A fák ágain megjelenő zöldellő rügyek egyet jelentenek a tavasz beköszöntével az új Galaxy A szériás mobilok érkezésével. Nincs ez másképp idén sem, a barcelonai Mobile World Congress kezdete előtt a Samsung szépen, csendben, de bemutatta legújabb középkategóriás telefonjait, amiket aztán Európa egyik legnagyobb teches expóján is kiállítottak. Az MWC-n nekünk is lehetőségünk volt közelebbről megnézni az új mobilokat – név szerint a Galaxy A36-ot és a Galaxy A56-ot –, nem sokkal később pedig tesztre is megkaptuk azokat a vállalattól. Mutatjuk, mivel szolgálnak a dél-koreaiak új, pénztárcabarát(nak szánt) készülékei. Spoiler: azok bizonyos területeken még a nagy tesókat is lekörözik. Teszten a Galaxy A36 és Galaxy A56.

Hogy pontosan milyen csomagolásban érkeznek az új Galaxy mobilok, arról nem tudunk beszámolni – a Samsungtól kissé fapados megoldással buborékfóliába tekerve érkeztek hozzánk a készülékek. Nem írunk őrültséget viszont akkor, ha azt állítjuk, nem sok mindenről maradtunk le, a dobozokban a gyártó weboldala szerint csak egy USB-C-s adatkábelt találunk majd, pontosan úgy, ahogy az elmúlt években is. A készülékek közül egyértelműen a Galaxy A56 az izgalmasabb, így a következő bekezdésekben erről a mobilról olvashat részletesebben – az összegzésben pedig azt is górcső alá vesszük, hogy a Galaxy A36 miben különbözik a kicsit drágább variánshoz képest. Újabb spoiler: első pillantásra nem sok mindenben, jobban szemügyre véve viszont már jelentősebb eltéréseket találhatunk.

Megjelenés szempontjából a Galaxy A56 nem sokat változott az előd Galaxy A55-höz képest. A legszembetűnőbb eltéréseket a megújult kameraszigetnél láthatjuk, ahol különálló egységek helyett ezúttal egy egybefüggő kialakítást kapunk – a már megszokott háromkamerás elrendezésen viszont nem variált a Samsung. A készülék váza továbbra is alumínium, szélei szálcsiszoltak, a bekapcsoló- és hangerőgombok pedig ezúttal is egy kis kiemelkedésen pihennek. Jó hír, hogy adott az IP67-es por- és vízállósági szabvány, ahogy eSIM-támogatás is.

Megjelenítésből ötös alá

A Galaxy A56 kicsit nagyobb és szélesebb lett, mint az előd, cserébe viszont vékonyabb – nem is kicsit. Míg a Galaxy A55 vastagsága 8,2 milliméter volt, addig a Galaxy A56 esetében ez az érték már csak 7,4 milliméter – összességében egy kellemes fogású, remek összeszerelési minőségű készülékről beszélhetünk. A kijelző is nőtt egy keveset, az új panel 6,7 hüvelykes, felbontása viszont maradt 1080 x 2340 képpont. Továbbra is adott a 120 hertzes képfrissítés, jelen van a HDR10+ szabvány, és egy kis üzemidő beáldozásával az órát és a widgeteket is képes folyamatosan megjeleníteni. Javult továbbá a Super AMOLED-panel fényereje, a korábbi 1000 helyett már 1200 nites fényerő kibocsátására is képes normál környezetben, míg HDR-tartalmak nézése közben ezt akár 1900 nitre képes megnövelni.

