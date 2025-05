Digitális világunk szüntelenül zsong. Okostelefonjaink a nap 24 órájában rezegnek, villognak, értesítéseket küldenek, folyamatosan a figyelmünkért versengve. Nem meglepő tehát, hogy ebben a zajos térben egyre többen keresik a csendet és a nyugalmat, ami a technológiahasználatukra is rányomja a bélyeget. A válasz pedig egyre gyakrabban a minimalista telefonokban rejlik, olyan készülékekben, amelyek egy testben ötvözik a mai okostelefonokat és a 2000-es évek „butatelefonjait”.

Ilyen lett például a The Minimal Phone is, aminek bejelentése hallatán a legtöbben csak legyintettek, mondván, az egész csak egy olyan technológiai projekt – egyesek számára álom –, ami soha nem valósul meg. A készülék viszont él és virul, hamarosan pedig a forgalmazása is elindul. A fejlesztők szeme előtt az a cél lebegett, hogy egy olyan minimalista telefont alkossanak, ami kellően okos ahhoz, hogy a felhasználó ne érezze magát kirekesztettnek az online világból, de emellett elég buta legyen ahhoz, hogy ne késztesse a felhasználót arra, hogy azt folyamatosan használni akarja.

Hasonló célt tűzött ki maga elé a Light nevezetű vállalat is, akiknek Light Phone III névre hallgató készüléke ugyancsak felkavarta április végén az állóvizet. Bár a telefont már hónapokkal ezelőtt bejelentették, az csak a napokban érkezett meg a külföldi youtuberekhez, minek okán a köztudatba is bekerült. Annak ellenére azonban, hogy elsőre mindenki beleszeretett, ára felemás szájízt hagyott maga után.

A képernyő fogságában

Okostelefonuk ma már vitathatatlan előnyöket kínál a kommunikációban, az információszerzésben és a szórakozásban. Ugyanakkor a folyamatos értesítések, a végtelen görgetés lehetősége és az alkalmazások által generált függőség egyre többünk számára válik teherré. Könnyen úgy érezhetjük, hogy az életünk elsuhan a képernyő előtt, miközben valójában nem is vagyunk jelen a pillanatban. Éppen ezért nemrégiben idehaza is egyedülálló felmérés készült, amelyben 120 gyerek vett részt.

A kísérlet célja az volt, hogy rámutasson: a diákoknak fontos-e, hogy visszavegyenek képernyőidejükből. A digitális detox kihívásban négy iskola hat osztálya vett részt, összesen százhúsz diák vállalta, hogy negyven napig igyekeznek elkerülni a telefonhasználatot és a netezést. A Szent István Intézet és a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) által szervezett okoseszközdetoxban résztvevő négy tanulóval a kísérlet első és utolsó napján ráadásul mi is beszélgettünk.

Ebben a kontextusban lépnek színre a minimalista telefonok, amik az X-hez és Reddithez hasonló közösségi oldalakon egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ezek a készülékek szándékosan lecsupaszított funkcionalitással rendelkeznek: általában képesek telefonálni, SMS-t küldeni, navigálni, esetleg zenét lejátszani, de a közösségi média alkalmazások, a végtelen hírfolyamok és más figyelemelterelő funkciók hiányoznak belőlük, így akarva sem tudjuk velük elpazarolni az időnket.

Érthetetlenül drága

Az egyik legnépszerűbb ilyen modell az általunk is említett Light Phone III, ami azokon a területeken javít, ahol a többi minimalista telefon eddig elbukott. A Light új mobilja például E nk kijelző helyett OLED-et használ, ami előbbivel ellentétben alkalmas gyors mozgóképes tartalmak fogyasztására. A Light Phone III-ra ettől függetlenül még nem tölthetők le alkalmazások, a menük közötti navigálás viszont sokkal folyékonyabb, ezáltal azok számára is kecsegtetőbb lehet, akiket eddig az E Ink kijelző tartott vissza. A minimalista mobilok ára azonban – egyelőre – látszólag az azokat fejlesztő vállalatok ellen dolgozik.

A Light például 800 dollárért, átszámítva körülbelül 285 ezer forintért árulja készülékét, amiért már bőven lehet találni sokkal jobb képességekkel rendelkező okostelefonokat.

Ebben az esetben persze saját magunkat kell türtőztetnünk, egy kis kreativitással viszont egy okostelefonból is butatelefon varázsolható. Androidos mobilokra a Play Áruházból számos olyan launchert tölthetünk le, amelyek pontosan ugyanazt teszik, mint a The Minimalist Phone vagy a Light Phone III – kizárják a zavaró tényezőket. Sok esetben ráadásul ezek még ingyenesen is beszerezhetők. Az iPhone-t használók esetében az iOS 15-ben debütáló fókuszmódok jelenthetik a megváltást, ezekkel ma már szinte a legapróbb részletekig személyre szabhatjuk, hogy mikor és hol milyen értesítéseket jelenítsen meg a mobil – de képernyőidőnket is korlátozhatjuk.

Tagadhatatlan tehát, hogy a butatelefonok reneszánszukat élik, a gyártók viszont jól láthatóan nem sajnálják lehúzni a vásárlókat. Egy égető problémára égetően drága megoldást kínálnak, miközben kis öntartóztatással már meglévő okostelefonunkból is butatelefont készíthetünk.