S26 Ultra kamerájával. Egy megbízható szivárogtató információi szerint a vállalat visszahozhatja a változtatható rekeszértéket, amely korábban a Galaxy S9 és S10 sorozatban már megjelent, de a későbbi modellekből eltűnt.

Egy népszerű szivárogtató szerint a Samsung a Galaxy S26 Ultra fő kamerájába építheti be a változtatható rekeszértéket. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a kamera rekesznyílása a fényviszonyoktól függően módosuljon, ami javítja a képminőséget különböző környezetekben.

Ahogy írtuk, a változtatható rekeszérték nem teljesen új ötlet: a Galaxy S9 és S9+ modellekben például f/1.5 és f/2.4 közötti opciók közül tudtunk válogatni Az f/1.5-ös beállítás több fényt engedett be, csökkentve a zajt, míg az f/2.4-es rekesz ideális volt nappali környezetben, ahol fontosabb a nagyobb mélységélesség. A funkció még a Galaxy S10-ben is elérhető volt – ám a Samsung a Galaxy S20 szériával eltávolította azt.

Bár a Huawei és a Xiaomi már kínál változtatható rekeszértéket bizonyos csúcskategóriás készülékeikben, egyelőre nem tudni, hogy a Samsung valódi, többfokozatú rekeszvezérlést vezet-e be, vagy csupán a korábbi kettős rekeszértéket hozza vissza.

A fejlesztések viszont nem állnak majd meg itt: a pletykák szerint a Galaxy S26 Ultra háromszoros optikai zoomos teleobjektívje is 50 megapixeles szenzort kaphat. Emellett a készülék egy újfajta, szilícium-karbon alapú akkumulátorral is újíthat, aminek kapacitása akár 5500 milliamperóra is lehet. Emellett egy energiahatékonyabb kijelzőt is beépíthetnek, amely hosszabb üzemidőt biztosíthat.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a Samsung hivatalosan még nem erősítette meg ezeket az információkat – amennyiben viszont a szivárgások pontosnak bizonyulnak, úgy a Galaxy S26 Ultra komoly előrelépést hozhat a mobilfotózásban és az akkumulátortechnológiában is.