Június 1-től a WhatsApp üzenetküldő alkalmazás több régebbi iPhone-on is használhatatlanná válik, derült ki egy a Meta által kiadott közleményből.

A Meta tulajdonában lévő cég rendszeresen frissíti rendszerkövetelményeit az új funkciók bevezetése és a biztonság fenntartása érdekében. Vasárnaptól a WhatsApp csak az iOS 15.1-et vagy újabb rendszert futtató iPhone-okon lesz használható, a korábbi operációs rendszert futtató készülékek tulajdonosai kénytelenek lesznek alternatív megoldás után nézni vagy készüléket váltani.

Az intézkedés elsősorban az iPhone 5s, iPhone 6 és iPhone 6 Plus modelleket érinti – ezekre a modellekre csak az iOS 12.5.7-ig adott ki frissítést az Apple.

Bár korábban felmerült az iPhone 6s, 6s Plus és az első generációs SE modellek támogatásának megszűnése is, ezek a készülékek – amennyiben a legfrissebb, számukra elérhető iOS 15.8.4-es verzióra vannak frissítve – egyelőre továbbra is használhatják az alkalmazást.

A változás a készülékek korát tekintve egyáltalán nem meglepő – az iPhone 5s-t 12, míg az iPhone 6-ot 11 éve mutatta be az Apple –, világszerte mégis több millió felhasználót érinthet. Az androidos készülékek esetében az 5.0-s vagy annál korábbi verziót futtató telefonokon szintén megszűnik a WhatsApp támogatása.