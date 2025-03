A Google szerda délután hivatalosan is bemutatta legújabb középkategóriás okostelefonját, a Pixel 9a-t, amely számos fejlesztést hoz elődjéhez képest. A készülék legfeltűnőbb újítása a hátlapi kameradudor eltűnése, amely amellett, hogy letisztultabb megjelenést kölcsönöz a telefonnak, egyedülállóvá is teszi azt – ehhez foghatót ugyanis manapság már nem igazán látni az okostelefonok piacán. Az új Pixel azonban más területeken is újít, ezeket szedtük most össze alábbi cikkünkben.

A Google új üdvöskéje az elődnél hajszálnyival nagyobb, 6,3 hüvelykes kijelzőt kapott, amely fényesebb és 120 hertzes képfrissítéssel is rendelkezik. Erőből sem lesz hiány, a teljesítményről ugyanis az a Tensor G4-es lapka gondoskodik, ami a három nagy tesót, a Pixel 9-et, a Pixel 9 Prót és a Pixel 9 Pro XL-t is hajtja. A tartósságért masszív alumíniumváz és IP68-as por- és vízállósági tanúsítvány felel, míg az egész napos üzemidőt az 5100 milliamperórás akkumulátor garantálja.

Érdekesség, hogy ez az eddigi legnagyobb telep, ami valaha Pixel telefonba került – még a Pixel 9 Pro XL akkumulátorának méretét is felülmúlja,

így üzemidő tekintetében várhatóan brillírozni fog a Pixel 9a. Amennyiben hihetünk a Google-nek, úgy a készülékből akár 30 órányi folyamatos videónézés is kifacsarható, ami rendkívül impozánsan hangzik – kérdéses persze, hogy ezzel szemben mit mutat majd a valóság. Kamerák terén sem feltétlenül okoz csalódást a mobil. A hátlapon egy 48 megapixeles főkamerát és egy 13 megapixeles ultraszéles kamerát kapunk, minek hála a készülék támogatja a Google új makró módját is. 2025-ös mobil révén pedig a mesterséges intelligencia sem maradhatott ki a telefonból – természetesen ott van a Google AI és a Google Gemini is a Pixel 9a-ban.

Az első igazi iPhone 16e kihívó

Ezek alapján a Google Pixel 9a az első igaz kihívója a március elején debütáló iPhone 16e-nek – a Galaxy A56-ot és A36-ot csak azért nem vesszük ide, mert azokban nem csúcskategóriás chip ketyeg, és az egyre trendibb AI-megoldásokat is visszafogta ezen telefonok esetében a Samsung. A Pixel 9a-ban viszont minden megvan ahhoz, hogy felülmúlja az iPhone-t. Ahogy arról tesztünkben is beszámoltunk, az új almás mobil nem aratott töretlen sikert szerkesztőségünkben. Magas ajánlott fogyasztói ára, illetve a bizonyos esetekben indokolatlanul visszafogott képességei miatt nem tudtuk ajánlani a mobilt – az viszont tagadhatatlan, hogy aki a nap végén iPhone-t szeretne vásárolni, az az Apple készüléke mellett fog dönteni.

Azok számára viszont, akik még nem köteleződtek el az iOS és az Apple ökosztisztémája mellett, a Pixel 9a bravúros ajánlatnak ígérkezik.

A legújabb almával szemben a Google telefonja jobb kijelzőt, jobb üzemidőt és kedvezőbb árat kínál, miközben a keresőóriás is garantálja, hogy legalább hét éven át naprakészen tartják majd a Pixel 9a szoftverét. Fontos azonban észben tartani, hogy ezek csak az előzetes következtetések – megeshet, hogy a gyakorlatban teljesen máshogy szuperál majd a készülék.

A Pixel 9a kétféle konfigurációban és obszidián, porcelán, lila és bazsarózsa színekben lesz elérhető. A 128 gigabyte tárhellyel szerelt változat 245 ezer, míg a 256 gigabyte-os modell 290 ezer jó magyar forintról indul majd – egyszer. A Google egyelőre még nem közölte a pontos megjelenési dátumot, egyelőre csak annyit tudni, hogy valamikor idén áprilisban kezdik meg a telefonok szállítását – az előrendeléseket viszont már most is le lehet adni.