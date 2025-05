Az éjszakai égbolt mindig is az emberiség ámulatának tárgya volt. A távoli csillagok, a bolygók vándorlása, a hullócsillagok lenyűgöző látványt nyújtanak. De van valami, ami talán mind közül a legkülönlegesebb: egy ember alkotta égitest, a Nemzetközi Űrállomás (ISS), amely rendszeresen átszeli felettünk az eget, emlékeztetve minket a tudomány és az emberi összefogás erejére. Hamarosan pedig Kapu Tibor személyében egy magyar űrhajós is a fedélzetére érkezik.

Az ISS azonban nem csupán egy űrállomás, egy gigantikus, lakható kutatólaboratórium, amely a Föld felett 400 kilométeres magasságban kering. Méreteit jól szemlélteti, hogy akkora, mint egy teljes futballpálya, beleértve a napelemeket is, amelyek a működéséhez szükséges energiát biztosítják. A szerkezet elképesztő, 28 ezer kilométer per órás sebességgel száguld a világűrben, ami azt jelenti, hogy körülbelül 90 perc alatt kerüli meg a Földet. Bár sebessége nagy, mérete pedig elenyésző az éjszakai égbolton, kis szerencsével még így is lencsevégre kaphatjuk. Mutatjuk, hogyan keresheti meg a Nemzetközi Űrállomást az égen, illetve hogyan tekinthet be akár annak fedélzetére is.

Bár az űrállomás messze a Föld légkörén kívül tartózkodik, a Nap fényének köszönhetően néha mégis láthatóvá válik számunkra. Amikor az ISS a hajnali vagy esti szürkület idején elhalad felettünk, a Nap megvilágítja hatalmas napelemeit és fémszerkezetét, amelyek visszaverik a fényt a Föld felé. A sötét háttér pedig lehetővé teszi, hogy ezt a fényes pontot akár szabad szemmel is érzékeljük.

Türelem rózsát terem

Az ISS megfigyelése tehát nem igényel különleges felszerelést, csupán türelmesnek kell lennünk, illetve nem árt, ha tiszta az idő, és a megfelelő információk birtokában is vagyunk. Utóbbihoz számos alkalmazásból hozzájuthatunk – az egyik ilyen a Night Sky. Az appot az iCandi Apps Ltd. fejlesztette kifejezetten az Apple ökoszisztémájára, segítségével pedig a felhasználók iPhone-jukat, iPadjüket, Macjüket, Apple Watchukat, Apple TV-jüket vagy Apple Vision Pro eszközüket az ég felé irányítva valós időben azonosíthatják a csillagokat, bolygókat, csillagképeket, és akár a műholdakat is. Különösen impresszív az app kiterjesztettvalóság-funkciója, amely a kamera képére vetíti rá a csillagtérképet, így a fizikai valóságban is láthatjuk az égitestek pontos helyét.

Mindezek mellett viszont a Nemzetközi Űrállomás helyzetét is pontosan megjeleníti, segítségével egy pillanat alatt megtalálhatjuk azt. Könnyen megeshet persze, hogy olyan időszakban keresünk rá, amikor az éppen a horizont alatt tartózkodik, ilyenkor sem kell viszont csüggedni. Amennyiben engedélyezzük, a Night Sky képes lokációnk alapján értesítést küldeni nekünk, ha a Nemzetközi Űrállomás éppen felettünk repül el – erre egyébként általánosságban naponta két-háromszor is sor kerül – legközelebb szerda este 21 óra 27 perckor, amikor hét percen keresztül lesz megfigyelhető az éjszakai égbolton.

Fotó: Gábor Zoltán / Index Night Sky

A NASA is külön appot fejlesztett

A Night Sky sikerén felbuzdulva néhány évvel ezelőtt maga a NASA is egy alkalmazás fejlesztésébe kezdett, ez lett a merőben letisztultabb és könnyebben használható Spot the Station, ami az iCandi appjával ellentétben már androidos mobilokra is tölthető. Az alkalmazásban könnyen láthatjuk, hogy jelenleg hol tartózkodik az ISS, illetve hogy a következő órákban milyen pályán fog haladni. Az AR View menüben itt is lehetőségünk van a kiterjesztett valóságban követni a Nemzetközi Űrállomás helyzetét, az app leghasznosabb funkciója azonban egyértelműen az,

hogy akár egy héttel előre is láthatjuk, hogy helyzetünk alapján mikor tudjuk majd az éjszakai égbolton kiszúrni az ISS-t.

Ezekre, akárcsak a Night Sky esetében, emlékeztetőket is beállíthatunk, így biztosan nem maradunk le a pillanatról. A NASA alkalmazása emellett viszont egy kisokos is, a Resources fülön számos érdekességet és információt gyűjthetünk össze az ISS-szel kapcsolatban, illetve az ahhoz köthető legfrissebb hírekről is itt tájékozódhatunk a leggyorsabban.

Fotó: Gábor Zoltán / Index Spot the Station

A NASA ráadásul azok számára is kínál megoldást, akik egyenesen az ISS fedélzetére pillantanának be. A szervezet hivatalos YouTube-csatornáján 24 órás élő közvetítésben nézhető, hogy hogyan kering a Nemzetközi Űrállomás a Föld körül – elméletben pedig néha még a fedélzeti munkálatokba is betekintést engednek. „Nézd élőben a Nemzetközi Űrállomás videóközvetítését, beleértve a belső felvételeket is, amikor az űrállomás személyzete szolgálatban van” – olvasható a közvetítés leírásában.

Ahogy arról korábban már az Indexen is írtunk, Kapu Tibor kutatóűrhajósként az Axiom–4 küldetés legénységének tagjaként 2025. május 29-én indul a Nemzetközi Űrállomásra. Az ISS fedélzetén Kapu Tibor mintegy 30 tudományos kísérletet fog elvégezni, míg Cserényi Gyula a Földről segíti majd a munkáját. A küldetés részleteivel, Kapu Tibor kiképzésével és feladataival, valamint magával az Axiommal az elmúlt hetekben kiemelten foglalkozott az Index, a magyar űrutazással kapcsolatos további írásainkat ide kattintva érheti el.