Több mint fél év csúszással, de az Európai Unió tagországaiba is megérkezett az Apple Intelligence, az almás vállalat saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája. Az AI miatt a gyártó az elmúlt hetekben botrányt botrányra halmozott, egyelőre viszont úgy néz ki, ez nem gátolta meg őket abban, hogy szélesebb körökben is elérhetővé tegyék fejlesztésüket. Bár a magyar nyelv egyelőre még nem támogatott, ha angolra állítja iPhone-ját, már használhatja az Apple Intelligence-t. Mutatjuk, mit érdemes tudni az almás vállalat félkész mesterművéről.

Az Apple Intelligence az iOS 18.4-es frissítéssel rajtol el az unióban, így az első és legfontosabb lépés, hogy frissítse iPhone-ja szoftverét. Ez azonban még nem garantálja, hogy használhatja is az almás AI-t, a fejlesztést ugyanis csak limitált számú készülék támogatja. Az iPhone 15-ös széria tagjai közül például csak az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max modellekre telepíthető, az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus már nem kompatibilis vele, ahogy az ezek előtt bemutatott almás mobilok sem.

Az iPhone 16-os széria tagjai közül persze már mindegyik készülék alkalmas az Apple Intelligence futtatására, ahogy a 2024-es iPad mini és az összes M szériás chippel szerelt további iPad és Mac is. Az Apple Intelligence a vállalat ígérete szerint négy fő felhasználási területtel rendelkezik majd, ezek közül viszont egyelőre csak kettő az, ami teljes egészében elérhető. Az almás MI már most is képes szöveget generálni, módosítani és összesíteni, emellett pedig a képekkel is egészen jól bánik.

Emojiforradalom

A Z generációs fiatalokat, azaz a chatelés mestereit, a közösségi oldalak koronázatlan királyait és királynőit viszont nem ezek, hanem egy teljesen más funkció ejti ámulatba: méghozzá a Genmojik.

A Genmoji lényege, hogy szöveg alapján bármilyen emojit létrehozhassunk, legyen szó egy rózsaszín szoknyában táncoló dinoszauruszról vagy egy egyszerű tojásos szendvicsről. Az így generált emojikat aztán pontosan úgy használhatjuk, mint a „hivatalos”, Unicode által támogatottakat. Az Apple ökoszisztémáján belül semmiféle jele nem lesz annak, hogy egy általunk készített emotikonról van szó, ahogy az iOS 18-at futtató barátaink is pontosan úgy fogják látni a Genmojikat, mint ahogyan azokat mi megálmodtuk.

Ennek okán a Genmojik már most kitörő népszerűségnek örvendenek, ami nem meglepő, hiszen minden korábbinál kifejezőbbé és színesebbé teszik az online szöveges kommunikációt – aki azonban nem a legújabb iPhone-ok egyikét használja, az bizony kimarad. Ahogy azt fentebb is említettük, a Genmoji egyelőre csak az iPhone 15 Prón és iPhone 15 Pro Maxon, illetve az iPhone 16-os sorozaton érhető el.

És csak ezek után kerülnek a képbe az androidos mobilt használó fiatalok. Jelen álláspont szerint a Genmojikat csak az Apple operációs rendszerei tudják kezelni, így ha egy iphone-os Genmojit küld egy androidos telefont használónak, az csak egy képet fog kapni az emotikonról – a felhasználói élmény ebből a szempontból tehát borzalmas lesz. Összességében azonban a Genmojik zseniálisan működnek, tényleg csak képzeletünk szab határt annak, milyen emotikonokat készíthetünk.

