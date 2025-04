Komoly változások várhatók a globális kereskedelemben Donald Trump amerikai elnök átfogó vámtarifáinak bevezetésével; a Wall Street egyik ikonikus alakja szerint a hangulat a Covid-válság kezdetére emlékeztet. A lépés legérzékenyebben a fogyasztási cikkeket érintheti, elemzők szerint az iPhone-ok ára akár 30-40 százalékkal is megemelkedhet, ha az Apple a megnövekedett költségeket a vásárlókra hárítja – írja a Reuters.

A legtöbb iPhone továbbra is Kínában készül, amelyet nem kevesebb, mint 54 százalékos vámmal sújt az Egyesült Államok, így az Apple kénytelen lesz mérlegelni: vagy lenyeli a pluszköltséget, vagy a vásárlók pénztárcáját terheli meg. Kevés esély van rá viszont, hogy ekkora összeget csak úgy benyelne a vállalat, így az egekbe szökhet az iPhone 17-es mobilok ára. A bizonytalanság a tőzsdén is éreztette hatását, a vállalat részvényei csütörtökön látványos, 9,3 százalékos zuhanással zártak – ez 2020 márciusa óta a legrosszabb napjuk volt.

Az Apple évente több mint 220 millió iPhone-t értékesít, legfontosabb piacai az Egyesült Államok, Kína és Európa. Az iPhone 16 jelenleg 799 dollárért kapható az USA-ban, de a Rosenblatt Securities elemzőinek becslései szerint ez az ár akár 1142 dollárra is emelkedhet. A csúcskategóriás, 6,9 hüvelykes kijelzővel és egy terabyte-os tárhellyel szerelt iPhone 16 Pro Max pedig 1599 dollár helyett közel 2300 dollárba kerülhetne.

Az egymilliót is karcolhatja

Itthon jelenleg az iPhone 16-ot 400 ezer forintért értékesíti az Apple, míg a legdrágább modellért kereken 800 ezret kell kicsengetni; ez a korábban is említett egy terabyte-os iPhone 16 Pro Maxot jelenti. Amennyiben 40 százalékkal megemelné az Apple a készülékeinek az árát, úgy az idén ősszel érkező iPhone 17-es mobil ára 560 ezer forintról indulna, míg az iPhone 17 Próért alsó hangon 700 ezer forintot kellene fizetni.

A legnagyobb drágulás az iPhone 17 Pro Maxot érintené. Ez a telefon 600 ezer forint helyett 840 ezer forintba kerülne,

ha pedig a legnagyobb tárhelyes kiadást választanánk, már bőven átlépnénk az egymilliós lélektani határt; ez a kiadás 1 millió 120 ezer forintba kerülhet Magyarországon, amennyiben az Apple a vásárlókra hárítja a kiszabott vámköltségeket.

Nem erre számítottak

Trump már vezetett be vámokat kínai termékekre előző elnöksége alatt is, ösztönözve az amerikai cégeket a termelés hazatelepítésére, vagy Mexikóhoz hasonló közeli országokba való áthelyezésére. Az Apple viszont akkoriban több termékére is mentességet kapott, ezúttal azonban egyelőre nem történt ilyen engedmény.

Ez az egész kínai vámügy most teljesen másképp alakul, mint ahogy vártuk. Azt hittük, az Apple-lel most is kesztyűs kézzel fognak bánni, ahogy korábban is, ennek azonban egyelőre nyoma sincs

– fogalmazott Barton Crockett, a Rosenblatt Securities elemzője.

A kereslet stagnálása tovább nehezítheti az Apple helyzetét, különösen, ha a vámok miatt a költségek is emelkednek. Bár az Apple megkezdte a termelés áthelyezését Vietnámba és Indiába, a legtöbb iPhone továbbra is Kínában készül. Ráadásul ezek az országok sem maradtak ki a vámokból: Vietnámot 46 százalékos, Indiát pedig 26 százalékos vám sújtja. A Counterpoint Research társalapítója, Neil Shah szerint az Apple-nek minimum 30 százalékkal kellene emelnie árait az importvámok ellensúlyozásához; nem véletlen, hogy teljes a pánik a tengerentúlon.

Az Apple egyelőre nem kommentálta a helyzetet.