Összességében a panelre nem igazán lehet panasz. Kiválóak a betekintési szögek, kellően erős a fényerő, és a védelmen sem spórolt a Samsung – az elő- és hátlapot is Gorilla Glass Victus+ üveg védi. Egy pillanatra azt hihetnénk, hogy felsőkategóriás mobillal van dolgunk, aztán megpillantjuk az otromba, aszimmetrikus kijelző körüli keretet – ami a készülék alján sajnos még mindig vastagabb, mint a mobil többi részén – és rájövünk, hogy bizony ez „csak” egy A szériás telefon. A kijelző alján optikai ujjlenyomat-olvasót találunk, ami teszi a dolgát, néha viszont kifejezetten lassan engedi be a kezdőképernyőre a felhasználót. És ha már az ujjlenyomat-olvasónál tartunk: csak minimális erőbefektetés kellett volna ahhoz, hogy a Samsung azt néhány milliméterrel feljebb pakolja, és akkor a One UI 7-ben debütáló Now Bar azon a helyen jelenhetne meg, ahová azt eredetileg szánták – tökéletesen beillesztve a zárképernyő két sarkában lévő gomb közé. Ehelyett az ujjlenyomat-olvasó fölött jelenik meg, a semmi közepén, ami rendkívül bugyuta megjelenést kölcsönöz a zárképernyőnek.

Amiben még a nagy tesókat is lekörözi

A mobil belsejében a Samsung saját fejlesztésű, négy nanométeres gyártástechnológián készülő Exynos 1580-as lapkája ketyeg, benne egy nyolcmagos számítási egységgel és egy Xclipse 540-es grafikus gyorsítóval. A csúcskategóriában a dél-koreaiak chipje a legtöbb esetben alulmaradt a Snapdragon megoldásaival szemben, középkategóriában viszont remekül teljesítenek. A Galaxy A55-höz képes érezhető a teljesítménynövekedés, ami azonban még ennél is fontosabb, az az,

hogy a Galaxy A56 szinte egyáltalán nem melegszik, még akkor sem, ha csúcsra járatjuk a benne lévő chipet.

Ennek eredményeképp a készülék 20-30 percnyi játék után is csúcsteljesítményt nyújt, egyáltalán nincs jele az olyan teljesítmény-visszafokozásoknak, mint amiket a több mint félmilliós mobilokban tapasztalhatunk manapság. Memóriából nyolc gigabyte-ot kapunk, ami bőven elegendő több alkalmazás egyidejű futtatásához, és a lebutított A szériás intelligenciához is, amit a készüléken találunk. Tárhelyből 128 gigabyte-ot kapunk, ami manapság már nem sok, inkább éppen elegendő.

Ahogy írtuk, a mobilon már az Android 15-ös alapokra épülő One UI 7-es felület fut, ami a Galaxy S25-ös mobilokon lévőhöz képest csak egy jelentősebb területen tér el. A Galaxy A36-on és Galaxy A56-on nincs Galaxy AI – így az olyan funkciók is hiányoznak, mint például a frissen debütáló Now Brief –, beépített mesterséges intelligenciát viszont találunk a telefonokban, ezek a korábban is említett A szériás intelligencia gyűjtőnév alá tartoznak. Van bekarikázással keresés, AI-s fotófilter-készítés és generatív képszerkesztés, bár utóbbi egyértelműen nem ér fel a Galaxy AI szintjére. Ha bonyolult háttér mögötti tárgyakat szeretnénk képekről eltávolítani, a rendszer tízből tízszer használhatatlan végeredményeket készít, egyszerűbb korrektúrázásra viszont használható. Pozitívum, hogy a gyártó hétévnyi szoftverfrissítést garantál az új mobilok mellé, így még az Android 22 is megérkezhet a készülékekre – már amennyiben így fogják hívni.

Ugyancsak dicséretre méltó a Galaxy A56 üzemideje. A mobilba egy kereken 5000 milliamperórás telepet pakolt a Samsung, ami még véletlenül sem a legnagyobb, amit ilyen kategóriájú telefonokban találhatunk, az Exynos lapka energiahatékonyságának köszönhetően viszont remek üzemidővel büszkélkedhet a készülék. Garantált az egész napos üzemidő, azok pedig, akik nem terveznek egész nap a mobiljukon lógni, akár két napig is kibírhatják töltés nélkül. Tölteni a telefont maximum 45 wattal tudjuk, ezzel fél óra alatt nagyjából 60-70 százalékig pumpálhatjuk a mobilt. Óriási hátrány viszont, hogy még mindig nincs vezeték nélküli töltési lehetőség a Samsung középkategóriás telefonjaiban.

Három lett, maradhat?

