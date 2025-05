Idén ősszel érkezik az iPhone 17-es szériája, amely több változást is magával hoz. Egy elemző szerint az Apple szakíthat a hagyománnyal, és eltűntetheti a Plus telefonokat, piacra dobva helyettük egy új, más nevű modellt.

Változtathat az iPhone-ok bemutatásán az Apple, egy elemző szerint nem lesz iPhone 17 Plus idén – írja a HVG.

A portál megjegyzi, hogy a Plus telefon helyett idén a 17-es szériával egy kisebb, 6,55 colos kijelzővel érkezhet az iPhone 17 Slim, amely jövőre nem, azonban 2029-ben nagyobb képernyőt is kaphat.

Információk szerint az Apple hamarosan piacra dobhatja az összecsukható telefonját is, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

Ilyen lesz a következő iPhone

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a megszokottnál is több információ szivárgott ki az Apple következő nagy dobásáról – az iPhone 17 Airről. Mint írtuk, a gyártó akárcsak tavaly, úgy idén ősszel is négy mobilt dob majd piacra, a korábbi Plus modellt viszont egy teljesen új készülék váltja: ez lesz a minden korábbi iPhone-nál vékonyabb iPhone 17 Air.

Egy bennfentes nemrégiben az iPhone 17-es termékcsalád négyféle prototípusárólosztott meg képeket, amelyeken jól látható, hogy az új telefon a legvékonyabb pontján alig lesz vastagabb, mint az oldalán található gombok. Sőt, a kameravezérlőt elméletben még vékonyítania is kellett az Apple-nek, hogy az iPhone 17 Air oldalára szuszakolja. Amennyiben a prototípusok valósak, úgy az az információ is megerősítést nyer, miszerint az iPhone 17 vastagsága megegyezik majd az iPhone 16-os modellével, az iPhone 17 Pro és az iPhone 17 Pro Max viszont vastagodik az elődökhöz képest.