„Az iPhone tárhelye megtelt” – ha az elmúlt napokban ön is találkozott ezzel az üzenettel, a legjobb helyen jár; alábbi cikkünkben több tippet is mutatunk arra, hogyan szabadítson fel egy kis helyet almás telefonján. Csodát persze mi sem tudunk tenni, bizonyos esetekben kompromisszumok – például fontosnak vélt alkalmazások, képek és fájlok törlése – nélkül nem lehet tárhelyet felszabadítani, az esetek többségében viszont van lehetőség enyhíteni a helyzeten.

A legjobb megoldás ugyanakkor egyértelműen az, hogy eleve nagyobb tárhelyű készüléket vásárolunk. A jelenleg elérhető iPhone-ok – az iPhone 16 Pro Max kivételével – mind 128 gigabyte alaptárhelyről indulnak, ami első blikkre bőven elegendőnek tűnhet, használat közben viszont kibújik a szög a zsákjából, és kiderül, hogy az Apple bizony ilyen téren szorosra húzza a nadrágszíjat. Manapság, amikor a mobilokkal 24–48 megapixeles képeket rögzíthetünk, akár RAW-formátumban is, pillanatok alatt megtölthetjük tárhelyünket, így elsősorban a Fotók alkalmazásban lesz érdemes szétnéznünk.

Itt szerencsére a gyártó az iOS újabb verzióiban már több praktikus újdonságot is bevezetett, amelyeknek köszönhetően pillanatok alatt megszabadulhatunk feleslegesnek vélt képeinktől. Az iOS 18 alatt újratervezett Fotók alkalmazásban a Utilities vagy Egyéb részt kell megkeresnünk, ahol először a Kettőzött elemek részre kell koppintania.

A rendszer észlelni tudja az összes olyan képet, ami többször is megtalálható galériánkban, ezeket pedig képes összeolvasztani úgy, hogy csak a legjobb formátumú változat maradjon meg.

Az eredmény? Számos képpel és/vagy videóval soványabb galéria, az egyesített fotók darabszámától függően pedig akár több gigabyte-tal több szabad tárhely. Nem csak a duplikált fotók egyesítésével tud azonban tárhelyet felszabadítani. Biztosak vagyunk benne, hogy az ön fotókönyvtárában is találhatók olyan QR-kódokról vagy számlákról készült képek, amik egykoron jól jöttek – manapság viszont már semmi hasznuk nincs. Az iOS 18-as Fotók app ezeket is össze tudja gyűjteni. Az Egyéb fül alatt a Nyugták, illetve QR-kódok menüpont alatt az összes ilyen képét megtalálhatja egy helyre gyűjtve – innen pedig pillanatok alatt törölheti őket, további tárhelyet felszabadítva.

Semmi sincs veszve

Szerencsére viszont nem ez az egyetlen módja annak, hogy némi tárhelyet szabadítson fel a telefonján. Könnyen előfordulhat, hogy annyira rendezett a galériája, hogy a rendszer egyáltalán nem talál duplikációkat – így más módszerekhez kell folyamodnia. A felhasználók körében gyakori probléma, hogy túl sok alkalmazást töltenek le, amelyekről úgy hiszik, használni is fogják őket – a valóságban azonban félévente csak kétszer, vagy még annyiszor sem nyitják meg azokat. A jó hír az, hogy az Apple-nek erre az esetre is van egy megoldása.

Nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson az Általános, azon belül pedig az iPhone tárhely menüpontra. Ha valóban kevés az elérhető szabad terület, telefonja már itt fel fogja ajánlani, hogy a nem használt appokat távolítsa el – ami szerencsétlen megfogalmazás, az eltávolítás alatt a készülék ugyanis nem a teljes törlést érti. Ha erre a lehetőségre koppint, a telefon fel fogja szabadítani az app által foglalt tárhelyet, az alkalmazásban tárolt dokumentumai és adatai, illetve az app ikonja azonban mind-mind sértetlenül a készüléken maradnak – így ha újból le szeretné tölteni az alkalmazást, elég lesz csak az ikonra koppintania.

A Szent Grál, azaz az iCloud

Ha a fent említett opciók egyike sem segített, próbálkozhatunk még különböző tárhely-felszabadító alkalmazásokkal, amelyek az esetek többségében az alkalmazások gyorsítótárát ürítik; a legbiztonságosabb azonban az iCloudhoz fordulni. A felhőalapú tárhelyből az Apple öt gigabyte-ot ad ingyen, amivel, valljuk be, sokra nem megyünk, havidíjért cserébe viszont 50 vagy 200 gigabyte, illetve kettő, hat vagy 12 terabyte helyet is bérelhetünk az Apple-től. Ezekért cserébe nemcsak tárhelyet, hanem extra szolgáltatásokat is kapunk.

A Private Relay – magyarul Privát Átjátszó – például a Safariban való böngészést teszi biztonságosabbá IP-címünk elrejtésével, de az előfizetés lehetőséget ad arra is, hogy saját domainnel rendelkező iCloudos e-mail címet hozzunk létre, illetve arra is, hogy a nem megbízható oldalakon egy véletlenszerűen generált e-mailt adjunk meg. Az ide érkező leveleket az iCloud automatikusan az eredeti címünkre továbbítja – a feladó azonban ehhez nem fér hozzá, csak a véletlenszerűen generált címhez, aminek létezését bármikor megszüntethetjük. Ugyancsak iCloud-előfizetéssel vehetjük igénybe az Apple legújabb alkalmazását, a Meghívókat is, amiről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Előfizetés után a fotók és videók iCloudban való tárolását a Beállításokban engedélyezheti. Ehhez nyissa meg az alkalmazást, majd görgessen lefelé addig, amíg meg nem látja a Fotók menüpontot. Koppintson rá, az iCloud menüpont alatt pedig válassza ki az iPhone-tárhely optimalizálása opciót. Ekkor a készüléken található fotók és videók nagy felbontású változata feltöltődik az iCloudba, míg a telefonon csak egy sokkal kevesebb tárhelyet foglaló, értelemszerűen kisebb felbontású változat marad elérhető. Érdemes figyelembe venni, hogy ez a folyamat hosszabb időt is igénybe vehet – a szinkronizálás pedig csak akkor aktív, amikor az iPhone wifi-hálózathoz és áramforráshoz van csatlakoztatva.