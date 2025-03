Ha beismerjük, ha nem, manapság már csak a kamerák terén tudnak igazán nagyot újítani a telefongyártók – ezzel pedig hellyel-közzel ők maguk is tisztában vannak. Ha visszatekintünk az elmúlt évek zászlóshajóira, könnyen észrevehetjük, hogy – főleg androidos vonalon – a gyártók már sokkal inkább kompakt fényképezőgépeket, mintsem telefonokat értékesítenek. Értjük ezt úgy, hogy a bemutatók során és a marketinganyagokban rendre a kamerák kapják a legnagyobb hangsúlyt. Nincs ez másképp a Xiaomi idei csúcskategóriás telefonjával sem, sőt. A Xiaomi 15 Ultrára talán minden korábbinál jobban rá lehet húzni a „mobilba bújtatott kamera” jelzőt – főleg, ha rácsapjuk a Photography Kitet is. Teszten a kínai gyártó eddigi legambiciózusabb telefonja, a kamerazseni Xiaomi 15 Ultra.

12 Galéria: Xiaomi 15 Ultra Fotó: Szollár Zsófi / Index

A Xiaomi zászlóshajója akkora dobozban érkezik a felhasználókhoz, hogy azt a 2010-es évek még mindennel megpakolt mobildobozai is megirigyelnék – ettől függetlenül hálózati adaptert még így sem találunk a csomagolásban. Lesz viszont USB-A–USB–C-s adatkábelünk, áttetsző szilikontokunk, SIM-tűnk és egy jó nagy adag használati utasításunk; meg persze egy Xiaomi 15 Ultránk. A készüléket enyhén ugyan, de átdolgozta a gyártó; a keret továbbra is maradt alumínium, annak formáját viszont kicsit átdolgozták, ahogy a kamerasziget is kapott egy jelentősebb ráncfelvarrást – erről viszont majd később.

Az összeszerelési minőség első osztályú, a Xiaomi 15 Ultráról szó szerint ordít, hogy prémiumkategóriás készülék. Ehhez véleményünk szerint nagyban hozzátesz a különleges, kéttónusú hátlapi dizájn, ami abszolút a retró fényképezőgépek megjelenését idézi. Bár globálisan több variánsban is elérhető az Ultra, itthon csak ez a modell lesz kapható: hátlapjának jobb oldali részét műbőr, bal oldali felét pedig űrtechnológiai minőségű üvegszálas anyag borítja. Ha minket kérdez, ez a legjobban kinéző Xiaomi 15 Ultra, így a variációk hiányát egyszerűen nem tudjuk negatívumként felróni. És ha már az összeszerelési minőségnél tartunk: természetesen adott az IP68-as por- és vízállósági tanúsítvány is. Ennek köszönhetően 1,5 méteres mélységig akár fél órán át is képes víz alatt túlélni a mobil.

Forrófejű szörnyeteg

Az előlapon már kevesebb változtatást eszközölt a Xiaomi, két jelentősebb tényezőt leszámítva ugyanazt a panelt kapjuk az idei Ultrában is, mint az elődben. Ennek függvényében egy 6,73 hüvelykes, 1440 × 3200 képpontos, 120 hertzes, Dolby Vision- és HDR10+-támogatott LTPO AMOLED-panelt kapunk, ami támogatja az Always-on technológiát is. És hogy mi a különbség? Míg a Xiaomi 14 Ultra kijelzője HDR-tartalmak esetén maximum 3000 nites csúcsfényerő kibocsátására képes, addig a Xiaomi 15 Ultra esetében ez az érték már 3300 nit. Forradalmi. Ennél jelentősebb előrelépés viszont, hogy az optikai ujjlenyomat-olvasót – végre – egy ultrahangos megoldás váltotta, minek hála nemcsak gyorsabbá, de egyszerűbbé is vált a készülék feloldása. Mint ismeretes, az ultrahangos ujjlenyomat-olvasóknak már nem okoznak gondot a kissé koszos vagy nedves ujjak, könnyedén áthidalja ezeket az akadályokat.

