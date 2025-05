Képzeljük csak el, hogy otthonunkban, egy rég elfeledett fiók mélyén olyan tárgyak lapulnak, amelyekről nem is sejtjük, hogy komoly értéket képviselhetnek. Sokan hajlamosak vagyunk megőrizni a már nem használt elektronikai eszközeinket, mondván, „jó lesz az még valamire”, vagy egyszerűen csak érzelmi okokból nem válunk meg tőlük. Pedig a porfogók között igazi kincsekre bukkanhatunk, amelyekért a gyűjtők és a hozzáértők akár milliókat is fizethetnek – különösen, ha azok érintetlen, eredeti állapotukban maradtak fenn.

Manapság szinte elképzelhetetlen az élet okostelefon nélkül, de nem is olyan régen még egészen más típusú készülékek határozták meg a mobilkommunikációt. Ezek a „butatelefonok”, ahogy ma sokan nevezik őket, gyakran robusztusabbak, egyedi tervezésűek voltak, és bizonyos modellek mára igazi ritkaságnak számítanak. Egy-egy ilyen készülék – főleg ha bontatlan csomagolásban vagy kiváló állapotban vészelte át az éveket – komoly összegeket érhet a gyűjtői piacon.

Gondoljunk csak bele, hányan cseréltük le annak idején a jól bevált Nokia 3310-esünket egy újabb modellre, a régit pedig bedobtuk a fiókba. Vagy talán egy korai Ericsson, Motorola vagy Siemens készülék lapul valahol a lakásban? Ezek a telefonok ma már nem csupán nosztalgikus emlékek, hanem potenciális befektetések is lehetnek.

Egy autó árával is vetekedhetnek

Nehéz elhinni, de egy-egy ritka, különleges állapotú régi telefon ára vetekedhet egy új autóéval, sőt akár meg is haladhatja azt. A gyűjtők hajlandóak mélyen a zsebükbe nyúlni egy olyan darabért, ami hiányzik a kollekciójukból, vagy amelynek különleges története van. Az egyik legismertebb példa erre az első generációs, bontatlan iPhone. 2023-ban egy ilyen, még eredeti fóliájában lévő, 2007-es kiadású Apple okostelefonért több aukción is elképesztő összegeket fizettek.

Volt olyan darab, amely több mint 63 ezer dollárért (akkori árfolyamon körülbelül 22 millió forintért) kelt el, de akadt olyan is, amely 190 ezer dollárt (több mint 65 millió forintot) ért egy licitálónak.

De nem csak az Apple termékei érhetnek sokat. Egy ritka Motorola DynaTAC 8000x, a világ első, kereskedelmi forgalomba került mobiltelefonja szintén több ezer, sőt állapotától függően akár több tízezer dollárt is érhet. Egy-egy limitált kiadású Nokia, Ericsson vagy akár egy korai Samsung készülék is meglepően magas áron cserélhet gazdát, feltéve, hogy makulátlan állapotban van, és esetleg még a doboza, tartozékai is megvannak.

De mi határozza meg az értéket?

Azt, hogy egy mobiltelefon mennyit érhet a gyűjtői piacon, több tényező is befolyásolhatja:

Ritkaság: Minél kevesebb darab készült egy adott modellből, vagy minél kevesebb maradt fenn belőle jó állapotban, annál értékesebb lehet.

Minél kevesebb darab készült egy adott modellből, vagy minél kevesebb maradt fenn belőle jó állapotban, annál értékesebb lehet. Állapot: Ez az egyik legfontosabb szempont. Egy bontatlan, eredeti csomagolású készülék értéke a többszöröse lehet egy használt, kopott darabénak. A karcmentes kijelző, az ép burkolat, a működőképes állapot mind növelik az értéket. A legértékesebb darabok viszont azok, melyek csomagolásán még a fólia is érintetlen állapotban van.

Ez az egyik legfontosabb szempont. Egy bontatlan, eredeti csomagolású készülék értéke a többszöröse lehet egy használt, kopott darabénak. A karcmentes kijelző, az ép burkolat, a működőképes állapot mind növelik az értéket. A legértékesebb darabok viszont azok, melyek csomagolásán még a fólia is érintetlen állapotban van. Eredetiség: Fontos, hogy a telefon eredeti alkatrészeket tartalmazzon, és ideális esetben meglegyenek hozzá az eredeti tartozékok is (töltő, adatkábel, doboz, használati útmutató).

Fontos, hogy a telefon eredeti alkatrészeket tartalmazzon, és ideális esetben meglegyenek hozzá az eredeti tartozékok is (töltő, adatkábel, doboz, használati útmutató). Történelmi jelentőség: Azok a modellek, amelyek valamilyen szempontból úttörőnek számítottak a maguk korában (pl. első színes kijelzős, első kamerás, első WAP-képes telefon), általában nagyobb érdeklődésre tartanak számot.

Azok a modellek, amelyek valamilyen szempontból úttörőnek számítottak a maguk korában (pl. első színes kijelzős, első kamerás, első WAP-képes telefon), általában nagyobb érdeklődésre tartanak számot. Kereslet: Végül, de nem utolsósorban a gyűjtői kereslet határozza meg az árat. Vannak időszakosan felkapottabb modellek, és vannak örök klasszikusok.

Ha ritkaság, valószínűleg sokat is ér

A legszebb az egészben az, hogy mindez egyáltalán nem csak a mobiltelefonokra lehet igaz. Talán nincs is olyan tárgy a világon, amit valahol valaki ne gyűjtene megszállottan – számára pedig kincsértékű lehet az, amire mások szemétként tekintenek. A telefonokhoz hasonlóan ugyancsak nagy értékűek lehetnek a padláson lapuló régi játékkonzolok és videójátékok. Egy jól megőrzött, eredeti csomagolású Nintendo, Sega, Atari konzol vagy egy ritka, keresett játék (például korai Pokémon, Zelda, Mario játék eredeti dobozban) szintén komoly összegeket érhet. Akárcsak a mobilok esetében, úgy itt is különösen értékesek lehetnek a limitált kiadások vagy a soha ki nem bontott példányok.

Bizonyos képregények (főleg amerikai kiadások, mint a Marvel vagy a DC korai számai) ugyancsak aranyat érhetnek a gyűjtőknek. De egy Commodore 64-ért, egy korai Apple Macintoshért vagy akár egy ritkább Spectrum modellért – főleg, ha működőképes, és megvannak a tartozékai – még a képregényeknél is többet fizethetnek.

Nem szabad megfeledkezni a bakelitlemezekről sem, melyek manapság tagadhatatlanul reneszánszukat élik. Egy-egy régebbi, ritkább példány ezek közül több ezer vagy tízezer dollárt is érhet. Áprilisban a Discogson például 15 ezer dollárért kelt el a The Fix Vengeance című kislemezének egyik példánya. Különlegességét az adta, hogy mindösszesen 200 darab készült belőle, emellett pedig szinte érintetlen állapotban volt, annak ellenére is, hogy 1981-ben gyártották le. Ezek mellett szép összegeket zsebelhet be ritka bélyegekkel, vintage divatcikkekkel és kiegészítőkkel, illetve porcelánokkal is, főleg ha Herendiről vagy Zsolnayról van szó.

Ha a fentiek alapján úgy érzi, otthonában értékes régi tárgyak lapulhatnak, mindenképp próbálja meg beazonosítani őket – olvasson utánuk különböző szakfórumokon, és óvakodjon az átverésektől.