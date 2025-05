Kereken tíz nap múlva elstartol a 2025-ös Worldwide Developer Conference (WWDC25), ahol az Apple egyévnyi várakozás után hivatalosan is leleplezi a legújabb iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS és tvOS variánsokat. Az Apple azonban idén nem egyet, hanem egyenesen kettőt csavar a dolgokon. Ahogy arról már korábban is cikkeztünk, a vállalat készen áll arra, hogy egy minden korábbinál jelentősebb ráncfelvarrást adjon szoftveres felületeinek, emellett pedig úgy tűnik, hogy maguk a rendszerek elnevezésén is változtatnak.

Mint ismeretes, jelenleg az iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15, visionOS 2 és tvOS 18 a legfrissebbnek számító variánsok, így a logikus lépés az lenne, ha a verziószámok eggyel feljebb lépnének az új kiadásokkal. Az Apple viszont ezt máshogy gondolja. Készen állnak arra, hogy teljesen egységessé tegyék szoftvereik verziószámát, így idén tulajdonképpen eltörlik azokat. Helyette évszámokat használhatnak, azok viszont nem a megjelenés, hanem az azt követő évet tükrözik majd, mivel a rendszerek abban az évben fognak kiteljesedni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy június kilencedikén a vállalat szinte borítékolhatóan az iOS ‘26-ról, iPadOS ‘26-ról, watchOS ‘26-ról, macOS ‘26-ról, visionOS ‘26-ról és a tvOS ‘26-ról fogja lerántani a leplet – állítja Mark Gurman, az egyik legmegbízhatóbb Apple-szakértő.

Egy új korszak hajnala

Ahogy arról korábban is írtunk, az elnevezés mellett az Apple a szoftverek megjelenésén is változtatásokat eszközöl idén. Amennyiben hihetünk a híreszteléseknek, úgy az Apple az iOS ‘26 esetében különösen nagy figyelmet fordít majd a rendszerikonok, menük, alkalmazások és egyéb vezérlők kinézetére. Az új dizájn alapjai a visionOS megjelenésére épülnek majd, amit az Apple a Vision Pro headset számára fejlesztett ki. A cél az, hogy az Apple szoftveres ökoszisztémája egységesebb és letisztultabb legyen, miközben a navigáció és vezérlés egyszerűbbé válik. Hogy pontosan hogyan is nézhet ki az új dizájnnyelvezet, arra több példát is mutatott már nekünk az Apple.

Legújabb alkalmazásaik – mint a tavaly indított Apple Sports vagy az év elején bemutatott Meghívók – már mind a vélhetően új alapelvek alapján készültek el.

Az alkalmazások letisztultabbak, emellett pedig rengeteg félig áttetsző, ködösített üvegre emlékeztető elemet alkalmaznak. Ugyancsak merészen bánik az Apple a színekkel, még a jelenleginél is szaturáltabb megjelenésre lesz érdemes számítani. Emellett egyesek szerint az Apple most először lehetővé teszi az alkalmazásikonok alakjának megváltoztatását – a jelenleg is használatban lévő, ikonikus forma helyett dönthetünk majd úgy, hogy kör alakú ikonokkal pakoljuk tele kezdőképernyőnket.

Az Apple emellett az iPadek és Macek szoftverét is jelentősen átalakítja. A Bloomberg értesülései szerint a macOS ‘26 lesz „a Mac legjelentősebb frissítése a 2020-ban megjelent macOS Big Sur óta”. Mint ismert, a Big Sur verzió alakította át a Dock, az Értesítési központ, az Üzenetek és számos egyéb rendszeralkalmazás megjelenését, így a következő nagy frissítés vélhetően hasonlóan mélyreható változásokat hoz. A gyártó emellett egy új Kamera appon is dolgozik, ami minden korábbinál több szabadságot ad majd a felhasználók kezébe – például egy „Pro” mód formájában.

Apple is changing how they name their software, here’s what it would look like 👇



iOS 26

————————-

iPadOS 26

————————-

macOS 26

————————-

watchOS 26

————————-

tvOS 26

————————-

visionOS 26#Apple #WWDC25 #iOS26 #iOS19 pic.twitter.com/Kv6wetzLkt — Camren Lee (@404camren) May 28, 2025

Mikor jelenik meg?

Az Apple június 9-én leplezi le az új szoftvereket, ezzel egy időben pedig vélhetően elindul a tesztelői fázis is, aminek keretén belül kipróbálhatóvá válnak a félkész rendszerek. A hivatalos, publikus megjelenést szeptember közepére érdemes várni, a vállalat mindig az új iPhone-ok polcra kerülése előtt élesíti a végleges szoftvereket. Ennél is égetőbb kérdés azonban, hogy pontosan mely iPhone-okra lesz telepíthető az iOS ‘26. Amennyiben hihetünk Gurmannak, úgy idén három igen népszerű almás mobil támogatását szünteti meg a vállalat,

az iPhone Xs, az iPhone Xs Max és az iPhone Xr nem kapnak többé frissítést, már az iOS '26 sem lesz telepíthető rájuk.

Az újabb modellek azonban támogatottak maradnak, így az iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, illetve a 2. és 3. generációs iPhone SE frissíthető lesz. Az új szoftverelnevezések azonban egy új kérdést is felvetnek. Vajon az Apple kiterjeszti ezt a megoldást az új iPhone-okra is? Könnyen megeshet, hogy az iPhone 17 helyett idén már az iPhone 26-ot vehetjük a kezünkbe – ezt viszont egyelőre még nem fogjuk megtudni.