Ugyanez igaz a mobil teljesítményére is. A motorháztető alatt a jelenleg elérhető legerősebb mobilplatform, a Snapdragon 8 Elite lapka ketyeg, ami szépen, bár kissé forrófejűen teszi a dolgát. 4K-s videórögzítés, illetve erőforrás-igényesebb alkalmazások és játékok futtatásakor a Xiaomi 15 Ultra – akárcsak az összes többi ilyen chippel rendelkező mobil – bizony felmelegszik. Jó hír, hogy jelentősebb teljesítmény-visszafokozásról nem tudunk beszámolni, az azonban tény, hogy a frissített hűtési megoldások ellenére sem tudja a készülék kordában tartani a Snapdragon 8 Elite chipben lappangó, fortyogó őserőt. Memóriából 16 gigabyte-ot kapunk, ami rendkívül bőséges – ahogy a tárhely is, ebből 512 gigabyte jár.

12 Galéria: Xiaomi 15 Ultra Fotó: Szollár Zsófi / Index

A mobilon az Android 15-ös alapokra épülő HyperOS 2.0 fut, ami még mindig rendkívül hasonlít a MIUI-ra, de egyben kezd egyre önállóbb is lenni. A lényeg, hogy a tesztidőszak alatt a szoftver rendkívül stabil volt, a gyors és simán futó animációk pedig élvezetessé teszik a telefon használatát. Véleményünk szerint a HyperOS 2 jelenleg a legintuitívabb androidos felület, a végtelen testreszabási lehetőségekről pedig még nem is beszéltünk. Természetesen ebből a telefonból sem maradhatott ki a mesterséges intelligencia, a Xiaomi HyperAI viszont idehaza egyelőre még nem használható ki teljes formájában, mivel egyáltalán nem tud magyarul. Képet szerkeszteni viszont egészen jól tud, elfogadható módon tüntet el nemkívánatos részleteket, a samsungos Galaxy AI ugyanakkor ebből a szempontból mérföldeket ver a Xiaomi fejlesztésére. Akárcsak a többi androidos csúcskészülékben, úgy itt is a Google Gemini tölti be a virtuális asszisztens szerepkörét, de van Bekarikázással keresés is – előbbit a bekapcsológomb, míg utóbbit a navigációs sáv nyomva tartásával tudjuk felébreszteni.

Rátérve az üzemidőre. A Xiaomi 15 Ultra kínai változatában egy 6000 milliamperórás szilícium-szén telep kapott helyett, a globális verzióban viszont már egy visszafogottabb, 5410 milliamperórás – ugyancsak szilícium-szén – akkumulátort szállít a Xiaomi. Az üzemidő viszont ennek ellenére is nagyon rendben van. Kifejezetten intenzív használat mellett is 30-35 százalékkal zártuk a napot; mérsékelt használat mellett pedig akár a 1,5-2 napos üzemidő sem kivitelezhetetlen. Ahogy írtuk, töltőt nem kapunk, így azt nekünk kell beszereznünk – méghozzá Xiaomi márkásat, ha ki szeretnénk használni a 90 wattos gyorstöltést. Vezetékmentesen egyébként 80 wattal tölthetjük a mobilt – emellett pedig a fordított töltés is támogatott, ilyen esetben 10 wattig.

12 Galéria: Xiaomi 15 Ultra Fotó: Szollár Zsófi / Index

Fókuszban a fotózás

Ahogy írtuk, a Xiaomi 15 Ultra egyértelműen új kamerás felhozatalával szeretne kitűnni a tömegből, ezt pedig könnyedén meg is teszi, mivel a Xiaomi még az elődhöz mérten is egészen markánsan átszabta ezt a területet. A telefonban egy 50 megapixeles (f/1,6, 23 mm, 1,0"-type, 1,6µm, dual pixel PDAF, OIS) nagy látószögű, egy 50 megapixeles (f/1,8, 70 mm, 1/2,51", 0,7µm, dual pixel PDAF), háromszoros optikai zoomra képes telefotó, egy 50 megapixeles (f/2.2, 14 mm, 115˚, 1/2,76", 0,64µm, dual pixel PDAF, TOF 3D), ultra nagy látószögű és egy 200 megapixeles (f/2,6, 100 mm, 1/1,4", 0,56µm, multi-directional PDAF, OIS), 4,3-szoros optikai zoomra képes periszkópos telefotóegység kapott helyet – tehát szépen telezsúfolta a kameraszigetet a Xiaomi.