Ráférne egy kis nyelvlecke

Ugyancsak az Apple Intelligence-szel debütáltak a különböző Writing Toolsok, azaz írássegítő fejlesztések is – ezek hátránya, hogy egyelőre csak és kizárólag a támogatott nyelvek egyikén működik. Az Apple Intelligence bármilyen szöveget segít újrafogalmazni, összesíteni, bővíteni, és még a helyesírási hibákat is kiszűri, aminek köszönhetően vélhetően külföldi újságírók ezrei potyogtatnak most krokodilkönnyeket. A funkció angol nyelven egyébként meglepően jól működik, a Clean Uppal ellentétben – amennyiben angol szövegekkel dolgozik – ennek használatát kifejezetten ajánlani tudjuk.

A Clean Upot a Fotók alkalmazásban találjuk, és képszerkesztés során lehet hasznos, segítségével zavaró tényezőket tüntethetünk el képeinkről – például háttérben sétáló embereket vagy más tárgyakat. Kisebb dolgok eltüntetése esetén az Apple Intelligence még egészen meggyőzően teszi a dolgát, amint azonban egy méretesebb tárgyat tüntetnénk el, az AI összezavarodik, és értékelhetetlen eredményt kapunk. Ilyen téren a samsungos Galaxy AI mérföldekkel fejlettebbnek tűnik.

Szintén friss Apple Intelligence-alapú fejlesztés az értesítések összegzése – ami hatalmas meglepetésként csak angolul működik –, ahogy a Reduce Interruptions néven ismert új fókuszmód is, aminek lényege az lenne, hogy aktiválás után az AI csak azután engedi a felhasználó elé az értesítéseket, ha azokat kontextusuktól függően fontosnak találja, ellenkező esetben elnémítja őket. Emellett kisebb ráncfelvarráson esett át a Siri is, az újítások azonban leginkább csak az asszisztens kinézetét érintik, okosabb semmiképp sem lett – és egyelőre nem is lesz, mivel az Apple határozatlan időre elhalasztotta a Sirivel kapcsolatos fejlesztéseket.

Van viszont ChatGPT-integráció, így az egyelőre még buta Siri kicsit mégis többre képes; a bonyolultabb kérdések megválaszolását egy pillanat alatt át tudja passzolni az OpenAI ChatGPT-jének.

Virtuális játszótér

Az Apple Intelligence-szel együtt érkezett egy új app is az iPhone-okra, ami az Image Playground névre hallgat. Itt különböző stílusokban hozhatunk létre – véleményünk szerint – végtelenül kellemetlen AI-generált képeket. Akárcsak a Genmojik esetében, úgy itt is csak a képzeletünk szab határt annak, hogy mit szeretnénk létrehozni, ráadásul az alkalmazás még azt is felajánlja, hogy ismerőseinkről készítsünk AI-portrékat. Önmagában kissé feleslegesnek érződik a jelenléte, a Jegyzetek appban viszont már egy fokkal hasznosabbnak tűnik. Itt az úgynevezett Image Wanddal készíthetünk mesterséges intelligencia által generált illusztrációkat már meglévő vagy akár új feljegyzéseinkhez, ezzel színesebbé téve őket.

Végül, de nem utolsósorban a Visual Intelligence-re is érdemes kitérni. Ezt az iPhone-ok kamera gombjával hívhatjuk elő, 15 Pro és 16e modelleken pedig a Művelet gombbal, lényegében pedig egy Google Lens integrációt kapunk. Amit lefotózunk, azt a rendszer felismeri, és hozzá hasonló találatokkal kezd el minket bombázni – legyen szó egy bögréről vagy egy étterem menüjéről. Ami már egy fokkal érdekesebb, az az, hogy egy esemény plakátját lefotózva a Visual Intelligence képes azt akár egyenesen a Naptárunkba integrálni – már amennyiben az ominózus plakáton található dátum.

Az Apple Intelligence tehát úgy-ahogy, de már itthon is használható, a magyar nyelv támogatásának hiánya viszont rendkívül fájó pont, nélküle a funkciók jelentős részéből kimaradunk. A vállalat persze ígéri az újabb nyelvek támogatásának bevezetését, erre viszont idén sok esélyt már nem látunk.