Felvázolták a jövőt, megszűnhet az iPhone

Komoly aggodalmakat vetett fel Eddy Cue, az Apple szolgáltatásokért felelős alelnöke a Google elleni trösztellenes per egyik legutóbbi meghallgatásán. Cue azt a nem mindennapi jóslatot tette, miszerint a ma még piacvezetőnek számító iPhone akár egy évtizeden belül – akárcsak egykoron az iPod – elveszítheti jelentőségét. A vezető szerint mindennek a hátterében a rohamosan fejlődő mesterséges intelligencia áll.

Ahogy arról mi is írtunk, felettébb izgalmas időszak előtt áll az Apple. A legfrissebb jelentések szerint a gyártó gyökeresen megváltoztatja a következő években érkező okostelefonjainak megjelenési ütemtervét: megfizethetőbb, belépő szintű iPhone-jait az év első felében, míg a csúcskategóriás Pro modelleket ősszel fogja bemutatni. Megeshet azonban, hogy tíz év múlva már erre sem lesz szükség, az iPhone-t ugyanis egy új készülék váltja majd fel. Ehhez hasonló találgatások persze mindig is voltak, mind a bennfentesek, mind a magukat megbízhatónak kikiáltó szivárogtatók képzelőereje hibátlan. Elég csak arra a lassan 15 éves koncepcióvideóra gondolni, melyben egy olyan iPhone-t láthatunk, ami lézerekkel vetíti ki a billentyűzetet az asztalra. Mondanunk sem kell, ez azóta sem vált valóra.

Az iPhone temetéséről viszont ezúttal nem bennfentes és nem is szivárogtató, hanem egyenesen a vállalat szolgáltatásokért felelős alelnöke, Eddy Cue beszélt,

így egyáltalán nem meglepő, hogy az a korábbiaknál nagyobb médiavisszhangot váltott ki. De pontosan mit érhetett Cue az alatt, hogy tíz év múlva már nem lesz szüksége az embereknek iPhone-ra, illetve milyen terveket szövöget az Apple a következő évtizedre? Ennek próbáltunk utánajárni.

Nincs menekvés az AI elől

Mint írtuk, az Apple alelnöke a Google elleni trösztellenes per egyik meghallgatásán szólalt fel, az ügyben ugyanis az Apple is érintett. Cue a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia gyökeresen megváltoztathatja a technológiai ipar jelenlegi erőviszonyait, új kapukat nyitva ezzel a feltörekvő piaci szereplők előtt. „A régi motorosoknak nehéz dolguk van... nem egy olaj- vagy fogkrémvállalat vagyunk. Ezek olyan termékek, amelyekről azt gondoljuk, örökké velünk maradnak... könnyen megeshet viszont, hogy tíz év múlva már nem lesz szükségünk iPhone-ra” – fogalmazott a szakember.

Érdekességként hozzátette, hogy szerinte az Apple egyik legbátrabb és legokosabb döntése az iPod megszüntetése volt, annak ellenére is, hogy egykor igazi „aranytojást tojó tyúk” volt a vállalat számára.

Bár az Apple bevételeinek jelentős része jelenleg is az iPhone-eladásokból származik, Cue szerint a mesterséges intelligencia egy óriási technológiai váltás, amely képes még a legmegingathatatlanabbnak tűnő vállalatokat is térdre kényszeríteni. Emlékeztetett arra, hogy a Szilícium-völgybe kerülésekor a legkiemelkedőbb cégek – mint a HP, a Sun Microsystems és az Intel – mára vagy eltűntek a piacról, vagy jelentősen összezsugorodtak, és befolyásuk is nagymértékben csökkent. Akkoriban ez legalább olyannyira elképzelhetetlennek tűnt, mint ma az iPhone feledésbe merülése, a történelem viszont azt mutatja, hogy ennek az esélye nagyon is fennáll.

Az eddigi kísérletek mind befuccsoltak

A múltban már láthattunk kísérleteket az okostelefonok mesterségesintelligencia-alapú eszközökkel való helyettesítésére, bár ezek eddig nem jártak sikerrel. Ilyen próbálkozás volt például a Rabbit R1, ami formabontó külsejével és megoldásaival helyettesítette volna a mobilokat – a gyakorlatban viszont nagyon hamar kiderült, hogy használata nemcsak nehézkes, de a benne lévő AI még kicsit bugyuta is. Nála csak a Humane márka AI Pin elnevezésű kütyüje hasalt nagyobbat. Ez egy pólóra mágnesesen rögzíthető kütyü volt, amivel elsősorban hanggal lehetett interakcióba lépni. Különlegessége volt viszont, hogy tenyerünkbe is tudott beépített projektorával információkat vetíteni. Az AI Pin koporsójába a Humane üzleti modellje verte be a szöget – amellett, hogy a készülék kifejezetten drága volt, használatához egy ugyancsak borsos havi előfizetés is szükséges volt; cserében pedig a Rabbit R1-hez hasonlóan még ez is elég bugyuta volt.

A bukások szériáját a Meta törheti meg, akik egy, a Ray-Bannel közösen fejlesztett okosszemüvegen dolgoznak, amely egy okostelefontól független AI-asszisztenssel igyekszik kapcsolatba hozni a felhasználókat. A hírek szerint az Apple is hasonló irányban kutat, és olyan megoldásokon dolgozik, amelyek lehetővé tennék a felhasználók számára, hogy kiegészítő eszközökön keresztül – mint például az okosórák, a jövőbeli AirPods fülhallgatók és az okosszemüvegek – kommunikáljanak a mesterséges intelligenciával. A kérdés már csak az, hogy lesz-e a technológia tíz éven belül annyira kiforrott, hogy az valóban leváltsa az iPhone-okat. Mint ismeretes, az Apple egyelőre nem áll túl jól az AI-fejlesztések területén, első kiterjesztett valóságot használó szemüvegük, a Vision Pro pedig ugyancsak nem lett sikertermék; bár a szakma egyöntetűen elismerően értekezik róla. Ha minket kérdez, Eddy Cue kicsit optimistán fogalmazott.

20 éves lesz az iPhone

Mindezek előtt viszont előttünk áll egy kifejezetten nagy évforduló: 2027-ben húszéves lesz az iPhone, amire Mark Gurman, az egyik legmegbízhatóbb bennfentes szerint az Apple is nagy erőkkel készül. 2017-ben a tízéves évfordulón leplezte le az Apple az iPhone X-et, ami teljesen új fejezetet nyitott az almás mobilok történetében; a jelek szerint hasonlóra érdemes ezúttal is számítani. Amennyiben hihetünk Gurmannak, úgy a nagy dobás ezúttal a hajlítható kijelzővel szerelt iPhone lesz, aminek kijelzője a jelenleg elérhető konkurens modellekkel ellentétben teljesen gyűrődésmentes lesz.

A szakértő emellett egy új generációs, teljes kijelzős iPhone-ról is beszélt, aminek Face ID szenzorait ezúttal már teljesen a kijelző alá helyezi az Apple, az előlapi kamerával együtt. Hogy mindebből végül mi sül ki, azt egyelőre még nem tudni, az viszont szinte borítékolható, hogy hamarabb kiderül, mint az, hogy fennmarad-e az iPhone vagy sem. A technológiai fejlődés dinamikáját látva ugyanakkor semmi sem zárható ki.