Ezek közül újdonság az 50 megapixeles, ultranagy látószögű egység, ami mögé új, nagyobb szenzor került, az igazi hangsúly viszont egyértelműen a 200 megapixeles, 100 milliméteres telefotó-kamerán van. Ez már ismerősen csenghet a Vivo X200 Próból, a helyzet pedig az, hogy nem téved, ha azt hiszi, hogy ugyanarról az szettről van szó; legalábbis részben. A szenzor mindkét esetben a Samsung által gyártott ISOCELL HP9-es, míg azonban az X200 Pro 3,7-szeres optikai zoommal dolgozik, addig a Xiaomi 15 Ultra 4,3-szorossal. Ugyancsak hasonlóság, hogy mindkét vállalat egy-egy optikai gyártóval kiegészülve tervezte meg kameráit – előbbi esetében a Zeiss-szel, utóbbinál a Leicával való együttműködés eredményét láthatjuk.

Mivel az X200 Pro már nincs nálunk, konkrét összehasonlítást nem tudunk mutatni a két készülék képességei között – azt viszont gondolkodás nélkül ki tudjuk jelenteni, hogy a Xiaomi 15 Ultra kamerái jelenleg az abszolút élmezőnyt képviselik.

Bármelyik egységet is vesszük figyelembe, kiemelkedő minőségű felvételeket kapunk majd, legyen világos vagy sötét, napfényes vagy borult idő. Ugyancsak kiemelkedő a Xiaomi 15 Ultra zoomképessége is, bár ezen a téren a Vivo X200 Pro AI-algoritmusai mintha kicsit ügyesebben dolgoznának. Videózás tekintetében kiemelendő a 8K-s felbontás, illetve a LOG-formátum támogatottsága – fényképeknél is jelen van a RAW –, ahogy az enyhén átdolgozott kameraalkalmazás is jól sikerült. Mindent összevetve egy rendkívül sokrétű és impozáns kamerás felhozatalt kapunk, amivel a versenyt csak a korábban említett X200 Pro tudja felvenni. Jelenleg sem a Honor Magic7 Pro, sem az iPhone 16 Pro Max, sem pedig a Galaxy S25 Ultra nem tudja felvenni a versenyt a Xiaomi 15 Ultra kamerás felhozatalával.

Mindezt pedig még tovább fokozza a készülék mellé kapható Photography Kit, ami egy tokból, illetve a telefon alsó felére csatlakoztatható markolatból áll. Összeszerelést követően a Photography Kittel szó szerint fényképezőgépként kezelhetjük a Xiaomi 15 Ultrát – kapunk dedikált exponáló- és videórögzítést indító gombokat, illetve egy tekerőt is, amivel az expozíciós értéket állíthatjuk.

12 Galéria: Xiaomi 15 Ultra Fotó: Szollár Zsófi / Index

Összegezve

Kiváló kijelzővel, összeszerelési minőséggel, remek teljesítménnyel és első osztályú kamerákkal támad tehát a Xiaomi új csúcskészüléke, amire csak keresve lehet negatívumokat aggatni. A tavalyi modellből például hiányzott az eSIM-támogatás, a gyártó viszont ezt már orvosolta az idei modellben – miközben olyan extrák, mint az infravörös port, továbbra is jelen vannak. Pluszpont jár az 512 gigabyte-os induló tárhelyért is, ahogy a Photography Kit is méltatásra érdemes, mivel túlzások nélkül új szintre emeli a mobilos fotózást. A Xiaomi 15 Ultra viszont továbbra is telefon – és nem egy fényképezőgép –, ára pedig meglehetősen magas.

A készülékért kereken 600 ezer forintot kér el a gyártó, amivel a Galaxy S25 Ultrával és az iPhone 16 Pro Maxszal azonos szintre lőtték be a mobil árát. Aki iPhone-t szeretne venni, azt persze nem fogják meggyőzni a Xiaomi előnyei, androidos fronton viszont 100 ezer forinttal olcsóbban is találni már erős kihívókat. Ilyen 500 ezer forintért a már többször is említett Vivo X200 Ultra vagy a Honor Magic7 Pro is – így amennyiben mindenképp csúcskategóriás telefon vásárlásán gondolkodik, érdemes lesz ezeket a modelleket is számításba vennie.