Ön is észrevette már, hogy telefonja akkumulátora bizonyos esetekben még a legügyesebb szabadtüdős búvároknál is gyorsabban merül? Valljuk be, 5000 milliamperórás akkumulátor ide vagy oda, néhány alkalmazás még a legcombosabb mobilokat is meg tudja izzasztani. Ezzel akkor, ha a közelben van egy töltő – na meg egy konnektor –, még nem is feltétlenül lenne probléma. Teljesen más irányt vesz viszont a történet akkor, amikor az előbbiek közül egyik sincs kéznél, mobilunk már merülőben, és bizony még hosszú órákon keresztül üzemelnie kellene. Alább összegyűjtöttük azokat a kerülendő alkalmazásokat, amelyek csak úgy falják az energiát, illetve mutatunk pár tippet arra is, hogyan csökkentheti mobilja általános energiafogyasztását.

A legújabb okostelefonok elképesztő dolgokra képesek, a tudásnak azonban ára van – jelen esetben a magas energiafogyasztás. Bár a gyártók folyamatosan fejlesztik az akkumulátorokat, és újabbnál újabb megoldásokkal rukkolnak elő, a szoftveres oldal is kulcsfontosságú abban, hogy mennyi ideig használhatjuk készülékeinket egyetlen feltöltéssel. Vannak azonban olyan alkalmazások, amelyek valósággal zabálják az energiát, sokszor anélkül, hogy tudnánk róla.

A leggyakoribb bűnösök között egyértelműen ott vannak a közösségimédia-alkalmazások. A folyamatos értesítések, az automatikusan lejátszódó videók és a háttérben frissülő feedek igazi akkumulátorgyilkosok lehetnek, így a Facebook, az Instagram és az X abszolút az élmezőnyt képviselik. Van viszont egy ezeknél is „éhesebb” app, a Snapchat. A Snap Inc. fejlesztése abban különbözik a korábban felsorolt három alkalmazástól, hogy szinte megállás nélkül használja a készülék kameráját, ami extrém módon terheli a mobil akkumulátorát, így ha merülőben van, a Snapchat legyen az utolsó alkalmazás, amit unaloműzésre használna.

Ki Lemerítő szerelem

Mondanunk sem kell, a közösségi appokhoz hasonlóan a különböző telefonos játékok is nagy erőforrás-igényűek, mellettük azonban a társkereső appok szintén kifejezetten károsak lehetnek telefonunk üzemidejére nézve. Mondhatni, úgy játszanak az akkumulátor töltöttségével, mint az ott fellelhető emberek az érzelmeinkkel. Egy felmérés szerint a legelőkelőbb helyen a Tinder, a Bumble és a Grindr szerepelt, melyek átlagosan több mint tíz olyan hardveres erőforrást használnak, mint a kamera, a mikrofon, a wifi vagy a helymeghatározás.

A felsoroltak közül utóbbi az, ami leginkább igénybe veszi telefonunk akkumulátorát – így a különböző térkép- és fuvaralkalmazások is kerülendők. Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy akkor mégis milyen appokat lehet használni, amelyek nem veszik annyira igénybe a telefon akkumulátorát? Nos... Ott van a számológép... Illetve a jegyzetek... A viccet félretéve, az igazság az, hogy onnantól kezdve, hogy mobiljának kijelzője felvillan, ugrásszerűen megemelkedik a telefon energiafogyasztása – ezt azonban különböző praktikákkal egészen szépen lehet mérsékelni.

OLED-ben az erő

Először is: akár androidos telefont, akár iPhone-t használ, a készülék beállításaiban biztosan fog találni egy alacsony töltöttségű módot, ami automatikusan kikapcsol minden olyan nem létszükségletű funkciót, amelyek alapesetben meríthetik a mobilt. Emellett pedig bizonyos modellekben még a motorháztető alatt lapuló chip órajelét is visszavehetik. Az alacsony töltöttségű mód bekapcsolásával már majdnem mindent megtett üzemidejének maximalizálása érdekében – de csak majdnem.

Szerencsére ma már az alsó-közép kategóriás mobilokat is OLED-kijelzővel vértezik fel a gyártók, amelyek nemcsak fényévekkel jobb képet adó megjelenítők, de energiatakarékosabbak is az LCD-kijelzőkhöz képest. Mivel az OLED-panelekben minden képpont egyedi fényforrás, a fekete szín megjelenítéséhez az adott pixelek egyszerűen nem kapnak áramot, így nem is fogyasztanak energiát. Az LCD-kijelzőkön a háttérvilágítás ilyenkor is világít, és a folyadékkristályok próbálják blokkolni a fényt, ami nem tökéletes, és továbbra is energiafelhasználással jár.

Ennek tudatában a készülék beállításaiban érdemes a szoftverfelület megjelenítését sötét módra állítani, illetve a fényerő szabályozását automatikusra.

Érdekesség továbbá, hogy míg Androidon érdemes bezárni a háttérben futó alkalmazásokat, addig az Apple rendszerein erre egyáltalán nincs szükség. A gyártó már többször is hangsúlyozta, hogy az iOS másképp kezeli a háttérben futó alkalmazásokat, azokat minden esetben úgy optimalizálja a rendszer, hogy a lehető legkevesebb energiát használja. Éppen ezért azok bezárásával és esetleges későbbi újranyitásával tulajdonképpen sokkal több energiát használ, mintha egyszerűen csak nyitva hagyta volna azokat a háttérben.

Nem kell, hogy stresszforrás legyen

Összegezve tehát: a maximális üzemidő érdekében érdemes kerülni a fent említett erőforrás-igényes alkalmazásokat, lehetőség szerint pedig használjunk wifit mobilinternet helyett. A Bluetooth-t ugyancsak érdemes kikapcsolni, ha éppen nincs rá szükségünk, ahogy androidos telefonokon az NFC-t is. Használjuk bátran az alacsony töltöttségű módot, és állítsuk a szoftver megjelenítési módját sötétre – már amennyiben OLED-kijelzős mobilunk van, ellenkező esetben ez nem fog pozitív változást hozni. Ami azonban jelentősen segíthet a spórolásban, az a kijelző fényerejének kordában tartása.

Az elmúlt években okostelefonjaink tagadhatatlanul nélkülözhetetlenek lettek a mindennapjainkban, de nem kell, hogy az akkumulátorunk élete állandó stresszforrás legyen. Ha tudjuk, hogy egy hosszú nap elébe nézünk, érdemes magunknál tartani egy külső akkumulátort, de ha mobiljának akkumulátora már tényleg nem bírja a strapát, a csere is szóba jöhet – a nap végén ez még mindig egy sokkal költséghatékonyabb megoldás egy teljesen új készülék vásárlásával szemben. Azzal kapcsolatban, hogy telefonja akkumulátorának kapacitása jelenleg milyen az eredeti állapothoz képest, készülékének beállításai között talál részletes információkat – 80 százalék alatt bizony már érett lehet a telep egy cserére.