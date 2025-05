Az elmúlt években kevés dolog volt annyira biztos, mint az, hogy az Apple az adott év őszén leplezi le a legújabb csúcskategóriás iPhone-okat – most azonban mégis úgy tűnik, hogy a jól megszokott őszi iPhone-bemutatók kora lejárt. A legfrissebb jelentések szerint az Apple gyökeresen megváltoztatja a következő években érkező okostelefonjainak megjelenési ütemtervét – állítja Ming-Chi Kuo elemző, megerősítve a hétvégi iparági értesüléseket.

A szakértő szerint a jövőben a cég szakítani fog azzal a hagyománnyal, miszerint minden zászlóshajóját egyszerre, ősszel dobja piacra, ami 2011-től kezdve, az iPhone 4s óta volt érvényben.

A tervek szerint az Apple a jövőben megfizethetőbb, belépőszintű iPhone-jait az év első felében, míg a csúcskategóriás Pro modelleket ősszel fogja bemutatni. Ez azt jelenti, hogy 2027-ben az iPhone 18 és az iPhone 19 különböző verziói ugyanazon év első és második felében kerülhetnek a boltokba. Összezavarodott? Ne aggódjon, elsőre mi is, de segítünk elmagyarázni, hogy pontosan mire készülhet a vállalat, illetve, hogy miért teszik mindezt.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a 2025-ös év még a régi rend szerint zajlik majd. Kuo úgy véli, hogy az iPhone 17, az iPhone 17 Pro, az iPhone 17 Pro Max és az iPhone 17 Slim (vagy iPhone 17 Air; nevezzék akárhogy is) a megszokott módon, várhatóan 2025 szeptemberében érkezik.

Mennyiség a minőség felett?

Ahogy írtuk, a változás 2026-ban kezdődik. Az előrejelzések szerint 2026 első felében, valószínűleg márciusban vagy áprilisban debütálhat az iPhone 17e, az iPhone 16e utódja, ami számunkra hatalmas csalódás volt. Ezt követően, 2026 második felében az Apple piacra dobja az iPhone 18 termékcsalád csúcskategóriás Pro modelljeit, köztük az iPhone 18 Prót és az iPhone 18 Pro Maxot, ezzel viszont még nem ér véget a menet. Ekkor leplezi le vállalat a leheletvékony iPhone második generációját is,

amennyiben pedig elkészül, úgy itt debütálhat az Apple első hajlított kijelzővel szerelt iPhone-ja.

Az alapmodellt – ami egyszerűen csak az iPhone 18 névre hallgatna – tehát ekkor még nem mutatja be az Apple, Kuo szerint az az iPhone 18e-vel együtt csak 2027 tavaszán érkezik, körülbelül hat hónappal az iPhone 18 Pro megjelenése után. Amennyiben ez megtörténik, úgy ez lenne az első alkalom, hogy egy generáció alapmodell nélkül debütál. Ami viszont még ennél is kuszábbá teszi a dolgokat, az az, hogy 2027 őszén már az iPhone 19 Pro, az iPhone 19 Pro Max, a második generációs összehajtható iPhone és a harmadik generációs vékonyított iPhone lesz főszerepben. Ez azt jelenti, hogy az alapmodell, az iPhone 19 és az iPhone 19e ismét csak hónapokkal később, 2028 tavaszán követné őket.

A The Information korábbi jelentése a termékmarketinget és a gyártás optimalizálását nevezte meg a menetrend megváltoztatásának fő okaként; mint ismeretes, az Apple számos versenytársa az okostelefon-piacon az év első felében tartja a csúcskategóriás termékek bemutatóit. A Samsung az elmúlt években például január-február környékén tartotta az S szériát leleplező Galaxy Unpackedet, de a Xiaomi és a Honor is ebben az időszakban hozzák a Kínán kívüli piacokra legújabb csúcskategóriás telefonjaikat.

Bennfentesek szerint az Apple elsődleges célja a féléves megjelenési ütemterv bevezetésével az intenzív versenyre való reagálás, különösen a kínai piacon.

A fokozódó verseny emellett arra is készteti az Apple-t, hogy minden eddiginél több iPhone modellt kínáljon – ezért vezették be idén tavasszal az új iPhone 16e termékcsaládot is. Ahogy viszont írtuk, emellé még bőven érkeznek majd új variánsok a vékony külsőre és az összehajtható kijelzőre fókuszáló modellek személyében, ennyi mobilt egyszerre azonban már nem lehet bemutatni. Az Apple így egy, a Samsungéhoz hasonló bemutatópályára áll, évi két különálló bemutatóval, hogy mindegyik modell kellő figyelmet kaphasson.

Nem túl fényesek az előrejelzések

Visszatérve az idei mobilokhoz: az iPhone 17 Air fejlesztése a jelek szerint egyáltalán nem halad olyan jól, mint ahogy azt az Apple szeretné. A legfrissebb iparági jelentések szerint a karcsú kialakítás az akkumulátor élettartamának rovására mehet, annak ellenére is, hogy a korábbi pletykák arra engedtek következtetni, az Apple-nek sikerült megugrania ezt az akadályt. Bennfentesek szerint az új készülék feltűnően vékony dizájnja – amely egyes becslések szerint mindössze 5,5 milliméteres lehet – kompromisszumot jelenthet az akkumulátor méretét illetően.

Az előrejelzések alapján az iPhone 17 Air üzemideje körülbelül 15-20 százalékkal marad majd el az alap iPhone 17-től, ez a gyakorlatban akár egy-másfél óra képernyőidőt is jelenthet, ami jelentős veszteség.

Éppen ezért a vállalat látszólag vissza készül hozni a rég elfeledett akkumulátoros tokokat, hogy ezzel egészítsék ki a hiányzó akkumulátor-kapacitást – bár ez egyelőre további megerősítésre vár. A jelentés emellett megkérdőjelezi az iPhone 17 Air iránti tényleges keresletet is, utalva a kezdeti korlátozott termelési kapacitásra és a számos kompromisszumra, amit az Apple a vékonyság oltárán áldozott fel. Jó hír viszont, hogy előreláthatólag a készülék ára korántsem lesz annyira drága, mint azt előzetesen gondoltuk.

Ismét Automotive Summit! 2025. május 21-én újra találkozik az autóipar krémje Budapesten, a MOL Campuson. Konferencia az autóipar jelenéről és jövőjéről, a legnagyobb vállalati vezetőkkel, döntéshozókkal, szakértőkkel. Ne maradjon le! - automotivesummit.hu