A hátlapon ezúttal is három kamerát találunk – ugyanazokat, amelyek a Galaxy A55-ben is pihentek. Viszont azok ugyanazok voltak, amiket a Galaxy A54-be pakolt a Samsung, tehát tulajdonképpen hardveresen ezen a téren már több mint két éve nem történt előrelépés... Ennek értelmében egy 50 megapixeles (f/1,8, PDAF, OIS) nagy látószögű, egy 12 megapixeles (f/2,2, 123˚, 1,12 µm) ultranagy látószögű és egy 5 megapixeles (f/2.4) makroszenzor köszön vissza ránk. Pluszpont, hogy adott a 4K-s videórögzítés – igaz csak 30 képkocka/másodpercig –, eltérés ugyanakkor, hogy míg a Galaxy A55-ben egy 32 megapixeles előlapi kamera figyel minket, addig a Galaxy A56-ban már csak egy 12 megapixeles szenzor kapott helyet.

A frissített képfeldogozó egységnek és az újabb algoritmusoknak hála persze valamennyivel jobb képeket készít a Galaxy A56, mint az elődök, jelentős előrelépésre viszont ezen a területen nem érdemes számítani.

A leghasználhatóbb egység egyértelműen az 50 megapixeles főkamera, ami nemcsak nappal, hanem kedvezőtlen fényviszonyok között is kifejezetten szép képeket lő, jó dinamikatartománnyal és színhűséggel, az ultranagy látószögű kamera viszont még mindig elvérzik. Létezése mégsem megkérdőjelezhető – nem úgy, mint az öt megapixeles makrokamera esetében, aminek egy dolga lenne, és még azt is rosszul csinálja. A helyzet ugyanis az, hogy a főkamera szenzorzoomját használva sokkal jobb makroképeket készíthetünk a Galaxy A56-tal, mint a dedikált makrokamerával – azzal is többre mentünk volna, ha egy darab krumplit pakol a csomagolásba helyette a Samsung.

Összegezve

A Galaxy A56 pontosan annyit fejlődött az elődhöz képest, hogy egy új készülékként lehessen azt eladni, jól látható viszont, hogy a Samsung nem igazán erőltette meg magát sem a tervezési folyamatok, sem pedig a marketing terén. Ettől függetlenül a készülék tagadhatatlanul az egyik legjobb középkategóriás választás. Vagyis lesz – körülbelül 3-4 hónap múlva, amikor az ára kissé csökken. A jelenlegi 205 ezer forintos indulóár a 300 ezres iPhone 16e és a 235 ezer forintos Google Pixel 9a mellett persze még mindig jól mutat, ebben az árkategóriában viszont kegyetlen a verseny a gyártók között.

A Vivo V40 például 25 ezer forinttal olcsóbban jelenleg az egyik legjobb ajánlat, de a Xiaomi 14T-ről sem érdemes megfeledkezni, ami már ugyancsak beszerezhető 200 ezer forint alatt. Érdekesség, hogy a Samsung saját portfóliójában is találni jobb ajánlatot – a Galaxy S23 FE például alig ötezer forinttal drágább, ezen a mobilon viszont ott van a teljes értékű Galaxy AI is.

És hogy miben különbözik a Galaxy A36? Alumíniumváz helyett műanyagot, Exynos 1580 helyett pedig körülbelül 30 százalékkal gyengébb Snapdragon 6 Gen 3-as lapkát kapunk hat vagy nyolc gigabyte memóriával, tárhelytől függően. Az 50 megapixeles kamera mögötti szenzor is kisebb, így az éjszakai képek minősége jól láthatóan gyengébb, 12 megapixeles ultranagy látószögű helyett pedig csak egy nyolc megapixeles egységet kapunk. Ezektől eltekintve viszont tulajdonképpen mindenben megegyezik a két mobil – legyen szó akár a kijelzőről, akár az akkumulátorról. Ennek a készüléknek az árát 159 ezer forintra lőtte be a Samsung, ennyiért viszont ezt a modellt sem tudjuk ajánlani – 130 ezer forint környékén a Motorola Edge 50 Neo minden tekintetében jobb vételnek bizonyul.

A Galaxy A56 rózsaszín, olíva, világosszürke és grafit színekben érhető el, míg a Galaxy A36 fekete, levendula és lime variánsokban szerezhető be – nálunk az utóbbi két modell járt.